PlayStation Plus dejará de ofrecer juego en la nube para PC en diciembre

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Sony retirará el 10 de diciembre la aplicación de PlayStation Plus para PC, lo que terminará con la posibilidad de acceder desde computadoras al catálogo disponible mediante juego en la nube. El anuncio apareció al final de una publicación dedicada a los juegos de noviembre del servicio, y la empresa confirmó que notificará directamente a los usuarios afectados.

Por qué Sony retira la aplicación

La razón informada por Sony es el escaso uso. Menos del 0,4 % de los miembros de PlayStation Plus Premium que podían acceder a la aplicación para PC utilizaban esta función. Ese porcentaje llevó a la empresa a retirar el servicio y concentrar sus recursos en opciones empleadas por una mayor cantidad de suscriptores.

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“PlayStation cree en ofrecer experiencias de alta calidad a nuestros jugadores y revisamos periódicamente nuestros servicios para asegurarnos de que nos centramos en las experiencias que más valoran nuestros miembros”, explicó Sony en su comunicado.

La información fue incluida discretamente en una entrada sobre las incorporaciones de noviembre a PlayStation Plus Extra y Premium. El aviso especifica que la aplicación dejará de estar disponible desde el 10 de diciembre, sin anunciar un reemplazo para quienes la utilizaban en computadoras.

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La decisión termina con una alternativa que permitía acceder a ciertos juegos asociados a las consolas de PlayStation sin comprar una de ellas. Aunque el porcentaje de uso era reducido dentro de Premium, quienes dependían de esa opción perderán completamente el acceso al catálogo mediante streaming desde PC.

Qué ofrecía PlayStation Plus en PC

La aplicación permitía transmitir una selección de títulos de PS4 y PS3 a través de internet. El juego se ejecutaba en servidores remotos y la imagen llegaba a la computadora en tiempo real, por lo que el usuario no necesitaba descargar cada título ni contar con una consola propia.

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El catálogo de PC era más limitado que el disponible en las consolas. Tampoco llegó a incorporar juegos de PS5, una ausencia que reducía su alcance frente a las funciones de streaming ofrecidas dentro del propio ecosistema de hardware de Sony.

Con el cierre, desaparece una de las vías para jugar en PC títulos de consola que no cuentan con una versión nativa para computadoras. Esto resulta relevante en los casos de producciones exclusivas que podían ejecutarse mediante la nube aunque nunca hubieran recibido una adaptación para PC.

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El cambio tampoco debe confundirse con el cierre de PS Remote Play. Esa aplicación transmite a distancia los juegos instalados en una consola propiedad del usuario, mientras que PlayStation Plus para PC conectaba directamente con servidores de Sony. Remote Play continuará disponible después del 10 de diciembre.

25/04/2022 El nuevo servicio de suscripción PlayStation Plus POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT

Qué servicios seguirán funcionando

El juego en la nube de PlayStation Plus seguirá activo en las consolas compatibles y en PlayStation Portal. El cierre afecta específicamente a la aplicación para PC, por lo que no modifica las membresías ni las ventajas de los planes disponibles en PS5 y PS4.

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Sony también aclaró que los suscriptores no perderán los demás beneficios asociados a su nivel de PlayStation Plus. La medida se limita al acceso desde computadoras, y los usuarios afectados recibirán una comunicación directa antes de que el servicio sea retirado.

El cierre llega mientras Sony revisa su relación con el mercado de PC. Informaciones recientes apuntan a una reducción de los lanzamientos para computadora de grandes producciones centradas en un jugador, con mayor prioridad para la exclusividad de las consolas. Sony no vinculó oficialmente esa estrategia con la eliminación de la aplicación.

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A partir del 10 de diciembre, las alternativas de Sony para jugar a distancia quedarán limitadas al streaming en consolas y PlayStation Portal, además de Remote Play para quienes ya tengan una PS5 o PS4.