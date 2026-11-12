Mauro Icardi llegó a declarar ante la fiscalía por la denuncia de Wanda Nara: las fotos

Mauro Icardi llegó a la Fiscalía de Tigre a prestar declaración en la causa por presuntas lesiones leves a su hija mayor, fruto de su relación con Wanda Nara (Desayuno Americano - América)

Guardar

Desde hace casi una semana, Mauro Icardi quedó en el centro de la polémica por una causa iniciada a raíz de una denuncia por presuntas lesiones leves a su hija mayor, fruto de su relación con Wanda Nara. En medio de la incorporación de su nuevo abogado penalista, Francisco Oneto, y del allanamiento realizado en su casa de Nordelta, el futbolista se presentó ante la fiscalía este jueves por la mañana. En ese contexto, buscó brindar su versión sobre lo ocurrido el 6 de noviembre.

A pocos minutos de las 10, Icardi llegó a la fiscalía de Tigre en la parte trasera de un auto, que se detuvo frente a la entrada del edificio. El futbolista bajó vestido con una camiseta blanca y anteojos oscuros, rodeado por periodistas de distintos medios que intentaron obtener alguna declaración.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ingresó sin hacer comentarios y, apenas unos segundos después, su abogado penalista también entró al lugar, donde ya esperaba su llegada. Así, el exdelantero del Galatasaray se presentó ante el fiscal para dar declaración de los hechos ocurridos en su propieda de Nordelta con su hija mayor. En especial luego del reclamo de sus abogados para poder tener la oportunidad de dar su versión del caso.

El futbolista fue a presentar su declaración ante la fiscalía de Tigre (RSFotos)

Cabe recordar que, durante el viernes pasado, un llamado al 911 activó el procedimiento policial. La denuncia apuntó contra Icardi y derivó en un allanamiento a la propiedad, donde las autoridades buscaron recuperar las pertenencias de la niña que, según se indicó, el delantero se había negado a entregar. A partir de ese episodio, Oneto asumió la defensa penal del futbolista y se sumó al equipo que ya integraban Elba Marcovecchio y Lara Piro, abogadas de Icardi desde hace tiempo.

PUBLICIDAD

Los agentes policiales esperando la llegada de Mauro Icardi a la Fiscalía de Tigre (RSFotos)

Por otro lado, el martes, Oneto se encargó de difundir un comunicado firmado por los tres abogados del futbolista, en el que cuestionaron el trato que la fiscalía le habría dado al imputado en comparación con el que recibió la denunciante. En el escrito, la defensa remarcó que Icardi manifestó su voluntad de declarar amparado por el artículo 162 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que lo autoriza expresamente. “No pedimos privilegios. Pedimos el mismo trato”, explicaron los letrados, y agregaron que “la igualdad entre las partes no es un favor: es una garantía”.

El comunicado también cuestionó la velocidad con la que avanzó la investigación sin que, según la defensa, se hubiera escuchado previamente al futbolista. “Desde el inicio de esta causa y hasta ahora, la investigación avanzó y se dictaron medidas que restringen severamente los derechos de Mauro Icardi sobre la base de una sola versión de los hechos”, señalaron. Luego, en ese mismo posteo, añadieron: “Cada día que pasa sin escuchar la otra versión es un día en que la causa se construye a una sola voz”.

PUBLICIDAD

Francisco Oneto, el nuevo abogado penalista del futbolista, a las afueras de la Fiscalía (RSFotos)

Los abogados advirtieron que, si las demoras persistían, recurrirían a todas las vías previstas por la ley para garantizar que Icardi pudiera ser escuchado. Piro compartió el comunicado en sus redes sociales y sumó un mensaje breve, pero contundente: “Exigimos igualdad”. Por su parte, Marcovecchio también replicó el escrito en sus historias de Instagram, aunque no agregó ningún comentario en ese entonces sobre la situación de su cliente.

Con su presentación ante la fiscalía, Mauro Icardi finalmente pudo exponer su versión sobre el episodio ocurrido en su propiedad de Nordelta. El futbolista evitó hablar con la prensa al ingresar y dejó la explicación del caso en manos de su equipo legal. La defensa, en tanto, sostuvo que su declaración era un paso necesario para que la investigación contemplara también su relato de los hechos.

PUBLICIDAD