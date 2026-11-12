Con Wanda Nara y Nicki Nicole: así fue el increíble festejo de cumpleaños de Eva, la hija de La Joaqui

Entre amigas, inflables y globos, la artista organizó una fiesta en su patio para agasajar a su hija menor, Eva (Instagram)

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En medio de sus compromisos laborales, La Joaqui encontró un momento para detenerse y celebrar junto a su familia una fecha muy especial. Su hija menor, Eva, cumplió ocho años y la cantante preparó una jornada al aire libre, rodeada de juegos, colores, inflables y personas cercanas. Después de compartir algunos fragmentos del festejo, la artista le dedicó a la niña un mensaje cargado de amor y dejó en claro el lugar que ocupa en su vida.

A través de sus historias de Instagram, La Joaqui publicó fotografías y videos de la celebración. En los registros aparecieron varias invitadas disfrutando de una tarde pensada especialmente para ellas, con actividades artísticas, juegos y distintos espacios para compartir. Entre las personas que participaron estuvieron Wanda Nara junto a sus hijas menores, Nicki Nicole, Sasha Ferro y Albere con su beba Francisca.

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Una de las primeras imágenes que circularon fue compartida por Wanda. En la fotografía, la empresaria apareció junto a Sasha y Albere, que sostenía en brazos a la pequeña, y sus propias hijas con Mauro Icardi. También se observaron varias niñas, entre ellas una que llevaba un antifaz rosa sobre el rostro y posaba cerca de las invitadas. “Tarde de chicas”, escribió Wanda sobre la postal, acompañada por dos corazones rosas.

Wanda Nara posó junto a Sasha Ferro, Albere y su propia hija durante el cumpleaños de Eva

Las hijas de Wanda jugando con la pequeña Francisca en el inflable

La escena reflejó parte del clima familiar que tuvo el cumpleaños. Algunas niñas posaron junto a sus madres, mientras otras permanecieron cerca de los juegos y recorrían el espacio preparado para la celebración. La Joaqui eligió compartir esas postales como una forma de mostrar el entorno que acompañó a Eva durante una tarde pensada para celebrar su crecimiento.

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En otra de las historias, Ferro compartió una fotografía frente a la mesa del cumpleaños y le dedicó unas palabras a la homenajeada. “Feliz cumple, Chuchu hermosa”, escribió. En la imagen, varias nenas rodearon la torta, mientras la referente de RKT permaneció sentada entre ellas, y Eva apareció cerca de la mesa junto a otras invitadas.

Las hijas de Wanda Nara juegan con Francisca durante el festejo de cumpleaños de la hija menor de La Joaqui

La torta tuvo una decoración en tonos claros y estuvo coronada por figuras de colores. Sobre la mesa se distribuyeron vasos, cupcakes, golosinas y otros elementos de la celebración. Los detalles rosados, las flores y los adornos mantuvieron una misma estética en todo el espacio y acompañaron una jornada en la que cada rincón estuvo preparado para que las niñas pudieran jugar y disfrutar. Asimismo, el inflable fue uno de los grandes atractivos del cumpleaños. La estructura rosa tenía forma de castillo, contaba con un tobogán y estaba rodeada por un sector con pelotas de diferentes colores. En uno de los videos, las hijas de Nara aparecieron dentro del espacio junto a la beba Francisca, dejando en claro el momento de diversión que tuvieron en la fiesta.

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Alrededor del inflable se observaron pelotas blancas, rosas y amarillas sobre el césped. El juego convocó a las niñas, pero también a algunas de las invitadas adultas. En las imágenes participaron Albere y Nicki Nicole, que se sumaron a ese momento y compartieron la diversión con las más pequeñas. Y La Joaqui también mostró una actividad artística que preparó para las chicas. En una de las historias, su hija y sus invitadas aparecieron sentadas frente a varios atriles, mientras pintaban sobre almohadones colocados en el pasto. Delante de ellas había una mesa con materiales y pinturas, y detrás volvía a verse el inflable rosa con forma de castillo.

Después de mostrar distintos momentos del cumpleaños, la cantante publicó un mensaje dedicado especialmente a Eva. “Mi ratón, mi bebé. Chuchu se llama Eva Jazmín, Eva por la película de WALL-E; y Jazmín por las flores favoritas de mi abuela”, comenzó escribiendo. “Solo vos y yo sabemos cuánto. Me pasearía por los lugares más tenebrosos tan solo para encontrarme con vos de vuelta”, expresó. La frase tuvo un tono íntimo y dejó ver la dimensión del lazo que construyeron entre ambas.

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La cantante argentina La Joaqui abraza a su hija menor, Eva, a quien le dedicó palabras de amor en las redes

La actividad artística que preparó la cantante para el cumpleaños de su hija menor

La pequeña Eva disfrutando del inflable repleto de pelotas de colores (Instagram)

“Que la vida te trate con la misma dulzura con la que vos llegaste a cambiar la mía”, continuó La Joaqui. Con esas palabras, la cantante destacó el impacto que tuvo la llegada de Eva en su vida y le deseó un camino marcado por el amor y la ternura. El cumpleaños se convirtió así en una oportunidad para celebrar no solo los ocho años de la niña, sino también todo lo que significó para su madre.

La artista cerró la dedicatoria con una promesa: “Y si algún día no lo hace, acá va a estar mamá para pelearse con el mundo entero por vos”. La frase condensó la manera en que La Joaqui entiende su maternidad: como una presencia permanente y una defensa incondicional para su hija. El mensaje acompañó las imágenes de Eva y sumó una dimensión emocional a las postales de la fiesta.

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Entre inflables, pinturas, torta, juegos y abrazos, Eva celebró sus ocho años rodeada de familiares, amigas y figuras cercanas a su madre. La Joaqui compartió algunos momentos de esa tarde y después eligió hablarle directamente a su hija, con un mensaje que recorrió sus recuerdos, el origen de su nombre y el amor que las une. La fiesta quedó registrada como una celebración infantil, pero también como una muestra del vínculo profundo que construyeron juntas.