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Juana Repetto defendió a Sebastián Graviotto ante las críticas: “Lo matan por lo que él dice en sus propios posteos”

La actriz salió en Puro show al cruce de los cuestionamientos que recibe su ex en redes y resaltó su compromiso con la crianza de los hijos que tienen en común

La actriz habló de la dinámica que sostiene con su expareja para criar a sus hijos y destacó que él la mantiene informada cuando los chicos están a su cuidado (Video: Puro show/ Eltrece)
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Juana Repetto aseguró que mantiene una relación respetuosa con Sebastián Graviotto tras la separación y explicó que ambos priorizan la crianza de sus hijos, pese a las diferencias que derivaron en la ruptura.

En una entrevista con Puro Show (Eltrece), la actriz se refirió a las críticas que recibió Sebastián Graviotto en redes sociales y defendió su conducta como padre. También contó que el instructor de esquí mantiene un vínculo cercano con Toribio, su hijo mayor.

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Pantalla dividida de dos capturas de video con Juana Repetto con las manos juntas frente al rostro y Sebastián Graviotto con gorra negra
“Nada me importa más que mis hijos”, sostuvo Juana Repetto al hablar de las prioridades que ordenan la relación familiar

La actriz señaló que, para sostener una dinámica familiar cordial, está dispuesta a dejar de lado el orgullo cuando sea necesario. “Yo voy a priorizar siempre el bienestar de mis hijos. Y no es una cosa de la boca para afuera ni una frase hecha”, afirmó. “A mí no hay nada que me importe más en el mundo en la vida que mis hijos. Entonces, si yo me tengo que meter el orgullo a veces en el culo o ceder en cosas con las que por ahí no estoy de acuerdo, lo hago”, agregó Juana.

La creadora de contenido remarcó que existen situaciones que deben aceptar para organizar la vida cotidiana de los chicos, aun cuando no compartan todos los criterios de crianza.

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Juana Repetto y Sebastián Graviotto
“Lo matan por lo que dice él”, señaló Repetto al referirse a las críticas que recibe su ex en las redes sociales

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto aclaró que el buen vínculo actual no modifica los motivos que llevaron al final de la pareja. Según explicó, la separación fue una decisión dolorosa porque su deseo era sostener el proyecto familiar. “Por algún motivo me separé. Mi sueño era tener una familia, yo me quería morir de tener que separarme”, expresó. Luego añadió que había diferencias en las que ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder y que esas posturas continúan vigentes tras la ruptura.

Pese a ello, aseguró que la relación con Graviotto atraviesa un momento de mayor armonía. “Rebuena relación, y ojalá siga así siempre”, sostuvo durante la charla televisiva. La actriz destacó la actitud de su expareja durante los días que comparte con sus hijos. Contó que él suele enviarle novedades para que ella sepa cómo están los chicos mientras permanecen a su cuidado.

“Cuando está con los chicos me hace el reporte, porque él entiende también que me cuesta un montón que se vayan”, relató Repetto. Para ella, ese gesto demuestra que Graviotto es respetuoso con sus inquietudes como madre. Además, la actriz defendió al instructor de esquí frente a los cuestionamientos que recibe en las redes sociales. “Lo matan por lo que dice él, en su propio posteo”, comentó al referirse a los mensajes que aparecen en sus publicaciones.

Un hombre con bigote y una mujer con pecas y pañuelo rojo posan en un barco al atardecer, con el agua y la orilla de fondo
“Es muy respetuoso con eso”, dijo Juana Repetto sobre Sebastián Graviotto y la crianza de sus hijos

Repetto también habló de la relación entre Graviotto y Toribio, su hijo mayor, quien no es hijo biológico del instructor de esquí. Según contó, el vínculo se afianzó desde que la pareja se separó.

“Ni hablar que se lleve a Toro, que es un vínculo que está más unido que nunca desde que nosotros nos separamos paradójicamente, porque es donde se eligieron realmente”, explicó. En paralelo a la organización familiar, Repetto atraviesa una etapa de trabajo intenso entre la producción de contenido para redes sociales y los preparativos de la obra Ocho mujeres, dirigida por José María Muscari.

La historia entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto tuvo un antecedente durante la adolescencia, cuando ella manifestó públicamente que sentía atracción por el entonces participante de Gran Hermano. Sin embargo, aquel acercamiento no prosperó y el vínculo sentimental comenzó años después, cuando volvieron a encontrarse en 2018.

“Ojalá siga así siempre”, expresó la actriz al definir el vínculo actual con su expareja
“Ojalá siga así siempre”, expresó la actriz al definir el vínculo actual con su expareja

Para ese momento, ambos ya eran padres: Repetto había tenido a Toribio mediante un tratamiento de fertilidad y Graviotto era papá de Lupe. Luego formaron una familia ensamblada y tuvieron a Belisario, su primer hijo en común. La pareja se casó por civil en noviembre de 2020, en una ceremonia íntima que se realizó durante la pandemia. En 2023 celebraron la unión con una fiesta junto a familiares, amigos y sus hijos.

Tras atravesar varias crisis, confirmaron el final de la relación en abril de 2025, después de cerca de siete años juntos. Juana explicó entonces que la decisión buscaba preservar el bienestar de los chicos y descartó que una infidelidad hubiera sido el motivo de la ruptura. Meses después de separarse, tuvieron un reencuentro que derivó en el embarazo de Timoteo, el segundo hijo en común y el tercero de la actriz. Aunque la relación de pareja no se reanudó, ambos continuaron vinculados por la crianza de sus hijos.

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