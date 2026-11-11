‘Queen’s Domain’ vende 100 mil copias y recupera su inversión en cinco días

Queen's Domain presenta su tráiler.

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El RPG de acción retro Queen’s Domain, lanzado el 30 de octubre por Future Friends Games, vendió 100 mil copias durante sus primeros cinco días y recuperó su inversión. El resultado sorprendió al equipo de dos desarrolladores responsable del proyecto, disponible en PC, PlayStation 5 y Nintendo Switch 2.

Cien mil copias en cinco días

Future Friends Games comunicó el 4 de noviembre que Queen’s Domain había alcanzado las 100 mil unidades vendidas. Entre el estreno y el anuncio transcurrieron cinco días, un periodo suficiente para cubrir la inversión realizada en el desarrollo.

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El estudio admitió que la recepción superó sus previsiones. En su mensaje de agradecimiento, los responsables señalaron que les costaba creer la cifra conseguida con un equipo tan pequeño.

“¡¡¡Queremos dar las GRACIAS de todo corazón a todos los que compraron nuestro juego, a cada uno de los 100 000 de ustedes!!! Solo somos un equipo de dos desarrolladores y realmente no podemos creer el recibimiento que ha tenido el juego. Ver semejante cifra tras solo 5 días supera con creces todo lo que podíamos imaginar.”

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El dato adquiere otra dimensión por la escala del proyecto. Queen’s Domain no fue creado por una producción con cientos de trabajadores, sino por dos personas que construyeron un RPG centrado en combates exigentes y en la exploración de un mundo de fantasía con estética retro.

Una recepción extremadamente positiva en Steam

La respuesta comercial estuvo acompañada por buenas valoraciones en Steam. Queen’s Domain alcanzó un 95% de opiniones favorables después de recibir casi 4 mil reseñas de usuarios, suficiente para obtener la categoría de extremadamente positivas dentro de la tienda de Valve.

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Esa etiqueta corresponde al sistema con el que Steam resume la proporción de recomendaciones publicadas por compradores. En este caso, indica que alrededor de 95 de cada 100 reseñas contabilizadas recomendaron el juego durante sus primeros días en el mercado.

La actividad simultánea también creció durante el fin de semana posterior al estreno. El pico superó los 9 mil jugadores conectados al mismo tiempo, una cifra diferente del total de copias vendidas: el registro mide cuántas personas estaban ejecutando el título de manera concurrente, no cuántas lo compraron.

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Los interesados pueden probarlo antes de adquirirlo, ya que su página de Steam cuenta con una versión demo. Esta edición permite conocer parte de la propuesta de combate y exploración que impulsó las primeras reseñas, aunque la fuente no especifica cuánto contenido incluye ni cuánto dura.

Queen's Domain, de Future Friends Games

Lanzamiento simultáneo en PC y consolas

Queen’s Domain llegó a más plataformas además de PC. El RPG también fue publicado para PlayStation 5 y Nintendo Switch 2, por lo que sus primeras 100 mil ventas corresponden a un lanzamiento con presencia tanto en computadoras como en consolas.

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Future Friends Games presenta el título como un RPG de acción y fantasía retro. Su diseño combina exploración con enfrentamientos descritos por sus creadores como despiadados, una elección que apunta a jugadores interesados en desafíos exigentes y en recorrer escenarios para descubrir sus contenidos.

No se detalla cómo se reparten las ventas entre las tres plataformas ni hay información de cifras separadas para las versiones de consola. El dato disponible agrupa 100 mil copias vendidas hasta el 4 de noviembre, mientras que Steam registró casi 4 mil reseñas y un máximo superior a 9 mil usuarios simultáneos durante el fin de semana posterior al lanzamiento.

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