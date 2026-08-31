El contundente apoyo de La Joaqui tras la detención de Callejero Fino: “Desde chiquitos”

La Joaqui publicó en Instagram un mensaje de apoyo a Callejero Fino tras la detención del cantante de RKT en Tigre (Video: YouTube)

Guardar

La Joaqui rompió el silencio y le dedicó un mensaje de apoyo a Callejero Fino, luego de que el cantante de RKT quedara detenido este fin de semana en la localidad bonaerense de Tigre. La artista, que mantiene una amistad con el músico desde hace años, evitó referirse de manera directa a la causa judicial y eligió expresar su cercanía a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 6,2 millones de seguidores, la cantante publicó una fotografía junto a Callejero Fino, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga. La imagen fue musicalizada con Lati2, uno de los temas que ambos interpretan juntos, y acompañada por una frase breve pero contundente: “Siempre siempre, nunca nunca”. Abajo, añadió: “Desde chiquitos, para siempre”.

PUBLICIDAD

La Joaqui compartió una foto con Callejero Fino y escribió “Siempre siempre, nunca nunca” y “Desde chiquitos, para siempre”

El respaldo de la cantante llegó un día después de que se conociera la detención de su amigo. Según información judicial, el cantante fue interceptado durante la madrugada del domingo en el cruce de las calles Italia y Ruta 27, en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre. Personal de la Comisaría 4ª de Benavídez de la Policía Bonaerense advirtió que la camioneta en la que circulaba, una Volkswagen Amarok, no tenía colocadas las chapas patente y decidió cortarle el paso.

Al revisar el vehículo, los efectivos hallaron una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada y doce balas en el cargador. Alvarenga no contaba con autorización para portar el arma. Junto a él viajaba un joven de 27 años, oriundo de Presidente Derqui, que también quedó detenido. Según trascendió, el cantante les dijo a los policías que se dirigía al cumpleaños de J Rei, novio de su colega María Becerra. “Me quiero matar”, habría expresado al momento del procedimiento.

PUBLICIDAD

La detención de Callejero Fino ocurrió en Villa La Ñata, Tigre, cuando la Policía Bonaerense frenó una Volkswagen Amarok sin chapas patente

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, a cargo del fiscal Cosme Iribarren. Este lunes, Alvarenga fue indagado y, según pudo saber Infobae, el fiscal agravó la imputación original de tenencia ilegal de arma de guerra a portación ilegal, un delito que prevé una pena mínima de tres años de prisión. En su declaración, el cantante negó que el arma le perteneciera. Tras el trámite judicial, regresó a la comisaría, donde continúa detenido por orden de la fiscalía a raíz de una condena previa que pesa sobre él.

Hace seis años, el artista había sido condenado a seis años de prisión por un robo a mano armada. Cumplió cinco meses en un penal y el resto de la pena bajo arresto domiciliario, con tobillera electrónica. “En caso de condena, sería un reincidente”, señaló a Infobae una fuente judicial consultada sobre el caso.

PUBLICIDAD

La productora Wesaisons, que representa al artista, difundió un comunicado en el que aseguró que Alvarenga se encuentra “atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”.

La cantante se mostró cerca del referente del RKT con una historia en Instagram

Callejero Fino es una de las figuras más populares del género RKT en la Argentina. Saltó a la fama en 2021 con el tema “Pa Tra RKT”, que superó los 100 millones de reproducciones en YouTube, y sumó colaboraciones con artistas como L-Gante, Kaleb Di Masi y Emilia Mernes. En 2024 participó de Bake Off Famosos, el ciclo de Telefe conducido por Wanda Nara, donde fue apodado “Pastelero Fino”. Su vínculo con La Joaqui, además, se profundizó en agosto, cuando lanzaron juntos el tema “Te vi”, la primera colaboración de la cantante tras su separación de Luck Ra.

PUBLICIDAD

La detención se produjo horas después de que el músico se presentara en el Movistar Arena, donde participó del show de Arcángel. Para septiembre, tenía previsto iniciar una gira por Europa con fechas en España e Italia, mientras que en octubre debía presentarse en el complejo C Art Media.