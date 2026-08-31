“Gracias por tanto”: la despedida de los famosos a Lionel Messi tras su retiro de la Selección

El conductor le dedicó afectuosas palabras al ídolo del fútbol tras comunicar su decisión de abandonar las canchas (Video: Instagram)

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El anuncio que ningún argentino quería leer llegó este lunes 31 de agosto: Lionel Messi comunicó su retiro definitivo de la Selección Argentina a través de una carta manuscrita publicada en su cuenta de Instagram. En minutos, la publicación superó los ocho millones de “me gusta” y acumuló más de 670 mil comentarios. Entre ellos, los de compañeros de equipo y de figuras del espectáculo, como actores, conductores, deportistas e influencers, que no pudieron contener la emoción ante el cierre de una era de 20 años.

Uno de los primeros en reaccionar fue Marcelo Tinelli. En un video que publicó en sus redes sociales, el conductor le agradeció al capitán por las alegrías que le dio al país y recordó los años en los que pidió que no se alejara de la Selección: “Me dio una tristeza cuando vi esa carta. Me dan ganas de abrazarlo y decirle gracias, gracias de todo corazón. Lo diste todo, cumpliste todos nuestros sueños, todas nuestras alegrías. Gracias eternas, capitán, genio, amigo, ídolo de todos. Te amamos, Leito”.

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Nicolás Vázquez expresó su afecto por Lionel Messi: “¡Gracias por tanto! Te merecés todo. Te amamos”

Nicolás Vázquez, actor y amigo personal del capitán desde 2012, también le dedicó unas sentidas palabras. “¡Gracias por tanto! Te merecés todo. Te amamos”, escribió en el posteo. La cercanía entre ambos es conocida por el público argentino, y sus palabras reflejaron algo más que admiración deportiva: el dolor de quien despide a un amigo en un momento bisagra.

Franco Colapinto destacó el legado del capitán argentino y su capacidad para levantar al país con cada partido

Franco Colapinto también se mostró visiblemente afectado. El piloto argentino de Fórmula 1 escribió: “No existen palabras de agradecimiento que jamás vayan a alcanzar. Somos unos afortunados de haberte tenido y disfrutado durante tanto tiempo. Gracias por haberte levantado una y otra vez y dado todo por hacer feliz a un país entero. Sos el ejemplo de todos”.

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Ezequiel “Pocho” Lavezzi despidió a su excompañero de la Selección: “Sos inmenso chabón, a disfrutar de lo que viene”

Ezequiel “Pocho” Lavezzi, excompañero de Messi en la Selección y protagonista de otra generación dorada, también quiso despedirlo. “Se cierra una etapa hermosa, gracias por todo este tiempo dedicado. Sos inmenso chabón, a disfrutar de lo que viene. Te quiero”, comentó el exfutbolista.

El espectáculo argentino también se detuvo ante la noticia. Yanina Latorre sintetizó en pocas letras lo que sintieron millones: “¡Ay, nooo!”. La conductora de SQP, con esa expresión de desconcierto, capturó el estado de shock colectivo que provocó el anuncio. Mariana Fabbiani fue más explícita en su gratitud: “Gracias por tanto querido Leo. Siempre serás nuestro capitán. Te amamos”.

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Malena Guinzburg, Locho Loccisano, Fede Hoppe y Liniers también se sumaron a los mensajes de afecto para Lionel Messi tras el anuncio de su retiro de la Selección Argentina

Carola Reyna, Matías Napp y Clemente Cancela expresaron su cariño y gratitud hacia Lionel Messi tras conocerse su despedida de la Selección Argentina

Jorge Rial también se sumó a las despedidas para Lionel Messi. El conductor compartió una publicación que informaba sobre el retiro del capitán de la Selección Argentina y dejó un breve mensaje de reconocimiento: “¡Gracias, maestro!”.

Jorge Rial compartió una imagen de Lionel Messi con la Copa del Mundo y destacó su legado con un mensaje breve: “Gracias maestro”

Grego Rossello encontró las palabras que muchos buscaban: “Duele un montón pero el agradecimiento es más grande. ¡Nos hiciste feliz una vida entera!”. Por su parte, Eial Moldavsky recordó con especial emoción el último Mundial: “El día que no queríamos que llegue, te vamos a extrañar toda la vida. Nos diste todo. El tiempo es lo peor que existe. Gracias para siempre, Capitán”.

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Eial Moldavsky recordó la felicidad que Messi le dio al país y afirmó que lo extrañarán “toda la vida”

El conductor Sebastián “El Pollo” Álvarez optó por la contundencia: “GRACIAS POR TODO”. Vero Lozano acompañó con: “¡A disfrutar, Rey! Gracias por todo”. Vanina Escudero destacó el ejemplo que Messi representó dentro y fuera de la cancha: “Disfrutamos cada partido que jugaste. Te vamos a extrañar muchísimo”.

Cris Morena eligió una despedida cargada de ternura: “No te digo adiós, te digo gracias. Gracias por enseñarnos a creer, a soñar y a sentir que lo imposible también puede hacerse realidad”. Sabrina Rojas publicó una foto y reflexionó: “Me gustaría volver el tiempo atrás, ni bien te pusiste nuestra camiseta, así te valoraba más desde el día uno. Porque finalmente fuiste y sos nuestro mayor orgullo”.

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Mariana Fabbiani agradeció al futbolista y sostuvo que siempre será “nuestro capitán”

Facundo Arana también dejó su huella en los comentarios: “Inigualable. Inolvidable. Gracias por todo, Maestro. Adentro y fuera de la cancha, un ejemplo”. El actor Jean Pierre Noher escribió: “Gracias eternas Leo. Te amamos por siempre”. Y Migue Granados, con la brevedad que a veces dice más, eligió: “Hermosura. Belleza”.

Caro Trippar, Pampa Mónaco, Barbie Vélez, Andy Kusnetzoff, Maite Peñoñori, Griselda Siciliani, Carola Reyna, Diego Leuco, Gastón Edul, Sofía Martínez, Stefy Xipolitakis, Santiago Motorizado, Marina Bellati, Bizarrap, Locho Loccisano, Fede Hoppe y Germán Beder, entre miles de fanáticos más, también dejaron su saludo de despedida en el posteo de Lionel.

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Lolita Bezerra y Pablo Layús se sumaron a los mensajes de afecto y agradecimiento para Lionel Messi tras su despedida de la Selección

Jean Pierre Noher dejó un mensaje de agradecimiento para Lionel Messi: “Te amamos por siempre"

Las redes también se llenaron de historias emotivas. Dominique Metzger compartió el posteo del capitán y escribió: “Gracias @leomessi por todo. Nos diste felicidad, alegrías, pasión y amor por la camiseta y uniste al país en muchas oportunidades”. El conductor Santiago Del Moro publicó una imagen del joven Messi junto al Messi maduro con la camiseta argentina y solo puso: “Gracias”.

Dominique Metzger agradeció a Messi por las alegrías, la pasión y la unión que generó alrededor de la camiseta argentina

Santiago del Moro publicó una imagen que contrapone al joven Messi con el capitán consagrado y escribió: “Gracias”

Nati Jota eligió las palabras más largas: “Todos sabíamos que esto iba a pasar, pero a la vez no estábamos listos para que pase. Espero que este tipo sepa lo felices que nos hizo, lo que le dio a una generación que había llegado a creer que ganar algo con la Selección iba a quedar solo como una historia que escucharíamos de nuestros padres y abuelos. Todavía no puedo. Gracias Lionel”. Por último, Maxi López, excompañero de Messi en el FC Barcelona, publicó fotos junto al capitán y le dedicó un simple pero sentido: “Gracias Capitán”.

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También se vio en la Ciudad de Buenos Aires el clásico cartel de Netflix, que se encuentra en la intersección de Av. Sarmiento y Av. del Libertador y se renueva semana a semana. “No sé cómo voy a superar este final de temporada. Gracias, capitán”, se lee en el homenaje de la plataforma de streaming al ídolo del fútbol.

Nati Jota recordó el impacto de Messi en una generación que no imaginaba ver a la Selección campeona

Maxi López, excompañero de Messi en Barcelona, compartió fotos junto al futbolista y escribió: “Gracias Capitán”

El cartel de Netflix en la Ciudad de Buenos Aires se sumó a las despedidas con un mensaje dirigido a Messi

La carta que Messi publicó este lunes fue escrita, según él mismo aclaró, el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial 2026, en la que Argentina cayó ante España. El capitán explicó que la decisión “dolió y duele en el alma”, pero que entendió que era el momento de dar un paso al costado. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, expresó. También reveló que la muerte de su padre, Jorge Messi, el pasado 8 de agosto, lo convenció aún más de que era tiempo de cerrar ese capítulo.

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