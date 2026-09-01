“Estoy más triste que cuando murió mi abuelo”: los testimonios de la gente a Infobae tras el retiro de Messi de la Selección

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Una nieta de 14 años que llora frente al celular, un adolescente que compara la tristeza con la muerte de su abuelo y un turista venezolano que recibió audios de una amiga entre lágrimas. Infobae salió a las calles de la Ciudad de Buenos Aires y habló con la gente sobre el efecto que generó la noticia del retiro de Lionel Messi de la selección argentina, que fue anunciado este lunes a través de una carta publicada en sus redes sociales.

La despedida llegó semanas después de la final del Mundial 2026 ante España, disputada el 19 de julio, y poco después de la muerte de su padre Jorge. El capitán argentino había escrito la emotiva carta dos días después de la dolorosa derrota, pero decidió publicarla recién ahora, según explicó en el cierre de su propio mensaje. En las calles porteñas, la reacción combinó sorpresa, resignación y agradecimiento.

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Para varios de los consultados, el momento más recordado del ciclo con Lionel Messi fue el gol ante México en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022, que después vería como el 10 levantaba la tan ansiada Copa del Mundo. Un vecino lo definió sin vueltas: “El que más grité fue a México del 2022. Ese gol fue como que dijimos, ‘bueno, sí, ahora sí vamos a ganar’. Ese fue el mejor, el que más grité”. Otra vecina coincidió: “Se vivió como una final, y que lo haya hecho él, aparte”.

Los testimonios de la gente a Infobae tras el retiro de Messi de la Selección

Uno de los testimonios giró en torno a una escena familiar. Un encargado de un estacionamiento contó que se enteró de la noticia del retiro por la radio y después confirmó la noticia en redes, aunque el impacto más fuerte lo vivió a través de su nieta, Maite, de 14 años. “Tiene una gran locura por Messi. Y ahora está muy triste”, relató entre risas, y agregó un dato curioso del hogar: la nieta es hincha de River, mientras él se declaró de Boca.

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El hombre reflexionó sobre la dimensión del jugador para las generaciones más jóvenes: “Yo pienso que, como dice mi nieta, nos conmocionó a todos y era obvio que ya era su punto final”. Mencionó además la muerte del padre de Messi como el episodio más doloroso del último tiempo y expresó un deseo puntual: “Tiene que disfrutar. Tiene una buena familia, es un gran chico, es divino, una persona que no hay; todos lo valoran por eso y por eso lo quieren tanto los chicos”.

Sobre los partidos del Mundial 2026, recordó una remontada específica: “Estábamos perdiendo, perdiendo, perdiendo, y remontábamos esos partidos que eran gloriosos”. Su mensaje final para el futbolista fue breve y lleno de emoción: “Que disfrute”.

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Otro de los entrevistados ató su historia personal a la trayectoria completa de Messi en la Selección. Contó que se enteró por publicaciones de sus compañeros de trabajo y remarcó que, aunque el futbolista sigue en actividad en el fútbol de clubes, el cierre de su etapa con la camiseta argentina representa un quiebre distinto. “Para mí, hoy, como muchos dicen, muere el fútbol. Bueno, muere la selección como tal”, expresó.

Entre los recuerdos que mencionó apareció la semifinal de 2014 ante Holanda, resuelta por penales, vivida junto a su padre, y la más reciente semifinal contra Inglaterra del Mundial 2026. También citó un gol de fase de grupos en el Mundial 2014 frente a Irán. Su mensaje de cierre fue de gratitud: “Que gracias por todo lo que hizo por el fútbol, por todo lo que hizo por la Argentina, y que va a ser recordado para toda la vida. Es una leyenda del fútbol, para mí es el mejor de la historia”.

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La carta que publicó Messi para anunciar su retiro de la Selección

La comparación con pérdidas personales apareció en más de un testimonio. Un joven consultado en la vía pública fue el que generó la frase más contundente de la ronda de entrevistas: “Estoy más triste que cuando se murió mi abuelo”. El mismo entrevistado definió a Messi como “lo mejor que existe” y recordó un tiro libre convertido ante Chile en la Copa América como el gol que más gritó.

Otra joven relató que se enteró por un grupo de WhatsApp con amigas y remarcó el impacto colectivo de la noticia: “Lo repostié y lloramos todos, hasta mi madre”. Sobre el legado del capitán, planteó un interrogante que compartieron varios de los consultados: quién asumirá el liderazgo del equipo de ahora en más. “Estamos todos pensando cómo sigue la Selección Argentina y quién va a ser el nuevo líder, el nuevo capitán que nos guíe”, señaló.

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Entre los testimonios recogidos también apareció la referencia al beso a la copa del Mundo de Qatar 2022 como la imagen más recordada, y la mención reiterada a su participación en los goles convertidos ante Inglaterra en el Mundial 2026. Una vecina definió a Messi con una frase que resume el sentimiento generalizado entre los consultados: “El capitán de mi vida”.

Por último, un turista venezolano relató que se había enterado de la noticia a través de una amiga que le envió audios entre llantos, mientras que otra visitante contó que su hermana de ocho años ya había anticipado la decisión semanas antes. “No sabes que Messi se retira”, le había dicho la niña, según el relato. Ambos coincidieron en un mensaje final dirigido al futbolista: “Lo amamos”.

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