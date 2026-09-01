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Un buque cisterna fue alcanzado por tres proyectiles en el estrecho de Ormuz

“No se reportaron víctimas ni impacto ambiental”, precisó esa agencia marítima británica UKMTO sobre el incidente registrado 31 kilómetros al este de la ciudad de Jasab

Una imagen tomada desde un dron muestra embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam (Omán). REUTERS/Stringer
Una imagen tomada desde un dron muestra embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam (Omán). REUTERS/Stringer
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Un petrolero fue alcanzado por tres “proyectiles desconocidos” mientras cruzaba el estrecho de Ormuz, anunció este martes la agencia marítima británica UKMTO.

“Un petrolero informó haber sido alcanzado por tres proyectiles desconocidos mientras completaba su travesía de salida del estrecho de Ormuz”, escribió en la red social X la Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO).

“No se reportaron víctimas ni impacto ambiental”, precisó esa agencia sobre el incidente registrado 31 kilómetros al este de la ciudad de Jasab, en Omán.

Por otra parte, el Ejército de Estados Unidos afirmó que “ningún barco” ha chocado con minas en el estrecho de Ormuz, como aseguró Irán este lunes, por lo que acusó a la República Islámica de buscar “intimidar” a los buques comerciales con “desinformación”.

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El Comando Central de Estados Unidos (Centcom), con sede en Florida, tachó de “falso” en sus redes sociales el reporte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní (CGRI), que afirmó este lunes que un superpetrolero sufrió un incendio tras golpear dos minas navales en el estrecho de Ormuz.

“HECHO: Ningún barco ha chocado contra minas en el estrecho de Ormuz. Este es otro intento más del CGRI para intimidar al transporte marítimo comercial en la región a través de la desinformación”, apuntó el Centcom en X.

Las fuerzas de EE.UU. desmintieron un comunicado del cuerpo militar iraní que horas antes aseveró que “un superpetrolero que incumplía las normas y que intentaba atravesar la ruta ilegal del sur del estrecho de Ormuz chocó contra dos minas navales, sufrió incendios de gran magnitud y quedó completamente inmovilizado”.

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El cruce de declaraciones ocurre en medio de la creciente disputa por la vía marítima, por donde pasaba la quinta parte del crudo global antes de la guerra, que comenzó el 28 de febrero.

Estados Unidos anunció la semana pasada que había desminado el estrecho de Ormuz, pero Irán lo ha negado y ha advertido de no cruzar el paso sin su permiso.

Un barco en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abas, Irán. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS
Un barco en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abas, Irán. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Tras semanas sin agresiones militares, Estados Unidos atacó esta madrugada en la isla iraní de Larak dos plataformas para disparar cohetes cargados con minas marinas que Teherán se preparaba para lanzar al estrecho de Ormuz, según el Centcom.

Irán, que reportó al menos dos muertos por dicha ofensiva, respondió con ataques contra bases estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes.

Irán cerró el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, por lo que Estados Unidos reimpuso un cerco sobre buques y puertos iraníes que está dañando a la economía de la República Islámica.

Estados Unidos ha abierto una vía en el sur del estrecho cerca de la costa omaní por la que trata de reabrir el tránsito marítimo de petróleo y ha lanzado la operación Paria Económico para aislar financieramente a Irán para, así, tratar de doblegarlo en la guerra que acaba de cumplir seis meses.

(Con información de AFP y EFE)

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