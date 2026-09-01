Punta del Este inició obras para descongestionar el tránsito de la ciudad

La Plaza de los Artesanos, en Punta del Este, se readecúa (Intendencia de Maldonado)

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Una de las principales apuestas de Punta del Este para la próxima temporada es que por sus calles el tránsito sea más fluido. Es por eso que la municipalidad inició una serie de reparaciones en Gorlero, su avenida principal, y resolvió que los ómnibus departamentales no ingresen hasta su terminal. Este lunes, a su vez, se inició la renovación de una de las plazas que pasa por esa avenida.

La obra consiste en la renovación de la Plaza Artigas de Punta del Este, la que la Intendencia de Maldonado promociona como “otro eslabón más en la recuperación y mejora de espacios públicos”. Los trabajos que se iniciaron se iniciaron son de desmantelamiento de los módulos donde actualmente funcionan los artesanos.

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Estas obras se dan en el marco de la renovación de la Avenida Gorlero. Allí se recuperaron espacios para los peatones al desmontar los decks que estaban en la vía pública y se colocarán luminarias antes de la temporada. Además, se ensanchará la avenida para mejorar la movilidad. La conocida como Plaza de los Artesanos viene a completar la ecuación de obras, señaló el comunicado de la intendencia.

La terminal de ómnibus de Punta del Este cambiará desde la próxima temporada (Intendencia de Maldonado)

“Hay muchas cosas que se han mandado para que sean reutilizadas en otros municipios, como Aiguá, Garzón, Solís, San Carlos y Maldonado. Ahora vamos a retirar todos los techos porque son reutilizables”, declaró el alcalde de Punta del Este, José Carballal. “Esto apunta a una mejor calidad y darle más valor a la Plaza Artigas”, agregó el jerarca en declaraciones al canal de la intendencia.

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La mitad de la obra proyectada se hará este año y la otra mitad el próximo. En 2027 se culminará la intervención en la plaza, se completarán las mejoras de Gorlero con nuevas veredas y habrá más espacios públicos.

La intendencia y el municipio se fijan como fecha máxima para la culminación de las obras al 15 de diciembre. Ese día se inaugura con los artesanos la temporada de verano.

Obras en la Plaza Artigas, sobre la avenida Gorlero, en Punta del Este (Intendencia de Maldonado)

Uno de los objetivos que persigue esta obra es descongestionar el ingreso a la ciudad y evitar los embotellamientos, una de las imágenes clásicas de los veranos punta esteños.

A los cambios en Gorlero se le suma la prohibición del ingreso de ómnibus a la Terminal de Punta del Este, algo que estaba previsto, como había publicado Infobae el 22 de enero.

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Entre diciembre y febrero ingresan por día unos 180 ómnibus interdepartamentales e internacionales a Punta del Este. El trayecto entre Terminal Maldonado a Terminal Punta del Este es de unos 50 minutos para recorrer unos cinco kilómetros y para llevar un pasaje que representa no más del 5% de los pasajeros de cada unidad de transporte. Estos números, informados por la municipalidad, justifican que se haya tomado la resolución.

Intendente de Maldonado, Miguel Abella

“El enlentecimiento del tránsito en plena temporada en Avenida Roosevelt era un tema a resolver, y para ello, el gobierno encabezado por el intendente Miguel Abella, escuchó, dialogó e intercambió con empresarios y trabajadores antes de tomar decisiones”, dice la publicación oficial de la intendencia.

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Sin embargo, esto no significa que la Terminal de Punta del Este vaya a cerrar. Los ómnibus llegarán hasta la terminal de Maldonado y de allí, los pasajeros que vayan como destino final a Punta del Este, serán trasladados en pequeñas unidades o transfer, sin que esto implique un solo peso adicional en lo que ya abonaron. No se les cobrará por este servicio, informó el gobierno departamental.

La terminal de Maldonado, por tanto, se convertirá en la base de la llegada de los buses.

Buscan descongestionar el tránsito en Punta del Este (RS Fotos)

El crecimiento de la población en Punta del Este y los miles y miles de turistas que recibe en verano han provocado que los embotellamientos en la ciudad sean cada vez más frecuentes.

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