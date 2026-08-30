Nati Jota recordó cuáles fueron sus conductas más tóxicas cuando estuvo en pareja: “Hice más de las que me hicieron”

La periodista visitó el streaming de Martín Cirio, donde describió dos situaciones concretas de una relación que, según admitió, se había vuelto insostenible (Video: Instagram)

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En su visita al streaming de Martín Cirio, Nati Jota se animó a hablar de sus propios comportamientos tóxicos dentro de una relación de pareja. La periodista confesó que fue ella la que más excedió los límites y describió dos situaciones concretas que, según admitió, formaron parte de un vínculo que se había vuelto insostenible.

A partir de esa respuesta, Nati enumeró dos conductas puntuales que ubicó dentro de una etapa marcada por la toxicidad en el vínculo. La primera tuvo relación con la ubicación de su entonces pareja en el celular. Según explicó, había activado una alerta para saber si su exnovio salía de una zona determinada, con el objetivo de comprobar si cumplía con lo que le decía.

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“Mi exnovio vivía lejos, entonces yo quería saber si él me decía ‘no salgo’ si era verdad”, relató. La periodista precisó que el mecanismo se activaba cuando él le aseguraba que se quedaría en su casa mientras sus amigos salían.

En ese tramo del relato, detalló el modo en que utilizaba esa herramienta. “Yo me iba a dormir y él me decía ‘salen los pibes, pero yo no salgo’ y yo activaba ese cosito y, si él llegaba a salir, me llegaba la notificación”, sostuvo Nati durante la charla con Cirio.

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"Yo reconozco que tuve una relación re tóxica y estaba mal", confesó Nati

La segunda situación que recordó estuvo vinculada con las discusiones de pareja y con el uso de WhatsApp. Según contó, cuando atravesaban un conflicto, desactivaba el bloqueo automático del teléfono y dejaba abierta la aplicación para que su exnovio viera que ella había estado conectada durante toda la noche.

“Otra cosa que hacía cuando nos peleábamos era sacar el bloqueo automático del celular y dejar abierto el WhatsApp para que le aparezca que estuve toda la noche en línea y piense ‘¿con quién hablaba?’”, afirmó. La maniobra, de acuerdo con su propio relato, buscaba instalar esa duda en la otra persona.

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Más adelante, la periodista reconoció que ese tipo de comportamientos formó parte de una relación atravesada por dinámicas nocivas. “Yo reconozco que tuve una relación re tóxica y estaba mal”, señaló.

Al cierre de su testimonio, planteó que no pretende repetir esas conductas en una futura relación. “Yo tengo tan en claro que hice las cosas mal que cuando tenga una nueva pareja voy a intentar ni asomarme a esas conductas”, dijo.

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La venganza de Nati Jota contra Gastón Edul tras los rumores de romance con Sabrina Cortez

El video muestra a un hombre y una mujer sentados en una mesa, cada uno con un micrófono, en un estudio con paredes de ladrillo y concreto. Ambos interactúan activamente, gesticulando mientras hablan y ríen. El hombre lleva una chaqueta gris, y la mujer, con auriculares, sostiene un bolígrafo. Hay un letrero con la palabra 'OLGA' en el fondo. Se observa una bebida en un vaso y una taza blanca sobre la mesa. El formato corresponde a un programa de tipo podcast o entrevista.

Durante una transmisión en vivo, Nati le comunicó a Gastón Edul, sin filtro alguno, que lo había retirado de su grupo de mejores amigos en Instagram tras la aparición de rumores sobre un supuesto romance entre el periodista deportivo y Sabrina Cortez, exintegrante de Gran Hermano. Este episodio sucedió en el programa de Olga, en medio de una dinámica humorística donde Edul enfrentó una especie de conferencia de prensa realizada por colegas y oyentes. En ese intercambio, se pusieron sobre la mesa tanto la relación que Edul mantiene con Cortez como la que comparte con Nati, generando un clima en el que humor y tensión se mezclaron y ningún detalle pasó inadvertido.

Con intenciones de negar cualquier vínculo sentimental, el periodista llegó al programa. “¿Andás con Sabrina o no?”, preguntó de forma directa un oyente. “Es totalmente, fue totalmente falso. Yo estaba en Mallorca y después me enteré que ella estaba en Ibiza”, contestó Edul con firmeza.

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De todos modos, su respuesta no puso fin a la conversación. Nati Jota le recordó un dato difundido por los medios: que el propio Edul había mostrado una captura para probar que no conversaba con Cortez, pero que más adelante podía haberle llegado a escribir algo similar a “¿cómo andás, perdida?”. Entre carcajadas, Jota opinó: “Yo te felicito, porque es muy buena la de: ‘Ay, nos revinculan otra vez’”. Edul buscó justificarse: “Yo quería desarticular algo que era falso y lo hice. Al minuto y medio. Se terminó, no hay mucha más vuelta”.

Más adelante ocurrió el momento más punzante. El propio Edul, al explicar su vínculo con Nati Jota, dijo frases como: “ella me silencia y me entra cuando tiene ganas”, y “solo cuando se acuerda entra”. Frente a esto, Nati soltó la observación que provocó risas en el estudio: “¿Sabés que estás fuera de mejores amigos? ¿Te diste cuenta?”. “Sí, ya sé. Estoy fuera de mejores amigos”, replicó Edul con tranquilidad. Acto seguido, Jota cerró el intercambio con: “Vos no sabés que estoy cocinando”. Este diálogo evidenció una complicidad muy marcada entre ambos, con señas y códigos propios que quienes los siguen reconocen de sobra y que exceden ampliamente la televisión.

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