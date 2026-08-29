Daniela Celis habló de su intimidad y contó con cuántos hombres estuvo en su vida: "Ahora quiero 'huesitos' nuevos"

Guardar

Daniela Celis volvió a hablar sin filtros y esta vez sorprendió con una confesión sobre su vida amorosa y sexual. Al aire del programa de streaming en el que participa, la ex Gran Hermano reveló cuántos hombres pasaron por su vida y la respuesta descolocó al resto de la mesa.

“Solamente estuve con cuatro personas en mi vida. Aviso por las dudas, soy muy noviera de muchos años”, lanzó la mediática, mientras charlaba con Mica Viciconte. La reacción no tardó en llegar y su compañera puso en duda ese número con una chicana fiel a su estilo.

PUBLICIDAD

“Igual podés tener diez, no pasa nada, pero cuatro me parece un poco corto”, retrucó Viciconte. Lejos de esquivar el tema, Daniela redobló la apuesta y explicó que sus relaciones siempre fueron largas: “Estuve de novia cinco años, siete años y cinco años de vuelta”.

La influencer también contó que casi no conoce la soltería. “Cuando estuve sola fue tipo una semana”, soltó entre risas. Y enseguida aclaró: “No tuve más novios. Tampoco personitas”.

PUBLICIDAD

La ex Gran Hermano afirmó que tuvo relaciones largas y explicó que fue novia durante cinco, siete y otros cinco años

Durante la charla, la conductora intentó hacerle notar que tal vez estaba dejando afuera algunas historias sin demasiada importancia. Aun así, “Pestañela” se mostró firme y dejó en claro que ese es el número real.

“Nunca me conocí a mí misma estando sola. Siempre estuve noviando, entonces este es mi nuevo proceso de vida”, dijo. Después fue por más y hasta habló de sus nuevas ganas de explorar: “Conocí a este ‘huesito’ hace poquito, que ya conocieron todos también. Y ahora como que quiero conocer nuevos ‘huesitos’”.

PUBLICIDAD

Daniela Celis volvió a quedar en el centro de la escena tras su paso por Sex, el espectáculo de José María Muscari que desde hace siete años se mantiene como uno de los fenómenos de la cartelera porteña. La ex Gran Hermano fue una de las figuras que participó de una de las funciones y protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche.

Durante su aparición en el escenario, la mediática desplegó una coreografía sensual junto a uno de los integrantes del elenco. Con un look negro con brillos y botas altas, se mostró cómoda en una performance cargada de actitud. Pero el instante que más repercusión generó en redes sociales llegó después, cuando bajó del escenario y fue directo hacia Julieta Poggio, que estaba sentada entre el público como invitada.

PUBLICIDAD

Daniela Celis contó que casi no conoce la soltería y aseguró que estuvo sola durante una semana

Frente a un teatro colmado, Daniela se acercó a su amiga y la besó en la boca. El gesto desató aplausos, gritos y una inmediata reacción de los presentes, mientras que en redes sociales las imágenes circularon a gran velocidad y pusieron a las dos exhermanitas en el centro de la conversación.

Entre los comentarios que aparecieron en plataformas digitales, muchos seguidores celebraron la escena con mensajes como “Tranqui Juli y Dani”, “Así se quieren las amigas” y “Qué grande, Dani”. El episodio volvió a mostrar la confianza y la complicidad que las une desde su paso por el reality.

PUBLICIDAD

Lo cierto es que no se trató de la primera vez que Daniela Celis y Julieta Poggio quedaron expuestas a una situación similar frente a cámaras. Su vínculo nació dentro de la casa de Gran Hermano, donde compartieron buena parte de la convivencia y construyeron una amistad que siguió fuera del programa.

Ya en noviembre de 2022 habían dado que hablar durante una fiesta temática dentro del ciclo de Telefe. Aquella noche, en una transmisión en vivo de La noche de los ex, Roberto Funes Ugarte advirtió una escena que enseguida se volvió viral: Daniela y Julieta se besaron en medio del festejo y sorprendieron incluso al propio conductor.

PUBLICIDAD