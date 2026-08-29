Teleshow

Daniela Celis habló de su intimidad y contó con cuántos hombres estuvo en su vida: "Ahora quiero 'huesitos' nuevos"

La ex Gran Hermano sorprendió al revelar el número de parejas sexuales que tuvo y explicó por qué hoy atraviesa una etapa distinta

Guardar

Daniela Celis volvió a hablar sin filtros y esta vez sorprendió con una confesión sobre su vida amorosa y sexual. Al aire del programa de streaming en el que participa, la ex Gran Hermano reveló cuántos hombres pasaron por su vida y la respuesta descolocó al resto de la mesa.

Solamente estuve con cuatro personas en mi vida. Aviso por las dudas, soy muy noviera de muchos años”, lanzó la mediática, mientras charlaba con Mica Viciconte. La reacción no tardó en llegar y su compañera puso en duda ese número con una chicana fiel a su estilo.

PUBLICIDAD

Igual podés tener diez, no pasa nada, pero cuatro me parece un poco corto”, retrucó Viciconte. Lejos de esquivar el tema, Daniela redobló la apuesta y explicó que sus relaciones siempre fueron largas: “Estuve de novia cinco años, siete años y cinco años de vuelta”.

La influencer también contó que casi no conoce la soltería. “Cuando estuve sola fue tipo una semana”, soltó entre risas. Y enseguida aclaró: “No tuve más novios. Tampoco personitas”.

PUBLICIDAD

La ex Gran Hermano afirmó que tuvo relaciones largas y explicó que fue novia durante cinco, siete y otros cinco años
La ex Gran Hermano afirmó que tuvo relaciones largas y explicó que fue novia durante cinco, siete y otros cinco años

Durante la charla, la conductora intentó hacerle notar que tal vez estaba dejando afuera algunas historias sin demasiada importancia. Aun así, “Pestañela” se mostró firme y dejó en claro que ese es el número real.

Nunca me conocí a mí misma estando sola. Siempre estuve noviando, entonces este es mi nuevo proceso de vida”, dijo. Después fue por más y hasta habló de sus nuevas ganas de explorar: “Conocí a este ‘huesito’ hace poquito, que ya conocieron todos también. Y ahora como que quiero conocer nuevos ‘huesitos’”.

Daniela Celis volvió a quedar en el centro de la escena tras su paso por Sex, el espectáculo de José María Muscari que desde hace siete años se mantiene como uno de los fenómenos de la cartelera porteña. La ex Gran Hermano fue una de las figuras que participó de una de las funciones y protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche.

Durante su aparición en el escenario, la mediática desplegó una coreografía sensual junto a uno de los integrantes del elenco. Con un look negro con brillos y botas altas, se mostró cómoda en una performance cargada de actitud. Pero el instante que más repercusión generó en redes sociales llegó después, cuando bajó del escenario y fue directo hacia Julieta Poggio, que estaba sentada entre el público como invitada.

Daniela Celis contó que casi no conoce la soltería y aseguró que estuvo sola durante una semana
Daniela Celis contó que casi no conoce la soltería y aseguró que estuvo sola durante una semana

Frente a un teatro colmado, Daniela se acercó a su amiga y la besó en la boca. El gesto desató aplausos, gritos y una inmediata reacción de los presentes, mientras que en redes sociales las imágenes circularon a gran velocidad y pusieron a las dos exhermanitas en el centro de la conversación.

Entre los comentarios que aparecieron en plataformas digitales, muchos seguidores celebraron la escena con mensajes como “Tranqui Juli y Dani”, “Así se quieren las amigas” y “Qué grande, Dani”. El episodio volvió a mostrar la confianza y la complicidad que las une desde su paso por el reality.

Lo cierto es que no se trató de la primera vez que Daniela Celis y Julieta Poggio quedaron expuestas a una situación similar frente a cámaras. Su vínculo nació dentro de la casa de Gran Hermano, donde compartieron buena parte de la convivencia y construyeron una amistad que siguió fuera del programa.

Ya en noviembre de 2022 habían dado que hablar durante una fiesta temática dentro del ciclo de Telefe. Aquella noche, en una transmisión en vivo de La noche de los ex, Roberto Funes Ugarte advirtió una escena que enseguida se volvió viral: Daniela y Julieta se besaron en medio del festejo y sorprendieron incluso al propio conductor.

Temas Relacionados

Daniela CelisGran HermanoSexualidad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Flor Vigna rompió en llanto en La Casa de los Famosos México y reveló su mayor miedo sobre sus padres

En una semana complicada en la convivencia en el reality, la actriz argentina recordó su infancia y no pudo evitar las lágrimas

Flor Vigna rompió en llanto en La Casa de los Famosos México y reveló su mayor miedo sobre sus padres

El pedido de oración de Macarena Paz por la salud de su hija Abril: “Una esperanza se asoma”

La actriz hizo pública su expectativa ante la próxima consulta médica para la niña de cuatro años, que fue diagnosticada desde su nacimiento con el síndrome de Charge

El pedido de oración de Macarena Paz por la salud de su hija Abril: “Una esperanza se asoma”

A 15 años de la muerte de Pipo Mancera: la vida del hombre que estuvo dispuesto a darlo todo por la televisión

El creador de Sábados Circulares falleció el 29 de agosto de 2011, a los 80 años de edad, después de haber saboreado el éxito y el fracaso

A 15 años de la muerte de Pipo Mancera: la vida del hombre que estuvo dispuesto a darlo todo por la televisión

Walter Quiroz, el actor que se alejó siete años para reencontrarse y hoy revela un abuso que finalmente pudo sanar

La muerte de sus padres, un maestro budista, una herida de la infancia y los años de silencio, en una íntima y descarnada charla con Teleshow mientras espera el estreno de La Ratonera

Walter Quiroz, el actor que se alejó siete años para reencontrarse y hoy revela un abuso que finalmente pudo sanar

Del vértigo del escenario a la ternura de un clásico: la apuesta de Alan Madanes en “Los ojos del perro siberiano”

En diálogo exclusivo con Teleshow, el actor y músico abre su universo creativo, habla del proceso detrás de la obra y de la huella que quiere dejar en el teatro musical argentino

Del vértigo del escenario a la ternura de un clásico: la apuesta de Alan Madanes en “Los ojos del perro siberiano”

AMÉRICA

Hija y yerno de alias "Macho Coca" pasarán un año en prisión en Costa Rica por caso Leviatán

Hija y yerno de alias "Macho Coca" pasarán un año en prisión en Costa Rica por caso Leviatán

Guatemala extradito a tres reos a Estados Unidos señalados de tráfico de droga y delitos sexuales

El Salvador reabre la carretera de Los Chorros tras retirar toneladas de roca y restablece el paso a 60 mil vehículos

Los embalses del Canal de Panamá llegan a septiembre bajo presión por el déficit de lluvias

Dominicano es extraditado por cargos de asesinato en Nueva York

MALDITOS NERDS

Raw Fury llevará ‘The Séance of Blake Manor’ a consolas y Game Pass en octubre

Raw Fury llevará ‘The Séance of Blake Manor’ a consolas y Game Pass en octubre

Brainwash Gang mezcla golf y plataformas en el cooperativo Bye Bye Bonnie

Joe & Mac Retro Collection reúne tres clásicos de Data East en octubre

Poppy Playtime cambia de perspectiva con el cooperativo Escape from Playtime

Where Winds Meet supera los 100 millones de jugadores y anuncia su capítulo 3

DEPORTES

Los Pumas se enfrentan con Australia en Jujuy

Los Pumas se enfrentan con Australia en Jujuy

Así están las tablas del Torneo Clausura: cómo sigue la clasificación a las copas

Rosario Central recibe a Gimnasa La Plata por la fecha 7 del Torneo Clausura en busca de ser líder de la Zona B

La intimidad de los festejos de Las Leonas con una premonitoria canción que inventaron antes del Mundial: “La tercera poder levantar”

Provocadora celebración de las jugadoras de Bélgica con Las Leonas tras la polémica con Países Bajos en semifinales del Mundial de hockey