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El gol de tiro libre de Lionel Messi para el Inter Miami ante Montreal por la MLS

El rosarino marcó el 2-1 parcial de su equipo con un preciso remate que se desvió en un rival

La Pulga ejecutó un tiro libre que se desvió en un rival antes de meterse en el arco de Montréal
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Lionel Messi volvió a ser determinante para el Inter Miami en el encuentro de la MLS frente al Montreal en el Nu Stadium. El astro rosarino, que fue titular en su equipo, marcó el 2-1 parcial de tiro libre. Corría el minuto 40 de la primera mitad cuando Leo se paró frente a la pelota, recostado sobre la derecha. El campeón del mundo ejecutó con precisión con su pie izquierdo, el balón pasó la barrera, se desvió levemente en un defensor y vulneró la resistencia del arquero Thomas Gillier.

El rosarino de 39 años fue una de las figuras de Las Garzas y pudo haber marcado algún otro tanto en el primer tiempo. Una de las situaciones más claras que tuvo fue un disparo rasante que dio en el palo. Sin embargo, Inter consiguió adelantarse en el marcador luego de un cabezazo del brasileño Casemiro a los 20 minutos tras un centro de Telasco Segovia. Montreal pudo empatar las acciones a los 37’ por intermedio del alemán Fabian Herbers, pero Messi acertó el tiro libre para el 2-1 con el que se fueron al vestuario.

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Vale destacar que Lionel Messi solo se ausentó en uno de los últimos ocho compromisos con el Inter Miami. Ese único duelo fue la caída 2-1 ante Rayados de Monterrey por la segunda fecha de la Leagues Cup, debido a que Leo regresó de emergencia a Rosario tras enterarse de la muerte de su padre, Jorge.

La Pulga acompañó a su familia y regresó a los Estados Unidos esa misma semana para conformar el banco de suplentes ante León de México. Jugó todo el segundo tiempo, pero no pudo impedir la caída 3-2 como local seguida de la eliminación en la primera fase de esa competición.

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De regreso al plano de la MLS, el 10 continuó vinculado a las convocatorias y completó los 90 minutos en los duelos ante Nashville (1-4), Philadelphia Union (2-2) y Toronto (1-2). Marcó un gol en cada uno de los últimos dos compromisos. El mal momento de las Garzas implica que la última victoria de Messi con la franquicia se remonte al 5 de agosto pasado con el 4-2 a Atlético San Luis en el comienzo de la Leagues Cup.

En el aspecto individual, el capitán permanece en la pelea por ser el máximo goleador en la historia de este deporte. Acumula 924 goles en 1.171 encuentros como futbolista profesional, mientras que Cristiano Ronaldo lleva 978 gritos en 1.333 compromisos. De hecho, el astro del Al Nassr marcó un tanto en el triunfo 2-1 de este viernes contra Al Taawon por la cuarta jornada de la liga de Arabia Saudita.

Luego de este compromiso contra Montréal, Inter Miami volverá a jugar este sábado desde las 20:30 (hora argentina) contra Atlanta United como local y visitará La Ciudad del Viento para medirse el miércoles a partir de las 21:30 a Chicago Fire.

El conjunto de la Florida todavía puede ganar tres títulos en este cierre de año. El primero de ellos es la Campeones Cup, que reúne al campeón de la MLS y al ganador del Campeón de Campeones entre los vencedores del Apertura y Clausura de la Liga de México. Lo disputará el miércoles 16 de septiembre ante Cruz Azul en el estadio de las Garzas. También están en juego el trofeo de la Supporters’ Shield al elenco de la MLS con más puntos en la Temporada Regular y el título del campeonato local.

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