Guatemala

La Alerta Isabel-Claudina no requiere esperar 24, 48 ni 72 horas: así se activa ante la desaparición de una mujer en Guatemala

La normativa ordena iniciar la localización urgente al perderse el contacto habitual y existir sospecha de riesgo para la vida, la libertad o la integridad, con un aviso que no exige trámites previos

Infografía morada con el logotipo de Alerta Isabel-Claudina, la silueta de una mujer y tres pasos numerados para realizar una denuncia
Una infografía de la Alerta Isabel-Claudina detalla los tres pasos principales para denunciar la desaparición de una mujer ante las autoridades correspondientes. (Alerta Isabel Claudina)
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La Alerta Isabel-Claudina puede activarse de inmediato ante la desaparición de una mujer, sin esperar 24, 48 ni 72 horas, porque la ley prevé una búsqueda urgente cuando se pierde el contacto habitual y existe sospecha de riesgo para su vida, libertad, seguridad, integridad o dignidad.

En 2024, el Congreso informó sobre reformas que incorporaron mecanismos tecnológicos para divulgar alertas de mujeres desaparecidas mediante operadores de telefonía móvil, redes sociales y sistemas similares.

Ese refuerzo se sumó a un esquema que ya contemplaba coordinación institucional y participación social en la búsqueda.

La base legal del mecanismo es la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, Decreto 9-2016. La norma establece que la denuncia puede presentarse de forma verbal, escrita o telefónica, por cualquier persona y sin formalidades especiales.

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Eso significa que no hace falta acreditar parentesco ni representación de la mujer desaparecida para reportar el caso. El criterio central es la rapidez: la respuesta debe comenzar apenas se recibe el aviso.

Afiche de Alerta Isabel-Claudina con fotografía de Heydi Yulissa Hamaya Sarmiento, datos físicos, fecha de desaparición y números de contacto
Un boletín de la Alerta Isabel-Claudina difunde la búsqueda de Heydi Yulissa Hamaya Sarmiento, desaparecida en Puerto Barrios, Guatemala. (Alerta Isabel Claudina)

Cualquier persona puede reportar la desaparición sin requisitos formales

Una mujer puede ser considerada desaparecida cuando familiares, amistades o personas cercanas han perdido contacto con ella por un período mayor al habitual, ya se agotaron las opciones para localizarla y existe temor de que esté en peligro o haya sido víctima de un delito.

El reporte puede presentarse ante el Ministerio Público en fiscalías distritales o municipales, ante la Policía Nacional Civil en cualquier estación o subestación, en la línea 1572 del MP o en la línea 110 de la PNC. La denuncia no está sujeta a trámites previos ni a exigencias documentales para iniciar el procedimiento.

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La lógica del mecanismo es antiformalista. Si faltan datos, el aviso igual debe hacerse, porque la normativa prioriza que la búsqueda arranque sin demoras.

Al momento del reporte, las autoridades recopilan toda la información disponible para identificar a la mujer y reconstruir las circunstancias de la desaparición.

Entre los datos útiles figuran nombre, edad, nacionalidad, documento de identificación si se tiene, una fotografía reciente, características físicas, señas particulares, números de contacto, redes sociales, la ropa que llevaba, y el lugar, fecha y hora del último contacto.

También puede aportar información el nombre de la última persona con quien se comunicó o cualquier dato que ayude a establecer dónde podría encontrarse. Cuantos más elementos existan, mayores serán las posibilidades de orientar la búsqueda desde las primeras horas.

Cartel oficial de la Alerta Isabel-Claudina con la fotografía, características físicas y datos de búsqueda de Vilma Lizeth Martínez Pineda
La Alerta Isabel-Claudina difunde los datos para la localización de Vilma Lizeth Martínez Pineda, vista por última vez en la Zona 9 de la Ciudad de Guatemala. (Alerta Isabel Claudina)

El MP coordina la búsqueda y la alerta se mantiene hasta la localización

Recibida la denuncia, empieza a operar el Mecanismo de Búsqueda Inmediata. El MP coordina las acciones y la PNC participa en la ejecución de la búsqueda.

Entre las primeras medidas se incluye la activación de la Alerta Isabel-Claudina, la emisión y divulgación del boletín con la información de la mujer reportada, la puesta en marcha de rutas internas en las instituciones y la articulación con equipos locales y otras entidades que puedan contribuir a localizarla.

La coordinación puede extenderse a distintos puntos del país. La legislación también prevé verificaciones migratorias si existe la posibilidad de que la mujer haya salido del territorio nacional.

El alcance del mecanismo no se limita a las instituciones de seguridad y justicia. La norma contempla la participación de autoridades locales, medios de comunicación, organizaciones de mujeres, iglesias, vecinos y la sociedad en general en las acciones de búsqueda.

La alerta se desactiva cuando la autoridad competente documenta la localización de la mujer reportada como desaparecida. A partir de ese momento, el mecanismo prevé la comunicación correspondiente sobre su ubicación y localización.

El objetivo de este sistema es evitar que una desaparición se convierta en una carrera contra el tiempo sin respuesta institucional. Si una mujer deja de responder llamadas o mensajes, no puede ser localizada por las vías habituales y hay temor por su integridad, la indicación es reportar de inmediato.

Una llamada a la línea 1572, un aviso a la 110 o una denuncia presentada en una sede del MP o de la PNC puede activar toda una red de búsqueda. La norma fue diseñada para que la intervención comience desde el primer momento y no después de una espera de 24, 48 o 72 horas.

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