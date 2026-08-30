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La Joaqui adelantó su nueva canción y sus fans la vincularon con Luck Ra: "Si no te valora ese gil, ¿quién se cree?"

La cantante compartió en TikTok un fragmento de su próximo tema y en redes muchos interpretaron parte de la letra como una indirecta para su expareja

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Luego del revuelo mediático por su separación de Luck Ra, La Joaqui adelantó su nueva canción, con la que marcará su regreso al RKT apenas cuatro semanas después del lanzamiento de “Te Vi”, su colaboración con Callejero Fino. Como era de esperarse, algunas estrofas de la letra fueron leídas por sus seguidores como una posible indirecta al cantante cordobés.

A pocos días de mostrar el look que eligió para esta nueva etapa musical, la artista volvió a sorprender a sus fans al compartir en TikTok un fragmento del tema. En el adelanto, La Joaqui entona a modo de introducción: “Me mandaste a re tocar el arpa, pero cuando te enteres quién me acompañó, te morís”.

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El fragmento generó una reacción inmediata entre sus compañeras al aire, que se contagiaron de la energía de la canción y comenzaron a bailar desde sus sillas.

Luego, la cantante reprodujo desde su celular otro tramo de la grabación. Con una base instrumental de sonidos árabes, se escucha una nueva estrofa: “Ni fu, ni fa. Se viene, se va. El amor al piso y los cul... también. De tin marín, de do pingüe, si no te valora... ese gil, ¿Quién se cree? Corta”.

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La Joaqui compartió con sus seguidores la letra de su próxima canción

Más adelante, el adelanto suma otra frase que no pasó inadvertida: “Quedan todos pintados, sin brocha. Me pongo re zorra si se anocha, vos sabés que tu novia es re rocha. De lunes a viernes, cariñosa. Sábado y domingo, mentirosa. No me mires así que me pongo mimosa”. La reproducción se interrumpe allí, con la artista visiblemente conforme con el resultado de su próximo lanzamiento.

Además, La Joaqui incluyó un guiño a PLP en una de las estrofas: “Me levanto girosa y mando un mensaje al grupo de las chicas superpoderosas”. Al reconocer la referencia, las integrantes del ciclo no pudieron ocultar su euforia.

El adelanto tampoco pasó inadvertido en X, donde rápidamente se viralizó. Como suele ocurrir en estos casos, las reacciones no tardaron en aparecer: mientras algunos usuarios celebraron el regreso de la cantante al RKT, otros especularon con que la letra estaría dedicada a Luck Ra.

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La Joaqui adelantó una nueva canción y confirmó su regreso al RKT cuatro semanas después de lanzar "Te Vi" con Callejero Fino

Semanas atrás, la cantante volvió a mostrarse desde un costado más íntimo con una cumbia atravesada por el desamor y, en paralelo, empezó a dar señales de una nueva etapa personal, ahora reforzada por un cambio de look que volvió a ponerla en el centro de la escena.

En ese marco, la artista retomó su agenda con una presentación en vivo en Ciudad de México. Allí también sumó otro movimiento que no tardó en generar repercusión entre sus fanáticos en las redes. En las imágenes compartidas por su estilista, primero se la vio con largas trenzas rubias y, más tarde, con una versión renovada: cabello largo, lacio y negro. Un giro marcado que muchos internautas interpretaron como una vuelta a una estética más ligada a su identidad.

“Ahora bancate a la morocha de pelo largo”, escribió su estilista, Alejo Rusconi, al mostrar el resultado final. La frase funcionó como carta de presentación de esta transformación, que enseguida se convirtió en tema de conversación en redes sociales, donde el nuevo look fue celebrado como una señal de relanzamiento tanto personal como artístico.

Los comentarios apuntaron en esa dirección. “Dios lo que amo a esta mujer”; “Jaquimorocha amo”; “Turra mala”; “Claro morocha”; “Volvió la Joaquina morocha”; “Volvió nuestra bandida”; “Uff volvió la verdadera”, fueron algunas de las reacciones que se multiplicaron debajo del posteo. La respuesta del público dejó ver que el cambio no fue leído solo como una apuesta estética, sino también como un gesto cargado de significado en medio de su presente sentimental.

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