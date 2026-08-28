Brian Sarmiento abandonó Gran Hermano en medio de la madrugada: “Cambian las reglas cuando el partido ya empezó”

Brian abandonó la casa de GH y explicó en su cuenta de Instagram los motivos

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La salida abrupta de Brian Sarmiento del reality Gran Hermano 2026 dejó al descubierto una grieta interna en el show y encendió la polémica entre los seguidores del ciclo. El exfutbolista tomó la decisión de marcharse luego de la expulsión de su pareja, Danelik Galazan, quien fue señalada por la producción tras una violenta pelea dentro de la casa.

Brian Sarmiento difunde un comunicado en redes sociales sobre sus acuerdos previos y las reglas del programa Gran Hermano.

La escena que desató el escándalo involucró a varias de las visitas y participantes del programa, en particular a Danelik y Campanita. La producción decidió expulsar a ambas figuras tras un enfrentamiento que incluyó forcejeos, insultos y la intervención directa de la seguridad del reality.

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La salida de Brian Sarmiento de Gran Hermano 2026 se produjo tras la expulsión de Danelik Galazan y abrió una polémica en el reality

La pelea del jueves por la madrugada marcó un antes y un después para el ciclo. Danelik, acusada de haberle robado el set de maquillaje a Campanita, la pisó y llegó a tirarle la ropa fuera de la habitación. La situación escaló cuando ambas forcejearon a los golpes, lo que derivó en la salida obligada de las dos mediáticas.

El descargo de Brian Sarmiento tras abandonar el reality

Sarmiento no estaba incluido en la sanción inicial. Sin embargo, tomó la determinación de abandonar la casa en solidaridad con su pareja y en desacuerdo con las decisiones de la producción.

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En sus redes sociales, el exfutbolista explicó en su cuenta de Instagram: “Les voy a decir una sola cosa... yo sé muy bien qué se habló antes de entrar y también sé todo lo que cumplí de mi parte. A veces te cambian las reglas cuando el partido ya empezó”.

La decisión de Brian Sarmiento de irse de Gran Hermano 2026 fue consecuencia directa de la sanción aplicada a Danelik Galazan, su pareja, quien fue expulsada tras protagonizar una pelea dentro del reality. Sarmiento, en desacuerdo con la medida, expresó su malestar en redes sociales y anunció que revelará detalles cuando termine el programa. El hecho generó tensión entre la producción y los participantes, y dejó en evidencia el nivel de conflicto que atraviesa la convivencia en el show.

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Brian Sarmiento abandonó Gran Hermano 2026 en solidaridad con Danelik Galazan y cuestionó las decisiones de la producción del programa

En el mismo mensaje, Sarmiento anticipó que prefiere “no decir más” en este momento, pero avisó que hablará una vez terminado el programa. “Cuando termine todo, voy a contar las cosas como realmente fueron. Y ahí, sin necesidad de señalar a nadie, cada uno va a entender”, remarcó.

El exfutbolista también aprovechó la publicación para enviarle un mensaje de respaldo a su pareja y criticar el manejo del caso por parte del programa. “Te amo Danelik, todos vieron que vos solo evitaste que Campanita ataque a Pincoya, que no te quieran hacer quedar mal. Es una vergüenza”, sentenció Sarmiento.

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“Es una vergüenza que la quieran hacer quedar como agresiva cuando solamente defendió a Pincoya cuando Campanita iba a atacarla” dojo Sarmiento

Más tarde, en un video difundido en sus redes, profundizó su postura. “Vengo acá a decirles que ya estoy en mi casa. Me fui de la casa de Gran Hermano. La verdad que no quiero decir nada que comprometa las cosas más de lo que están, pero fue una vergüenza”, expresó.

Para Sarmiento, la producción cometió un error al exponer a Danelik como agresora. “Es una vergüenza que la quieran hacer quedar como agresiva cuando solamente defendió a Pincoya cuando Campanita iba a atacarla”, sostuvo, reafirmando su desacuerdo con la expulsión de su pareja.

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Reacciones y consecuencias dentro y fuera de la casa

Dura confrontación entre varios participantes de Gran Hermano

El clima de tensión se trasladó también a los seguidores del reality, que debatieron en redes sociales el accionar de la producción y la legitimidad de las expulsiones. Sarmiento reveló su estado emocional tras el episodio y destacó: “Estamos bastante preocupados por todo, por cómo la están haciendo quedar”.

La expulsión de Campanita también generó impacto, ya que ambas mediáticas eran figuras centrales para la dinámica del ciclo. El episodio dejó en evidencia la fragilidad de la convivencia y la presión que enfrentan los participantes bajo el ojo de las cámaras.

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Sarmiento, que había reingresado a la casa días antes para acompañar a Pincoya, decidió priorizar su vínculo sentimental y la defensa pública de Danelik frente a la continuidad en el juego. El exfutbolista eligió el camino de la denuncia pública, prometiendo que dará su versión completa cuando finalice su vínculo contractual con el programa.

Brian Sarmiento intentando parar el enojo de Pincoya

El futuro del reality queda marcado por la controversia, con una audiencia atenta a los próximos movimientos de la producción y la palabra pendiente de Sarmiento. Los organizadores del ciclo aún no se expresaron oficialmente sobre la renuncia del mediático ni sobre las acusaciones lanzadas en redes.

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