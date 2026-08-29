Nathy Peluso compartió fotos de sus vacaciones: "Las tiranas veraneamos duro y pasional"

Nathy Peluso compartió en Instagram el detrás de escena de sus vacaciones junto a su novio tras un tour por América y Europa

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Tras impactar a sus seguidores con sensuales fotos en la playa, este sábado, Nathy Peluso compartió el detrás de escena de sus vacaciones junto a su novio. Después de un largo tour que la llevó a recorrer América y Europa, la cantante decidió tomarse un tiempo para recargar energías y disfrutar de sus seres queridos.

“Las tiranas veraneamos duro y pasional”, resumió la joven, fiel a su estilo, en su posteo de cara a sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram. A través de un carrete, la artista mostró sus divertidas semanas en las que disfrutó de la naturaleza, de paseos románticos y de todo tipo de gastronomía.

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En una de las primeras imágenes se la puede ver con el pelo recogido, pendientes plateados y vestía una blusa blanca de tirantes. En la foto la cantante abría la boca sonriente, acercándose a un croissant colocado en un plato blanco, que sostenía su pareja, vestida con camiseta y pantalón claros.

Justamente, otra de las postales mostró la dinámica de Peluso con su pareja. Ambos se encontraban de pie en un espacio exterior pavimentado, rodeado por un muro de piedra y una pérgola cubierta de plantas. La pareja se miraba de cerca y sonreía. La artista llevaba el pelo recogido. El hombre vestía una camiseta blanca sin mangas, una camisa azul claro abierta y un collar dorado.

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La cantante resumió su descanso con un posteo en el que mostró naturaleza, paseos románticos y gastronomía ante sus más de cuatro millones de seguidores (Instagram)

Nathy Peluso publicó además fotos en la playa en bikini (Instagram)

En mayo, Nathy Peluso quedó en el centro de la conversación en redes sociales por un video de TikTok sobre su cambio físico (Instagram)

En estas semanas, la artista también se dio el tiempo para desconectar de sus compromisos y disfrutar de entornos naturales. En una imagen aparecía bajo la sombra de un árbol, sosteniendo una de las ramas con ambas manos. Vestía una camiseta de tirantes color fucsia y un short claro con pequeños estampados. La luz del atardecer iluminaba la escena lateralmente, generando sombras marcadas y resaltando los tonos verdes de las hojas y los naranjas de la tierra cubierta de hojas secas.

Semanas atrás, Nathy Peluso publicó una serie de fotos tomadas en la playa, donde posó sobre la arena y junto a formaciones rocosas, en un entorno marcado por el cielo despejado, el mar y la luz del día.

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Los seguidores de Nathy Peluso debatieron en redes sociales si su cambio físico respondió a un medicamento inyectable o a entrenamiento y alimentación equilibrada (Instagram)

Nathy Peluso compartió en Instagram el detrás de escena de sus vacaciones junto a su novio tras un tour por América y Europa (Instagram)

La cantante resumió su descanso con un posteo en el que mostró naturaleza, paseos románticos y gastronomía a sus seguidores (Instagram)

La cantante respondió a los comentarios sobre su cuerpo con otro video en el que mostró una rutina de ejercicios y escribió “Despejando” (Instagram)

En las imágenes, la cantante lució un bikini blanco con estampado de besos rojos y la inscripción “club grasa” en la parte superior. También llevó un collar dorado con la inicial “N”. La secuencia la mostró en un escenario natural, con posturas relajadas y una estética alineada con el clima veraniego de la publicación.

El posteo estuvo acompañado por un mensaje en el que la artista escribió: “Club Grasa 100% Summer 100% Mamasitas”. Luego sumó otro comentario en tono informal: “estos bikinis al ponértelos empezás a bailar salsa instantaneamente literal”. Más adelante agregó: “¡Las malportadas lo saben! ¡Bendiciones! La que avisa no traiciona”.

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La referencia a Club Grasa remite a un proyecto impulsado por la propia Peluso, que adopta distintas formas: desde un EP de remixes electrónicos hasta una propuesta de fiesta o concierto itinerante.

Las reacciones en redes sociales especularon sobre el cambio físico de Nathy Peluso y lo vincularon con medicamentos, entrenamiento y alimentación (Instagram)

Nathy Peluso compartió las postales de sus vacaciones junto a su pareja (Instagram)

En mayo de este año, Nathy Peluso quedó en el centro de la conversación en redes sociales tras publicar en TikTok un video en el que mostró el cambio físico que atravesó en los últimos meses. El posteo generó una ola de reacciones entre sus seguidores, que rápidamente comenzaron a especular sobre cómo había logrado esa transformación.

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En la grabación, la artista, de 31 años, aparece bailando con intensidad al ritmo de “Loco”, de Héctor Lavoe, mientras viste una remera celeste con espalda abierta y una calza deportiva gris. Junto al video, escribió: “Cada día más loca y qué rica está locura”. La publicación superó los cinco millones de reproducciones y acumuló una gran cantidad de comentarios.

Entre las respuestas de los usuarios, algunos deslizaron que podría haber recurrido a un medicamento inyectable para bajar de peso, mientras que otros vincularon su cambio físico con entrenamiento constante y una alimentación equilibrada.

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Horas más tarde, la cantante subió un segundo video en el que mostró parte de su rutina de ejercicios. Allí se la ve entrenando en una escaladora durante una hora continua, según marca el panel de la máquina. Después, continúa con una serie de movimientos en el piso orientados al trabajo de brazos. En esa publicación, Peluso escribió “Despejando”, un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta a los comentarios y versiones que circularon sobre su cuerpo.