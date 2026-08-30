República Dominicana: Despliegan operativo de limpieza en Playa Rincón por llegada masiva de sargazo

El Ministerio de Turismo de República Dominicana desplegó un operativo de limpieza en Playa Rincón por la llegada masiva de sargazo. (Cortesía: Ministerio de Turismo de República Dominica)

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El Ministerio de Turismo de la República Dominicana desplegó este sábado un operativo de limpieza integral en Playa Rincón, ubicada en el distrito municipal de Las Galeras, Samaná, ante la llegada masiva de sargazo que afecta la zona.

La acción, reunió a equipos de la Armada de República Dominicana, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y las brigadas del Programa Limpieza de Playas del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR), con el objetivo de retirar el alga invasora.

De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Turismo, el despliegue responde a la necesidad de mitigar el impacto ambiental del sargazo y asegurar la preservación de la belleza natural de las playas, así como el bienestar de los residentes y la satisfacción de los visitantes.

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El operativo en Playa Rincón reunió a la Armada de República Dominicana, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y a las brigadas del CEIZTUR. (Cortesía: Ministerio de Turismo de República Dominica)

“Estas labores de mitigación buscan preservar la belleza natural de las playas de la zona, garantizar el bienestar de la comunidad local y mantener las condiciones óptimas para el disfrute de los visitantes”, indicó la institución a través de sus canales oficiales.

Respuesta coordinada ante impacto del sargazo

El operativo en Playa Rincón se enmarca en una estrategia de respuesta frente a los desafíos ambientales que enfrenta el litoral dominicano. Según el ministro de Turismo, David Collado, la llegada intensiva de sargazo representa un riesgo para la competitividad y la imagen de los destinos turísticos del país. “Seguimos reafirmando nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental y la rápida respuesta ante los desafíos que puedan comprometer la competitividad y la imagen de nuestros destinos turísticos nacionales”, declaró el funcionario en sus redes sociales.

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Las acciones implementadas incluyen la remoción manual y mecánica de grandes volúmenes de sargazo acumulado en la costa, la disposición adecuada de los residuos recolectados y el monitoreo continuo de la evolución del fenómeno. El Ministerio de Turismo detalló que las brigadas del CEIZTUR cuentan con equipos y herramientas específicas para enfrentar este tipo de emergencias ambientales, en coordinación con las autoridades militares y civiles presentes en la zona.

A lo largo de la jornada, se registró la participación activa de residentes y trabajadores vinculados al sector turístico, quienes colaboraron con las labores de limpieza. El ministerio destacó que “seguimos trabajando para recuperar estos espacios, proteger uno de nuestros destinos más importantes y acompañar a la gente que vive del turismo en esta comunidad”, en palabras de David Collado.

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El ministro de Turismo, David Collado, advirtió que la llegada intensiva de sargazo puso en riesgo la competitividad y la imagen de los destinos turísticos de República Dominicana. (Cortesía: Ministerio de Turismo de República Dominica)

La proliferación de sargazo constituye un reto recurrente para el Caribe y, en particular, para las costas de República Dominicana, donde la economía local depende en gran medida del turismo. Las autoridades han insistido en la importancia de la colaboración interinstitucional y comunitaria para enfrentar estas situaciones y minimizar su impacto sobre las actividades productivas y recreativas.

El Ministerio de Turismo reiteró que continuará implementando operativos similares en otras zonas afectadas, manteniendo su compromiso con la protección ambiental y la promoción de un turismo sostenible. Las medidas adoptadas en Las Galeras forman parte de un plan nacional para fortalecer la resiliencia de los destinos turísticos ante amenazas naturales y ambientales.

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