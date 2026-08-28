Valentina, la hija de Mario Pergolini, pasó de etapa en Popstars, pero decidió renunciar: los motivos

Valentina Pergolini renunció a Popstars 48 horas después de superar la tercera etapa del reality de Telefe (Video: Popstars, Telefe)

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Superó la tercera etapa con elogios del jurado, pero 48 horas después tomó una decisión que nadie esperaba. Valentina Pergolini, hija del conductor Mario Pergolini, abandonó Popstars (Telefe) tras recibir una convocatoria para integrar el elenco de la tercera temporada de En el Barro, la serie que le abrió una puerta en su carrera como actriz. La joven se convirtió así en la primera baja del reality de canto del canal.

Su paso por el programa no había sido discreto. Valentina se presentó en la tercera etapa e interpretó “Desafiando al destino”, de María Becerra. El jurado, integrado por Ángela Torres, Carlos “Charlie” García y Nicki Nicole, la recibió con comentarios que destacaron su presencia escénica y su potencial. Fue Torres quien puso sobre la mesa el dato familiar: reveló ante todos que la participante era hija del famoso conductor, algo que Valentina asumió con naturalidad. “Acá vengo a hacer la mía”, dijo, y dejó en claro que su objetivo era ganarse un lugar por mérito propio.

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La hija de Mario Pergolini dejó Popstars tras recibir una convocatoria para la tercera temporada de En el Barro

El jurado acompañó esa postura. García le señaló que pronto podría construir su propio nombre más allá del orgullo que implica ser “familiar de”. Nico Vázquez, por su parte, reconoció que esa situación tiene su propia complejidad. “Cuando sucede algo así es aún más difícil”, dijo el actor, y el tema derivó hacia el caso de la propia Torres, sobrina de Diego Torres e hija de Gloria Carrá y del músico Marcelo Torres. “Yo no sé quién es nadie más que tú. Te paraste ahí y me dio gusto conocerte. Tienes una luz cool y maravillosa”, le dijo García a Valentina antes de que le comunicaran que avanzaba a la etapa siguiente.

“Sé de la familia que vengo, pero siempre me gustó hacer mi propio camino y saber que si me gano algo, lo gano por quien soy y no por otra cosa”, declaró Valen ante Vázquez y el jurado. Luego, Torres también aprovechó el momento para preguntarle a la joven si estaba lista para el trabajo que se venía, y la respuesta fue positiva. Nada hacía prever lo que ocurriría dos días después.

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Valentina Pergolini afirmó en Popstars que buscaba ganarse un lugar por mérito propio y construir su camino

La renuncia llegó 48 horas más tarde, cuando Valentina comunicó su decisión en una entrevista a solas frente a las cámaras del programa. “Soy actriz, cantante y me considero artista. A veces los proyectos llegan en los momentos justos y hoy tengo otro con el que decido avanzar, así que tengo que decirle adiós a Popstars”, explicó. La frase dejó abierta la pregunta sobre cuál era ese proyecto, aunque la respuesta llegó desde otro lado.

La periodista Naiara Vecchio, en el programa Los Profesionales con Flor (El Nueve), fue quien aportó el detalle que faltaba. “Valentina Pergolini es la primera baja de Popstars. Después de un mes y medio de grabaciones, fue convocada por otros proyectos”, reveló. Y fue más allá: “Ella eligió En el Barro para impulsar su carrera como actriz y por algunas diferencias con la producción, Valentina no va a seguir”, agregó Vecchio, al tiempo que precisó que la joven ya había grabado escenas de la tercera temporada de esa serie antes de formalizar su salida del reality.

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Mario Pergolini contó en Otro día perdido que su hija se anotó en Popstars sin avisarle y remarcó que el reality sale por un canal rival (Video: ODP, Eltrece)

El episodio tiene un antecedente que no pasó desapercibido. Horas antes, Mario Pergolini había contado al aire en Otro día perdido (El Trece) que su hija se había anotado en Popstars sin avisarle. La anécdota la relató mientras conversaba con Agustín “Rada” Aristarán y Evelyn Botto, y el tono osciló entre la sorpresa y el reclamo afectuoso. “Con lo que papá cuidó todo esto, ¿no te pareció que me lo deberías haber contado?”, dijo entre risas. Pero lo que más lo llamó la atención no fue solo la exposición de su hija en un formato masivo, sino el canal elegido. “¡En otro canal!”, soltó al aire, en referencia directa a que Popstars compite en el prime time contra su propio programa en El Trece.