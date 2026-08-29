Las mejores fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito en Brasil: conejitas, boliche y un guiño a Pedro Rosemblat

Lali Espósito, Mery del Cerro, Cande Vetrano, Justina Busto, Morena y Sol festejan una despedida de soltera con antifaces de conejo durante un viaje a Brasil (Instagram)

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Lali Espósito y Pedro Rosemblat informaron hace varios meses que decidieron casarse. Si bien eligieron mantener en privado los detalles relacionados con la boda, en los últimos días Lali fue vista en Brasil junto a sus amigas más íntimas, situación que motivó rumores acerca de una posible despedida de soltera. Fue la publicación, en la cuenta de Mery del Cerro, de una serie de imágenes del viaje al país sudamericano lo que despejó dichas sospechas.

Mery, además de ser una de las personas más allegadas a Lali desde la época de Casi Ángeles, compartió recientemente varias fotos que aclararon la situación: en Río de Janeiro, la cantante organizó una despedida de soltera junto a un grupo exclusivo de amigas, y la celebración se destacó por una ambientación de fiesta donde se usaron máscaras de conejo, trajes de encaje blanco y, en homenaje al futuro esposo, una máscara con el rostro de Pedro Rosemblat.

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La escapada había generado especulación desde el momento en que Lali fue vista en Brasil junto a sus amigas más cercanas. La pareja había anunciado meses atrás su decisión de casarse, aunque mantuvo todos los detalles de la boda en el ámbito privado.

El grupo aprovechó para recorrer la ciudad brasileña

En cada una de las salidas, Lali tuvo un detalle en blanco para marcar su estatus de novia

Cande, Lali y Mery aprovecharon para pedir servicio a la habitación

La despedida de soltera de la cantante de “Fanático” es la celebración previa al casamiento de una novia con su círculo íntimo: en este caso, el viaje a Río de Janeiro funcionó como ese festejo, confirmado por las imágenes que Del Cerro compartió públicamente. “Río siempre será un buen plan”, escribió en el pie de foto del carrete. La respuesta de Lali no tardó: “Las amo mal”, dejó en los comentarios. Morena Fernández Quinteros también dejó su mensaje en las redes: “Qué hermosa soldada del Cerro. Te adoro y quiero tus risas siempre”.

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María no fue la única invitada a esta gran celebración sino que a ella se sumaron Cande Vetrano, Sol Jaite, Morena Fernández Quinteros y Justina Bustos, quien aparece en las fotos grupales diurnas, por las calles de la ciudad. El grupo se alojó en un hotel de referencia del barrio de Ipanema, cuya vajilla y papelería aparecen en las fotos de los desayunos del carrete.

El código de vestimenta de la noche central del festejo fue tan preciso como fotogénico. Lali llegó de blanco: vestido de encaje con transparencias, botas vaqueras negras hasta la rodilla y una máscara de conejo blanca de orejas largas. Sus amigas, en contraste, vistieron de negro con máscaras de conejo negras.

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Espósito eligió un conjunto de encaje blanco y una mascara de conejo para su despedida

El grupo fue a celebrar a un boliche de Río

También aprovecharon de las playas para descansar

El resultado fue una postal de despedida de soltera con una paleta cromática nítida: la novia diferenciada del grupo, todas con el mismo accesorio. La noche tuvo al menos dos escenarios. Primero, una cena en un restaurante decorado con flores artificiales en el techo, donde las fotos muestran a las amigas sentadas con las máscaras puestas y cervezas servidas. Después, el grupo pasó a un boliche, donde se tomaron fotos bajo luces de colores en una pista abarrotada.

En medio de la noche de baile, Lali apareció con un accesorio que no formaba parte del código de conejo: una máscara con la cara impresa de Rosemblat, su futuro marido. La imagen, capturada en el boliche entre humo de máquina y luces de escenario, se convirtió en el detalle más comentado del carrete. Lali, con un corpiño de lunares blancos y negros, sostenía la máscara frente a su cara mientras el lugar estaba repleto de gente a su alrededor.

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La fiesta fue el punto culminante de una estadía que también tuvo sus momentos diurnos. Las fotos muestran al grupo recorriendo las calles de Leblon e Ipanema, posando frente al Shopping Leblon y caminando por el paseo costero con las palmeras y el mar de fondo.

El guiño a Pedro no falto

En todo momento la cantante de "Fanático" estuvo vestida de blanco

Morena, Sol, Justina, Cande, Mery y Lali en la playa en Río

En la playa, Vetrano apareció en malla animal print, sombrero de paja y gafas de sol, comiendo una hamburguesa con papas fritas directamente desde una bandeja sobre la arena.

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Los desayunos se hicieron en el hotel: la vajilla verde y blanca del establecimiento enmarca fotos de mesas con acai bowl con banana, frutillas y arándanos, granola, fiambres, panes tostados y jugos verdes. Los almuerzos, en cambio, tuvieron otro registro: una mesa con moqueca de frutos de mar —el guiso brasileño a base de camarones, calamar y leche de coco—, carpaccio, ensalada César con langostinos y papas fritas.

El carrete también incluyó una foto grupal tomada desde abajo, con las seis amigas formando un círculo y mirando hacia la cámara. Lali, en el centro de la imagen, lleva un choker de strass y el corpiño de lunares, y hace un puchero hacia el lente.

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Otra secuencia muestra a Mery, Lali y Morena en el lobby del hotel, en lo que parece ser la salida hacia alguno de los eventos nocturnos. En esa foto, Lali luce minifalda de lentejuelas blancas, top blanco y botas vaqueras negras con bordado; Morena hace el selfie frente al espejo del lobby.

"Las amo", fue todo lo que escribió Lali en los comentarios de la publicación

En todas y cada una de las fotos las chicas se mostraron relajadas y felices

Vetrano no dudo en pedir una hamburguesa para gozar aún más de la playa (Instagram)

La madrugada cerró, según otra imagen del carrete, con room service en la habitación: hamburguesas, sándwiches club y papas fritas sobre una bandeja de madera en la cama, con Lali —ya en vestido blanco de broderie— en el centro de la escena.

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La despedida quedó registrada en cada fotograma del carrete: las máscaras de conejo en la cena, el boliche con humo de máquina, la máscara con la cara de Rosemblat y las hamburguesas del room service en la madrugada. Todo lo que Del Cerro decidió publicar tuvo un destinatario claro: la novia, que respondió desde los comentarios con tres palabras.