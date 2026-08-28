A semanas de su operación, Coty Romero posó en ropa interior y marcó tendencia con una sensual sesión de fotos

Coty Romero hizo una jugada producción de fotos que revolucionó las redes (Instagram)

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Después de su paso por Gran Hermano, Coty Romero se consolidó como una de las figuras más llamativas del mundo del espectáculo. A tres años de su participación en el reality, la correntina se convirtió en una de las figuras femeninas más seguidas y cada una de sus apariciones marca tendencia.

En las últimas horas, y a pocas semanas de haberse sometido a una cirugía de aumento mamario, volvió a captar la atención de sus seguidores con una producción de fotos casera en ropa interior. Para las imágenes eligió un corpiño deportivo nude, de una sola pieza.

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Completó el conjunto con un culotte blanco, una prenda clásica que desde hace tiempo también ganó lugar en los looks urbanos, a la vista por encima de pantalones o faldas.

En cuanto a los accesorios, sumó anillos dorados, un collar delicado con dije circular y pequeños aros de argolla. El estilismo se completó con el pelo recogido en una cola de caballo descontracturada y un maquillaje glowy, con iluminador en el lagrimal y en la punta de la nariz, delineado cat eye, máscara de pestañas, rubor y gloss.

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Coty Romero contó que ya había pensado en ponerse pechos dos años antes y explicó que ahora avanzó tras recibir información sobre técnicas quirúrgicas y prótesis (Instagram)

El 2 de agosto, Coty Romero anunció en sus redes que iba a colocarse implantes mamarios y compartió cada etapa del proceso (Instagram)

El estilismo de Coty Romero incluyó anillos dorados, collar con dije circular, aros de argolla y maquillaje glowy con delineado cat eye (Instagram)

A comienzos de agosto, Coty había contado públicamente una decisión muy personal: colocarse implantes mamarios. El 2 de agosto anunció en sus redes que iba a realizarse la intervención y, desde ese momento, compartió con sus seguidores cada instancia del proceso previo. Finalmente, confirmó que la operación se realizó con éxito.

La noticia llegó desde la clínica, a través de una historia de Instagram que publicó ya en recuperación. En la imagen se la vio recostada sobre almohadas blancas, con el pelo rubio suelto y una remera blanca. También se advertían marcas visibles de la intervención en la zona del pecho. Sonriente y serena, acompañó la foto con un mensaje breve: “Ya salí, todo bien gracias a Dios”.

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De ese modo, cerró un proceso que eligió mostrar desde el primer momento. Lejos de mantenerlo en privado, la influencer decidió hacer partícipes a sus seguidores del anuncio, la preparación previa y también del postoperatorio inmediato.

La ex Gran Hermano eligió un corpiño deportivo nude de una sola pieza y un culotte blanco para su publicación (Instagram)

A pocas semanas de su cirugía de aumento mamario, Coty Romero volvió a captar atención con una producción de fotos casera en ropa interior (Instagram)

Coty Romero se consolidó tras Gran Hermano como una figura del espectáculo con fuerte presencia en redes sociales (Instagram)

En los días anteriores a pasar por el quirófano, Coty había compartido un video en el que mostró en detalle cómo fue la consulta con el especialista y el momento de elegir el tamaño y el tipo de implantes. Allí dejó en claro que se trataba de una decisión meditada, que encaró con entusiasmo.

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“Acompáñenme a mi turno con el doctor para elegir unas lolas”, dijo entre risas al comienzo del video. “Estoy re ansiosa, estoy pensando cómo va a ser la silicona que me voy a poner”, agregó, mientras mostraba la previa de la consulta.

Ya en el consultorio, registró parte de la charla con el médico, quien le explicó las distintas alternativas y respondió sus dudas. Fiel a su estilo espontáneo, también se mostró curiosa frente a cada detalle del procedimiento.

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“Estoy inspeccionando las distintas siliconas que había porque yo todo lo tengo que tocar”, comentó mientras probaba diferentes tamaños y modelos. Además, reveló que no era la primera vez que consideraba hacerse este cambio: “Hace dos años había visitado al doctor con la intención de ponerme pechos, pero no estaba completamente decidida como ahora”.

Según explicó, en esta oportunidad se sintió segura de avanzar. También contó que recibió información detallada sobre el tamaño, las técnicas quirúrgicas y la ubicación de las prótesis, lo que le permitió tomar la decisión con mayor tranquilidad.

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El video mostró también el momento en que se probó los distintos tamaños frente al espejo, buscando visualizar el resultado final antes de operarse. “Soy indecisa, no iba a ser tan fácil”, admitió, sumando humor y espontaneidad a la experiencia. La decisión de la correntina atrajo la atención de sus seguidores, quienes le dejaron varios mensajes. “Que todo salga bien, Co”; “Te amamos ver feliz”; “Mucha suerte en el proceso”; “Acompañándote siempre con lo que te haga feliz”; “Sos hermosa sin importar lo que hagas, Coty”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron a poco tiempo del anuncio de la exjugadora.