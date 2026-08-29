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Lourdes Sánchez y el Chato Prada festejaron la Primera Comunión de Valentín: "Te amamos hijo querido"

El niño, de 9 años, celebró el sacramento en una parroquia del barrio de Belgrano

Valentín, el hijo de Lourdes Sánchez y el Chato Prada, tomó su primera comunión
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Valentín Prada, el hijo de Lourdes Sánchez y Pablo “Chato” Prada, recibió su primera comunión este fin de semana en el Instituto Parroquial San Cayetano del barrio de Belgrano, en una ceremonia íntima que reunió a la familia y que la bailarina y el productor compartieron con emoción en sus redes sociales. El niño, que tiene nueve años, posó junto a sus padres en el interior del templo, con camisa blanca, corbata y una vela encendida, en una imagen que no tardó en circular entre sus seguidores.

La celebración tuvo un tono recogido y familiar. Valentín —al que sus padres llaman cariñosamente “Valen”— es el único hijo de la pareja, fruto de una relación que comenzó en 2011 y que atravesó momentos de exposición pública intensa, rumores de crisis y también gestos de reafirmación. En las fotografías que circularon tras el evento, el Chato Prada y Lourdes Sánchez aparecen flanqueando al niño frente a una cartelería con la imagen de San Cayetano, el patrono del trabajo y el pan, con sonrisas que reflejan el peso emocional de la jornada.

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La frase que eligió Lourdes para acompañar la postal fue breve y directa: “Su primera comunión ❤️❤️❤️ Te amamos Valen ❤️”. El Chato, habitualmente más reservado en su exposición pública, acompañó el momento sin mayores palabras, pero presente.

Chato Prada, Valentín y Lourdes Sánchez luego de la comunión del niño
Chato Prada, Valentín y Lourdes Sánchez luego de la comunión del niño
Valentín Prada en un gesto típico de quienes toman la Primera Comunión
Valentín Prada en un gesto típico de quienes toman la Primera Comunión

Valentín nació en 2016 y creció entre bambalinas, literalmente: su padre fue uno de los productores históricos del ciclo de Marcelo Tinelli, y su madre integró durante años el equipo del Bailando como una de sus figuras más reconocidas. Esa vida entre estudios de televisión y viajes no impidió que la pareja lo criara con perfil bajo, aunque Lourdes suele compartir postales de Valentín en sus redes.

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La exposición pública y el impacto en la familia

El año pasado, durante unas vacaciones familiares en los parques temáticos de Orlando, Estados Unidos, una imagen de Valentín en un cochecito generó una ola de críticas en redes sociales. Lourdes respondió sin rodeos: “Estamos recontentos con nuestro cochecito y lo recomendamos”, mientras el propio Valentín, consultado por su madre con la cámara encendida, fue lapidario: “Sí, porque si no me canso”. La escena resumió bien el estilo de la familia: desenfadado, frontal y sin demasiada atención al qué dirán.

Lourdes Sánchez con su hijo y Chato Prada en el Instituto Parroquial San Cayetano, donde el niño tomó la Primera Comunión
Lourdes Sánchez con su hijo y Chato Prada en el Instituto Parroquial San Cayetano, donde el niño tomó la Primera Comunión
Valentín Prada en plena ceremonia religiosa
Valentín Prada en plena ceremonia religiosa

Ese mismo año, la pareja atravesó uno de sus momentos de mayor tensión mediática. Rumores de separación e infidelidades ocuparon portadas y programas del espectáculo durante semanas. Lourdes fue contundente al desmentirlos, aunque admitió que el impacto en Valentín fue lo que más la afectó. “La gente nos ve por la calle y nos pregunta si estamos separados, todo enfrente de Valentín. Eso le trajo ciertos traumas… empezó a tener actitudes en el cole que hoy tengo que tratar. Mi hijo es el límite”, declaró en el streaming de Bondi Live. El Chato, por su parte, fue más escueto pero igual de claro: “Me jode por Valentín. No quiero estar en los medios por cosas que lo tocan a él”.

El gesto con el que desactivaron los rumores

La respuesta más elocuente llegó en mayo de 2025, cuando ambos caminaron tomados de la mano por la plaza 25 de Mayo de Corrientes, ciudad donde Lourdes ocupa desde septiembre de 2024 el cargo de directora del Teatro Vera. Aquella postal cívica funcionó como un desmentido silencioso pero contundente de todos los rumores.

Valentín Prada, hijo de Lourdes Sánchez y Chato Prada, tomó la Primera Comunión y luego "farmeó aura" en el auto

La primera comunión de Valentín llegó, entonces, como un cierre simbólico de un período cargado de turbulencias externas. La familia Sánchez-Prada eligió celebrarlo lejos del ruido mediático, en una parroquia de barrio, con velas en las manos y una frase de amor como única declaración.

De regreso a casa para festejar en la intimidad, Valentín aprovechó el viaje en auto para “farmear aura” —según el lenguaje que los jóvenes usan en redes para referirse a acumular presencia o carisma—, fiel a su estilo desenfadado. Al llegar, lo esperaba una enorme torta para coronar la jornada.

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