Honduras

Honduras registra unos 8 mil casos de dengue y cuatro muertes confirmadas en 2026

Alrededor de 8,000 casos de dengue y cuatro fallecimientos confirmados asociados a la enfermedad se contabilizan en Honduras durante 2026, mientras la Secretaría de Salud mantiene activa la vigilancia epidemiológica ante la presencia de brotes en diferentes regiones del país.

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Honduras registra alrededor de 8,000 casos de dengue durante 2026. (Foto: SESAL)
Honduras registra alrededor de 8,000 casos de dengue durante 2026. (Foto: SESAL)

La doctora Sigris Romero informó que las autoridades sanitarias mantienen el monitoreo de los casos y las acciones de prevención, al tiempo que llamó a la población a no bajar la guardia frente a una enfermedad que continúa afectando a diferentes sectores del territorio hondureño.

Romero explicó que, aunque el número de casos representa una reducción considerable en comparación con la epidemia registrada en 2024, el comportamiento actual del dengue todavía genera preocupación entre las autoridades debido a que el virus continúa circulando y existen zonas donde se han identificado brotes.

Hasta el momento, las autoridades contabilizan aproximadamente 8,000 casos acumulados de dengue durante el presente año. A esta cifra se suman cuatro muertes que han sido confirmadas como relacionadas con la enfermedad luego de los análisis correspondientes.

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La funcionaria detalló que el último análisis positivo por muerte asociada al dengue corresponde a un caso registrado en el Distrito Central, uno de los sectores del país donde las autoridades mantienen especial vigilancia debido a la concentración de población y la presencia del mosquito transmisor.

Entre las regiones donde se han identificado brotes de dengue se encuentran Olancho, Choluteca, Yoro, San Pedro Sula y el Distrito Central, aunque los casos no se distribuyen de manera uniforme y existen determinadas localidades y municipios que concentran una mayor cantidad de pacientes.

La Secretaría de Salud mantiene la vigilancia epidemiológica ante los brotes identificados en diferentes regiones. (Foto: SESAL)
La Secretaría de Salud mantiene la vigilancia epidemiológica ante los brotes identificados en diferentes regiones. (Foto: SESAL)

La presencia de estos focos mantiene activas las labores de vigilancia de la Secretaría de Salud, que busca identificar oportunamente los sectores donde pueden producirse incrementos de casos para reforzar las medidas de control del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de la enfermedad.

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Romero insistió en que la disminución de los casos respecto a los niveles registrados durante 2024 no significa que el riesgo haya desaparecido. Por el contrario, pidió a las familias mantener las medidas preventivas, especialmente en los hogares donde existen recipientes capaces de acumular agua.

La especialista también llamó la atención sobre la población afectada por las formas más graves de la enfermedad. De acuerdo con la información proporcionada, una parte importante de los casos graves y de la mortalidad se ha registrado entre personas jóvenes, particularmente adolescentes y adultos jóvenes.

Esta situación representa una señal de alerta para las autoridades sanitarias, debido a que existe la percepción de que el dengue afecta principalmente a niños pequeños, cuando en realidad puede provocar complicaciones graves en personas de diferentes edades.

Las brigadas sanitarias realizan visitas domiciliarias para identificar criaderos. (Foto: SESAL)
Las brigadas sanitarias realizan visitas domiciliarias para identificar criaderos. (Foto: SESAL)

Por ello, la Secretaría de Salud mantiene el llamado a la población para que ante la aparición de síntomas compatibles con dengue se busque atención médica y se evite la automedicación, especialmente cuando existen signos que puedan indicar una evolución complicada de la enfermedad.

Como parte de la estrategia para reducir la transmisión, las autoridades sanitarias continúan desarrollando jornadas de control vectorial en diferentes comunidades del país.

Estas labores incluyen visitas domiciliarias, inspecciones para detectar posibles criaderos y aplicación de BTI, utilizado para combatir las larvas del mosquito en recipientes donde se acumula agua.

Las brigadas sanitarias realizan recorridos en las zonas donde se han identificado casos con el objetivo de intervenir los lugares que puedan favorecer la reproducción del mosquito y reducir la cantidad de insectos transmisores.

Romero también exhortó a las familias a permitir el ingreso de los equipos de salud a sus viviendas cuando se desarrollen estas jornadas, debido a que la identificación y eliminación de criaderos constituye una de las principales herramientas para contener la propagación del dengue.

Entre las regiones con brotes figuran Olancho, Choluteca, Yoro, San Pedro Sula y el Distrito Central. (Foto: SESAL)
Entre las regiones con brotes figuran Olancho, Choluteca, Yoro, San Pedro Sula y el Distrito Central. (Foto: SESAL)

La funcionaria recomendó mantener tapados los recipientes donde se almacena agua, además de eliminar objetos que puedan acumular líquidos, como envases, llantas, botellas, latas y otros artículos que permanezcan expuestos a la lluvia.

También es importante revisar periódicamente pilas, barriles, tanques y recipientes utilizados para almacenar agua, ya que cualquier acumulación puede convertirse en un sitio adecuado para la reproducción del mosquito.

Las autoridades consideran que la participación de la población resulta fundamental, debido a que buena parte de los criaderos pueden encontrarse dentro o alrededor de las viviendas y ser eliminados mediante acciones sencillas de limpieza y control.

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