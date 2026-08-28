Adrián Suar analizó el poder, la televisión y su futuro: “No descarto ser presidente de Boca”

El productor charló con Luis Novaresio sobre la actualidad del país (Luis Novaresio entrevista/ A24)

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Adrián Suar, figura central de la televisión argentina, analizó el vínculo entre el poder y los medios durante una extensa entrevista con Luis Novaresio en el ciclo de A24. El actor, productor y gerente de programación de Eltrece abordó la dificultad de confrontar a la prensa, la importancia de la gestión por sobre el discurso y no descartó un futuro incursionando en la política o en Boca Juniors. También reflexionó sobre la vigencia de figuras emblemáticas como Moria Casán y Mirtha Legrand, y anticipó novedades sobre el regreso de la ficción nacional.

Consultado sobre la posibilidad de involucrarse activamente en la política o incluso en la conducción de Boca Juniors, Suar no rechazó de plano el escenario. “Si yo tuviese el talento para hacer política, en un momento de mi vida me encantaría, pero no tengo ese talento”, reconoció. Sin embargo, admitió su interés por la vida pública: “La política me encanta. Yo soy un hombre político, me encanta”.

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"Puedo entender que, en el vértice del poder, te enloquezca que hablen mal de vos. Pero a la gestión buena no le gana nadie. Hecho mata opinión”, analizó Suar (Luis Novaresio, A24)

A pesar de su entusiasmo, Suar remarcó que la gestión requiere habilidades específicas y cuestionó la romantización de la política: “A veces hay que tener cuidado quiénes son los que van... te puede gustar la política y no saber gestionar. Y Boca no creo que sea para mí. Me encantaría por el amor que le tengo a Boca y le podría aportar”. En ese sentido, resaltó el costo personal de ocupar cargos públicos: “La honra se te diluye. La honra que uno, el nombre, el bueno. Y eso todavía no lo estoy por entregar, porque me construí mucho para ser más o menos una persona que construya un nombre”.

La posibilidad de postularse para la presidencia del club fue motivo de humor en el estudio, pero Suar no la desestimó completamente: “No descarto en algún momento de mi vida. Si se aliñaran todos los planetas, decir ‘ahora se da’”.

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Guillermo Francella y Adrián Suar presentan Un funeral y medio, la película que los junta por primera vez en el cine

En otro tramo de la entrevista, Suar desmenuzó la relación de los gobiernos y figuras de poder con los medios de comunicación. “Generalmente todos los que han intentado ir tan fuerte contra los medios, contra los periodistas, la historia dice hasta ahora, que pasarán 22 meses, 32, 29... y no se puede”, sentenció.

Reconoció el malestar que puede provocar la crítica mediática en quienes ocupan roles de poder, pero defendió la preeminencia de la gestión: “Puedo entender que, en el vértice del poder, te enloquezca que hablen mal de vos. Pero a la gestión buena no le gana nadie”. Resumió su postura con una frase contundente: “Hecho mata opinión”.

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El productor repasó el vínculo con los medios, la transición generacional en la TV y anticipó proyectos de ficción nacional (Luis Novaresio entrevista/ A24)

Suar también se refirió a la “Moriamanía” y a la vigencia de Mirtha Legrand. Destacó el trabajo realizado en la serie sobre Moria Casán y la resiliencia de la diva: “Es una persona que con los años construyó a base de trabajo, resiliencia, golpes. Se cae y se levanta. Y es una laburante, es una buena mujer. Quedan pocas en la Argentina como Mirtha”.

Sobre Legrand, subrayó su singularidad y el impacto de su longevidad: “Única por varias cosas. Obviamente, la edad que va a cumplir, todos sabemos que va a cumplir un número importante el año que viene. Y sigue haciendo el programa, está presente y sigue manteniendo algo... le brillan los ojos de pilla”.

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La conversación derivó en la influencia de otras grandes figuras como Susana Giménez y en el cierre de una etapa de la televisión argentina: “Son de una generación de la televisión, unas décadas muy grandes que me parece que está terminando una etapa por la cuestión de edad y por la cuestión del cambio que formaron muchos de la televisión argentina”.

Adrián Suar junto a Natalia Oreiro en la película Yo, Narciso (The Walt Disney Company Argentina)

Interrogado sobre el auge de los streamers y nuevos referentes digitales, el productor se mostró abierto a los cambios pero evitó caer en juicios tajantes: “Nunca me peleo con lo nuevo que viene. No me gusta tener ese rol de ser un opinólogo. Eso está bien, eso está mal. Algunos me gustan más, otros menos. Es una moda, hay que ver dentro de tres años quién queda, como pasa en todo, a dónde muta eso”.

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Valoró el trabajo de nombres como Nico Occhiato y Migue Granados, aunque señaló que todavía no apareció un fenómeno que sacuda por completo el statu quo: “No vi algo yo que diga: a la mierda lo que apareció. Y son buenos, ¿eh? Nico me gusta, Migue me gusta, hay varios que son buenos”.

Adrián Suar en la comedia teatral Sottovoce junto a Carla Peterson, Lorena Vega y Fernán Mirás (Gabriel Machado)

En el tramo final, Suar confirmó su intención de volver a producir ficción para televisión y plataformas: “Yo hago ficción, hago ficción para las plataformas”. Consultado sobre su regreso a la TV abierta, fue cauto pero optimista: “Quiero ver de qué manera volver y que entre todos repensamos cómo podemos volver. Hay cosas que no se pueden. Es difícil, por más que haya buena voluntad”.

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Anticipó que el regreso de la ficción podría materializarse en los próximos años: “Son 27 años con la ficción, te imaginás. O 28. En algún momento yo creo que le vamos a encontrar la vuelta”. Además, confirmó conversaciones con Nicolás Repetto para un proyecto de programa de juegos: “Puede ser. Estamos hablando con Nicolás. Un programa de juegos, un Repetto auténtico”.