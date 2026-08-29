Un futbolista de River Plate confirmó su salida y se despidió con una triste carta: “Termina una etapa importante”

Kendry Páez confirmó su salida de River Plate con un comunicado en su Instagram (@kendrypaez.10)

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Kendry Páez confirmó su salida de River Plate con una despedida pública después de que el club decidiera interrumpir su préstamo. El joven futbolista ecuatoriano arribó al Millonario a principios de año procedente del Chelsea de Inglaterra. Su ciclo en el equipo se cortó de manera anticipada y, antes del choque contra Banfield que marcará el debut de Leonardo Ponzio como director técnico, el volante ofensivo de 19 años le dedicó un mensaje a los hinchas del cuadro de Núñez en su cuenta de Instagram.

La cesión de Páez a River comenzó en enero de este año por 18 meses y sin opción de compra, tras su llegada desde el club inglés por impulso de Marcelo Gallardo y luego de que se diera por terminado su paso por el Racing de Estrasburgo. Más tarde, el préstamo incluso podía extenderse hasta mediados de 2027, pero esa posibilidad quedó descartada porque la experiencia no tuvo el desarrollo que esperaban ni los clubes ni el jugador: sumó solo 461 minutos y fue titular en tres ocasiones.

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“Hoy termina una etapa importante para mí. Me llevo muchas experiencias, aprendizajes y momentos que me van a servir para todo lo que viene en mi carrera. Gracias al club, a mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que estuvieron conmigo en el día a día”, escribió Páez, que convirtió un gol —contra Aldosivi— y brindó una asistencia con la camiseta de River.

En esta misma línea, completó: “Y especialmente gracias a la hinchada de River por el cariño que me demostraron desde que llegué. Siempre lo voy a valorar. Me voy agradecido y con mucho respeto por todos. Les deseo siempre lo mejor. Gracias, River Plate”.

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El posteo de Kendry Páez para despedirse de River (@kendrypaez.10)

El ecuatoriano arribó a la institución como una de las promesas de mayor proyección, pero nunca logró afirmarse, algo que ya le sucedió en sus últimos equipos. Le costó alcanzar su mejor condición física y solo llegó a marcar un gol durante su paso por el club. Su situación se deterioró después de la salida de Gallardo y la llegada de Eduardo Coudet. En esa etapa pasó a integrar el grupo de 15 jugadores marginados del plantel, una condición que no se modificó con el cambio posterior y la asunción interina de Leonardo Ponzio.

El último partido de Páez con la camiseta de River fue el 24 de mayo, cuando ingresó en los minutos finales de la definición del Torneo Apertura ante Belgrano. Desde entonces, quedó lejos de la competencia oficial y su salida empezó a perfilarse como el desenlace más probable. Chelsea, dueño de su pase, ya le habría encontrado un nuevo destino para su carrera.

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Kendry Páez convirtió solo un gol con la camiseta de River (REUTERS/Agustin Marcarian)

La reestructuración del plantel de River en el presente mercado de pases también alcanzó a Giuliano Galoppo y a Matías Galarza Fonda, otros dos jugadores que habían quedado al margen por decisión institucional. En el caso del ex-Banfield, ya existe un acuerdo para su salida hacia Atlanta United: aceptó una propuesta para marcharse a préstamo por 10 meses, hasta junio de 2027.

La operación incluye una opción de compra por objetivos de USD 6 millones para el club estadounidense. Su ficha pertenece en partes iguales a River y a Sao Paulo. El volante no juega desde el 20 de mayo, cuando River empató 1 a 1 en el Monumental ante Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana. Galarza Fonda, por su parte, negocia para seguir su carrera en Paraguay, con Olimpia como destino más probable pese a que también había despertado interés de equipos de Europa y Norteamérica.

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En los últimos días se habían sumado a la extensa lista de bajas los nombres de Germán Pezzella y Alex Woiski (Deportivo Táchira). Las otras salidas relevantes fueron las de Franco Armani (Atlético Nacional), Andrés Herrera (Columbus Crew), Sebastián Boselli (Getafe), Paulo Díaz (Atlanta United), Ulises Giménez (Sarmiento), Maximiliano Meza (Independiente), Juan Fernando Quintero (DIM), Kevin Castaño (Atlético Mineiro), Santiago Lencina (Burgos), Leonel Jaime (Peñarol), Ian Subiabre (Tigre), Maximiliano Salas (Independiente Rivadavia) y Facundo Colidio (Vasco Da Gama). Además de algunos juveniles, los otros que no seguirán son Fabricio Bustos y Matías Viña.

En el otro plano, River incorporó en este mercado a Thiago Almada, Francisco Ortega, Tobías Andrada, Ángel Correa, Lucas Beltrán, Giovanni González, Rafael Borré, Mauro Arambarri y Nicolás Otamendi.

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