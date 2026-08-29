Estefi Berardi y Félix Orsatti revelaron el género de su bebé en una íntima celebración con amigos

La panelista esta esperando a su primer hijo e hizo una fiesta de revelación de género junto a sus familiares y amigos (Video: Instagram)

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Semanas atrás, sus seguidores quedaron sorprendidos por un anuncio inesperado de Estefi Berardi: compartió un video donde, junto a su pareja Félix Orsatti, realizaba un test de embarazo que dio positivo. De inmediato, la noticia se volvió tema. Las redes sociales de la periodista, desde ese instante, comenzaron a mostrar cada detalle de esta nueva etapa que atraviesa con su novio y, luego del anuncio, la panelista utilizó sus redes nuevamente para agregar otro episodio a la historia, que decidió hacer pública desde el principio: la revelación del género del bebé en camino.

La previa del gender reveal ya anticipaba el clima del evento. Una de las primeras imágenes que compartió Estefi mostraba un tablero sobre un caballete de madera, decorado con lazos rosa y azul divididos en dos bandos: “Team Girl” y “Team Boy”. Al pie del tablero, dos montones de lazos del mismo color esperaban ser elegidos por los invitados antes de la revelación. La leyenda que acompañaba la imagen era escueta pero directa: “Hoy es el día”, seguida de un corazón rosa y uno azul.

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El evento reunió a un grupo cercano de amigas. Una foto grupal capturó el momento: ocho mujeres posando en lo que parece ser un salón con ventanales y vista a la ciudad, algunas con sus hijos en brazos. Entre las presentes se identificaron Alejandra Maglietti, Camila Fick, Claudia Galarza, Mariana Gersztein, Valentina Salezzi y Milca Gili. Estefi, con un conjunto blanco y el pelo lacio suelto, aparece en el centro de la imagen sonriendo.

Alejandra Maglietti, Valentina Salezzi y Milca Gil estuvieron entre los invitados a la fiesta de revelación de género

Al entrar los invitados se encontraban con un tablero para adivinar que estaba esperando la pareja

El momento central llegó con la torta. La pareja se paró frente a una mesa donde descansaba una torta decorada con manchas de colores en rosa y celeste, neutro hasta el último segundo. Sobre la mesa también había dos ecografías del bebé. Estefi, con una copa en la mano y un vestido blanco off-shoulder que dejaba ver su pancita, y Félix, de camisa gris, se miraron antes de actuar al unísono: clavaron las copas que tenían a su lado en la torta y, al levantarlas, vieron que el bizcochuelo era azul. Esperan un nene.

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La reacción de ambos quedó inmortalizada en una secuencia de fotos. Estefi se llevó la mano a la boca, los ojos abiertos, en un gesto de sorpresa genuina. Félix, en paralelo, levantó su copa con una expresión de euforia total, la boca abierta y los ojos desorbitados. “Mi intuición no falló”, dijo Berardi al ver el resultado.

Lo que vino después fue pura celebración. En una de las imágenes siguientes, luego de arrancar trozos de la torta, Félix se los lanzó a los asistentes, quienes terminaron cubiertos de azul por todas partes. La secuencia cerró con una foto de los dos besándose frente a la torta ya abierta, con las ecografías sobre la mesa y los globos de fondo, en tonos tierra, blanco y terracota, que decoraban el salón.

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Estefi y su pareja están esperando un varón y ya tiene armada la lista de nombres

Un día antes, la lista de nombres seleccionados entre Orsatti y la joven había sido exhibida por ella. Mientras sostenía un micrófono pequeño y permanecía sentada en un sofá gris, Berardi tenía a sus espaldas una ventana desde la que podían distinguirse edificios urbanos. Durante la exposición, dos columnas con nombres, encabezadas por “NENA:” y “NENE:”, se mostraron en pantalla; en la columna izquierda, resaltados en itálica y sobre fondos coloridos, figuraban cuatro nombres femeninos, mientras la columna de la derecha incluía cinco masculinos. “Se los comparto porque me encanta escuchar sus opiniones, leer sus opiniones y si se les ocurre algún otro, bienvenido sea”, invitó, instando así a sus seguidores a participar en la elección.

Si el bebé nace varón, existen cinco alternativas posibles que barajan, aunque la resolución final aún no ha sido tomada. El primer nombre de la lista es Alessio, con origen griego y significado de “defensor” o “protector”; esta variante italiana de Alexis es además una de las más habituales en esa zona. El nombre Genaro —o Gennaro en su versión original— proviene de la raíz latina “Januarius”, referida al dios romano Jano, deidad de los comienzos y umbrales. Este santo también es el patrono de Nápoles, ciudad meridional italiana en la que suscita una especial devoción religiosa.

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Estefanía Berardi mostró los nueve nombres que eligieron junto a su marido para el o la bebé que esperan

Por su parte, entre las posibilidades masculinas, Berardi se inclina por Vincenzo, que se diferencia de los demás en cuanto a su origen etimológico. Su raíz está en el verbo latino “vincere”, traducible como “conquistar”, siendo la versión italiana de los nombres Vincente o Vicente en el idioma español. Giorgio representa otra opción, relacionada tanto en raíz como en significado con Giorgia, pues ambos derivan del griego y aluden a “agricultor” o “el que trabaja la tierra”, configurando así la forma masculina que acompaña a la alternativa femenina.

Al final del listado aparece Vitto, diminutivo de Vittorio, otra palabra de origen latino cuyo significado es “victorioso” o “vencedor”. Vittorio, la opción extendida, corresponde al equivalente italiano del nombre Víctor, utilizado tradicionalmente en países de la cuenca mediterránea. En el video dirigido a quienes la siguen, Berardi decidió mostrar la forma abreviada y detalló luego el significado atribuido por la pareja a cada nombre.

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