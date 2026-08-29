Kate Cassidy recordó a Liam Payne el día en que hubiera cumplido 33 años: "Nunca voy a dejar de hablar de él”

El cantante británico murió el 16 de octubre de 2024 y desd ese momento su expareja lo recuerda en redes sociales (Video: Instagram)

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Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024 a los 31 años debido a una caída desde el balcón de su habitación en el hotel CasaSur Palermo, en Buenos Aires. Mientras acompañaba a Niall Horan durante los conciertos de este último en la Argentina, el cantante —quien formó parte de One Direction junto con Harry Styles, Niall, Zayn Malik y Louis Tomlinson— se hallaba en el país.

La noticia de su fallecimiento impactó a millones de seguidores en todo el planeta y dio inicio a un prolongado proceso judicial que aún permanece abierto. Al morir, Payne mantenía una relación con Kate Cassidy, quien estuvo junto a él en la Argentina días antes de la tragedia y, desde entonces, la joven inglesa lo homenajea en sus redes sociales.

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Con motivo de lo que habría sido el 33.º cumpleaños del músico, Kate lo homenajeó a través de un conmovedor carrete que reúne fotos personales y un video donde medita sobre la ausencia y resalta la relevancia de mantener presentes a las personas que ya partieron mencionando sus nombres.

La modelo también compartió un video hablando de su expareja

Todas las fotos que eligió Kate mostraron los momentos más relajados de la pareja

Dentro del carrete se vieron distintos momentos de la pareja: en un auto, una selfie usando filtros divertidos; durante una cena romántica, una foto de ambos tomados de la mano,, con cubiertos de plata y especias en forma de corazón sobre la mesa; frente a lo que parecería ser una fuente de noche, un abrazo en el que Cassidy lleva su cartera Chanel rosa; en una selfie tomada ante un espejo, ella posa de espaldas mostrando la camiseta con el apellido y el número de Payne; al pasear al perro con correa rosa por un barrio residencial de palmeras, una postal del cantante; en un recital, los dos abrazados y ella con sombrero blanco; sentados al aire libre frente a una mesa con velas, aparece Cassidy tomándose una foto con el celular; y, finalmente, se encuentra la imagen de una fotografía tipo Polaroid sostenida por una mano, donde ambos se ven juntos en una salida nocturna.

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Una mano sostiene una fotografía instantánea en la que Kate Cassidy y Liam Payne posan juntos durante una celebración.

El pie de foto del carrete resumió todo con pocas palabras: “Tu cumpleaños siempre será tu día. Amándote, recordándote, extrañándote siempre. Feliz cumpleaños, Liam”. Esto no fue todo. Horas después, la influencer publicó en sus redes sociales un video preparando una torta para homenajear a su expareja, acompañado de palabras que mezclan la nostalgia y el humor propio de la pareja. En el video, la joven inglesa reflexionó sobre lo que significa seguir recordando a alguien: “Alguien dijo una vez que cuando una persona muere, muere dos veces: la primera cuando fallece, y la segunda cuando dejan de hablar de ella,. Yo nunca voy a dejar de hablar de él”, afirmó.

La joven describió al músico con palabras cargadas de afecto: “Era la persona más divertida, más guapa, más inteligente, el alma más amable que probablemente vayas a conocer en tu vida”. También destacó su sencillez en contraste con el estereotipo de las celebridades: “Hay un estigma alrededor de los famosos, que son muy exagerados o lo que sea, pero Liam era tan simple”, señaló.

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Kate eligió mostrar el lado divertido de la relación

"Amándote, recordándote, extrañándote siempre", escribió la influencer en el pie de foto de la publicación

Kate eligió varias fotos a lo largo de su relación para celebrar lo que hubiera sido un nuevo año en la vida de Liam (Instagram)

Entre los recuerdos que compartió, la influencer evocó los pequeños gestos cotidianos: “Las Biscoff eran sus galletas favoritas. Yo siempre le hacía cupcakes de Biscoff”, contó. Y recordó cómo fue la última celebración de cumpleaños que vivieron juntos: “Fuimos a jugar bowling y tuvimos torta en la cama. Fue una mañana muy simple”.

En el video, la modelo aparece con esa misma camiseta mientras presenta una torta comprada en una tienda, en un guiño a su propia torpeza culinaria: “Compré esta torta en un negocio porque el año pasado le cociné una torta de cumpleaños a Liam y juro que creo que todavía tenía el huevo crudo. Mucho mejor que la del año pasado”, bromeó. Y cerró con un mensaje directo al músico: “Feliz cumpleaños, Liam. Espero que estés celebrando en el cielo hoy, y que sepas que sos muy amado acá abajo”.

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