Aeropuerto de Tocumen en Panamá cambia para el 28 de septiembre la recepción de ofertas de licitación de $208.7 millones

El nuevo Muelle Sur será construido en el extremo de la Terminal 2 y deberá integrarse física y operativamente con la infraestructura existente. (Cortesía: Panamá Prestige)

Guardar

El Aeropuerto Internacional de Tocumen extendió hasta el 28 de septiembre el plazo para recibir propuestas de la licitación destinada a diseñar, construir y equipar el Muelle Sur de la Terminal 2, una ampliación valorada en $208.75 millones que ha despertado el interés de 26 empresas y profesionales.

La Adenda 2 modificó la fecha de presentación y apertura, inicialmente programada para el 31 de agosto. Los participantes tendrán 20 días hábiles adicionales para preparar sus ofertas, aunque 10 compañías habían solicitado una prórroga de 60 días y Mota-Engil pidió una extensión de 30 días.

Entre quienes reclamaron más tiempo aparecen ICA Constructora, AIA Project Managers, Ingeniería Estrella, T.Y. Lin, GAMI, Constructora Nova, Constructora Meco, Desarrollo y Construcciones Urbanas, Mota-Engil y Mallol & Mallol Arquitectos. Tocumen aceptó ampliar el calendario, pero no por el periodo solicitado.

PUBLICIDAD

La adenda también flexibilizó la forma de acreditar la experiencia empresarial. Ahora podrá utilizarse la trayectoria de una casa matriz, filial o subsidiaria, siempre que se demuestre documentalmente la relación corporativa y, cuando corresponda, se presente un compromiso de solidaridad ilimitada de la compañía principal.

El nuevo Muelle Sur será construido en el extremo de la Terminal 2 y deberá integrarse física y operativamente con la infraestructura existente. Cortesía

Pese a esa apertura,, Tocumen mantuvo una de las mayores barreras del concurso: cada interesado deberá demostrar al menos un proyecto individual por $75 millones, ejecutado y recibido completamente durante los últimos 25 años. No será permitido sumar varios contratos para alcanzar el monto requerido.

También fue ampliado el tipo de antecedentes aceptados. La versión anterior mencionaba únicamente ampliaciones de terminales aéreas, mientras la nueva redacción admite proyectos de construcción o ampliación de terminales de pasajeros desarrollados en aeropuertos internacionales que permanecieran operativos durante la ejecución.

PUBLICIDAD

Otro cambio afecta al ingeniero residente o superintendente. En lugar de acreditar dos proyectos, podrá presentar un proyecto ejecutado dentro de sus 12 años de experiencia profesional, aunque se conserva el valor mínimo equivalente al 30% del precio de referencia y la idoneidad expedida por la autoridad panameña.

La revisión permite, además, que un mismo profesional sea postulado por varios proponentes sin que esa coincidencia provoque el rechazo de las ofertas. Cada candidato deberá cumplir individualmente los requisitos académicos, de experiencia e idoneidad establecidos para el cargo técnico que pretenda ocupar.

Tocumen introdujo escalas más precisas para evaluar el plan de trabajo y la memoria descriptiva. Los puntos dependerán de elementos verificables como entregables vinculados con fechas, responsables, medidas de mitigación y planes de contingencia, reduciendo el margen de interpretación subjetiva de la comisión evaluadora.

PUBLICIDAD

El proyecto tiene un precio de referencia de $208.75 millones, aunque el pliego admite ofertas de hasta $250.5 millones antes de aplicar la causal de rechazo. REUTERS/Enea Lebrun

Las principales consultas también abordaron las condiciones financieras. El pliego mantiene la obligación de presentar cartas que respalden el 100% de la propuesta económica, estados financieros auditados de 2024 y 2025, capital de trabajo equivalente al 15% del presupuesto y facturación anual mínima de $150 millones.

Para documentos expresados en otras monedas, la Adenda 2 permite utilizar las tasas publicadas por la Reserva Federal de Estados Unidos, además de certificaciones del Banco Nacional de Panamá o de un contador autorizado. La fuente, el periodo utilizado y la operación de conversión deberán quedar identificados.

No todas las peticiones recibieron una respuesta favorable. Tocumen mantuvo la multa contractual de 4% y rechazó ampliar más allá de tres días hábiles el periodo para subsanar documentos. Tampoco liberará para descarga general los planos originales, aunque permitirá consultarlos mediante el procedimiento habilitado para los interesados.

PUBLICIDAD

La ejecución tendrá condiciones distintas según la proximidad de las obras a las operaciones aéreas. En áreas sin afectación podrán realizarse trabajos durante las 24 horas, mientras que cerca de pistas y calles de rodaje prevalecerá un horario nocturno entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.

La ampliación comprende un edificio de aproximadamente 21.097 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, conectado con la actual Terminal 2. Incorporará 10 nuevas posiciones de contacto, reconfigurará otras tres, añadirá cuatro puertas remotas y habilitará un control de seguridad One Stop Security.

La obra deberá ejecutarse durante 30 meses sin interrumpir las operaciones regulares del aeropuerto, que permanece activo las 24 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contratista también deberá reacondicionar y trasladar tres puentes de abordaje, construir plataformas, drenajes, instalaciones y sistemas aeroportuarios. El proyecto será desarrollado por fases durante 30 meses para evitar interrupciones, dentro de una terminal que opera permanentemente y concentra gran parte de las conexiones internacionales de Panamá.

PUBLICIDAD

La expansión responde al crecimiento acelerado del aeropuerto, que movilizó casi 21 millones de pasajeros en 2025 y proyecta recibir 22,6 millones durante 2026. Tocumen calcula que podría superar los 30 millones de viajeros hacia 2030, convirtiendo el Muelle Sur en una infraestructura necesaria para evitar nuevas limitaciones de capacidad.