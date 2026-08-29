El brutal accidente que sufrió el ciclista Tadej Pogačar y lo obligó a abandonar en la Vuelta a España: el parte médico

El corredor esloveno sufrió un incidente a más de 30 kilómetros de la meta que obligó a detener su continuidad

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Tadej Pogačar sufrió un abrupto abandono en la Vuelta a España 2026 y cambió de golpe el panorama de la competencia. El ciclista esloveno, que marchaba como líder absoluto y vestía el maillot rojo, protagonizó un grave accidente a poco más de 30 kilómetros de la meta en la octava etapa, lo que le forzó a retirarse de la carrera.

La caída se produjo cuando una piedra se cruzó en el trayecto de Pogačar, lo que provocó que perdiera el control de su bicicleta en un tramo llano tras el sprint intermedio. El incidente ocurrió en una jornada de 171 kilómetros entre Puçol y Xeraco, en la que el ascenso al puerto de Barx marcaba la parte final del recorrido.

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El impacto fue inmediato y visible. Pogačar quedó tendido sobre el asfalto, con heridas notorias en el rostro, el hombro y el codo. Intentó reincorporarse y subirse a la bicicleta, pero el dolor le impidió continuar. Los servicios médicos de la organización llegaron de inmediato y, tras una primera valoración, determinaron que no era seguro que el ciclista siguiera en carrera.

Una piedra se cruzó en la rueda de Pogačar y desató el inoportuno desenlace

El director deportivo de UAE Team Emirates-XRG, Joxean Fernández Matxin, relató a Eurosport el estado en que encontró a su corredor: “Decía: ‘Dolor de hombro, dolor de hombro’. Luego, cuando intentaba moverse, incluso se sujetaba el brazo para intentar levantarlo él mismo”, explicó Matxin. Según el técnico, Pogačar manifestó en un primer momento su intención de seguir, aunque las molestias pronto lo convencieron de que no era posible.

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La confirmación del abandono llegó mientras Pogačar era trasladado en ambulancia, y de inmediato se produjo un cambio en la clasificación general. El español Enric Mas pasó a encabezar la tabla individual, asumiendo el liderazgo de la Vuelta a España tras la salida del esloveno.

Su equipo informó fracturas y conmoción cerebral tras los estudios realizados en Gandía

El equipo UAE Team Emirates difundió poco después el parte médico oficial. El doctor Adrian Rotunno, director médico de la formación, detalló: “Desafortunadamente, Tadej Pogačar sufrió un fuerte accidente durante la etapa de hoy y no pudo continuar la carrera. Está estable, y después de una evaluación médica exhaustiva en el hospital, Tadej ha sido diagnosticado con una conmoción cerebral, fractura de clavícula izquierda desplazada, una fractura cervical C7 estable y múltiples abrasiones. Afortunadamente, no hay otras lesiones importantes ni consecuencias neurológicas. Necesitará una cirugía de clavícula que se retrasará debido a las precauciones de conmoción cerebral. Tadej permanece bajo el cuidado de nuestro equipo médico y proporcionaremos más actualizaciones después de la cirugía”.

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El estado de Pogačar fue confirmado tras los exámenes médicos realizados en el Hospital Universitario Francesc De Borja de Gandía, donde ingresó poco después del accidente. El ciclista permaneció en observación y, pasada la noche, salió del centro en camilla e inmovilizado. Fue trasladado en ambulancia para continuar con los cuidados médicos pertinentes y, según las primeras informaciones, el equipo valoraba su traslado a Barcelona para la intervención quirúrgica.

El accidente pone en duda la participación de Pogačar en las próximas grandes citas del calendario ciclístico internacional. En lo que resta de 2026, el esloveno tenía previsto competir en los Mundiales de Ciclismo de Canadá a finales de septiembre, en los Europeos —que por primera vez tendrán lugar en su país natal, Eslovenia— y en el Giro de Lombardía, agendado para el 10 de octubre en Italia.

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