Asfura recorrerá con Abinader el muro fronterizo que separa a República Dominicana de Haití

El presidente hondureño Nasry “Tito” Asfura realizará una visita oficial de dos días a República Dominicana. (FOTO: Presidencia de Honduras)

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Asfura tiene previsto llegar durante las primeras horas de la tarde al Aeropuerto Internacional de Las Américas, que sirve a Santo Domingo, para posteriormente trasladarse a la Base Aérea de San Isidro, sede de la Fuerza Aérea de República Dominicana, donde será recibido como parte de las actividades programadas para su visita oficial.

De acuerdo con la agenda informada por las autoridades dominicanas, el mandatario hondureño realizará un recorrido por las instalaciones militares acompañado por el presidente Luis Abinader, previo a su traslado hacia la zona fronteriza que divide a República Dominicana de Haití.

Posteriormente, ambos presidentes viajarán hacia la frontera con Haití, donde Asfura tendrá la oportunidad de conocer directamente la infraestructura que el Gobierno dominicano ha desarrollado para reforzar la vigilancia y el control en uno de los puntos considerados estratégicos para la seguridad nacional.

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La construcción del muro fronterizo comenzó en febrero de 2022 como una de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno de República Dominicana para fortalecer la seguridad en la frontera con Haití. Hasta el momento, las autoridades han informado que la obra alcanza aproximadamente 60 kilómetros de extensión.

Asfura y Abinader sostendrán el domingo una reunión privada en el Palacio Nacional. (Foto: Cortesía)

Según las autoridades dominicanas, la infraestructura tiene entre sus objetivos reforzar la defensa nacional, mejorar la vigilancia de la frontera y contribuir a reducir actividades ilícitas como el tráfico de personas indocumentadas, drogas, armas y contrabando de mercancías.

El recorrido que realizará Asfura junto a Abinader permitirá al mandatario hondureño observar parte de los mecanismos implementados por República Dominicana para ejercer un mayor control fronterizo, en un contexto marcado por los desafíos de seguridad y migración que enfrenta la región del Caribe.

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La visita también adquiere relevancia por tratarse de una experiencia que podría permitir a Honduras conocer de primera mano las medidas adoptadas por otro país de la región para enfrentar fenómenos relacionados con la migración irregular y el crimen organizado transnacional.

Las actividades oficiales continuarán el domingo, cuando Asfura será recibido en el Palacio Nacional de República Dominicana por Luis Abinader, donde ambos mandatarios sostendrán una reunión para abordar distintos asuntos relacionados con las relaciones bilaterales.

La infraestructura busca reforzar el control de la frontera con Haití. La construcción del muro comenzó en febrero de 2022. (Foto: EFE)

La agenda contempla inicialmente un encuentro privado entre Asfura y Abinader, seguido de una reunión de trabajo en la que participarán las delegaciones oficiales de Honduras y República Dominicana.

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Durante el encuentro se prevé abordar temas de interés común, en el marco de las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación que mantienen ambos países.

Después de las reuniones, los presidentes tienen previsto ofrecer declaraciones ante los medios de comunicación, en las que se espera que informen sobre los principales asuntos tratados durante la visita y los posibles acuerdos o líneas de cooperación entre ambas naciones.

El viaje de Asfura se desarrolla además como parte de los esfuerzos por fortalecer los vínculos regionales y ampliar los espacios de diálogo entre los gobiernos centroamericanos y caribeños.

Antes de emprender su retorno hacia Tegucigalpa, el mandatario hondureño acudirá al mausoleo donde descansan los padres fundadores de República Dominicana, como parte de las actividades protocolarias contempladas durante su visita oficial.

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Asfura recorrerá junto al presidente Luis Abinader la frontera con Haití. (Cortesía: @enmanuelrm).

Además de los asuntos políticos y de seguridad, la visita se desarrolla en un contexto de relaciones comerciales entre Honduras y República Dominicana, dos países que mantienen intercambio de diferentes productos.

Entre los principales productos hondureños que tienen presencia en el mercado dominicano destacan los camarones, cuya demanda está relacionada, entre otros factores, con el importante movimiento del sector turístico y el consumo interno de República Dominicana.

A estos productos se suman diferentes bienes agrícolas y manufacturados que Honduras comercializa con el mercado dominicano, contribuyendo al intercambio económico entre ambas naciones.

Por su parte, República Dominicana exporta hacia Honduras una variedad de productos, entre ellos medicamentos, tabaco, sémola de maíz, textiles y polímeros, además de otros bienes provenientes del sector agroindustrial y manufacturero.

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