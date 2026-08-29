Costa Rica: Un posible diplomático extranjero fallece tras ser hallado sumergido en una laguna de Alajuela

Un hombre de aproximadamente 53 años murió en un accidente acuático en el Centro Recreativo La Laguna, en Río Cuarto de Alajuela.

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Un hombre de aproximadamente 53 años, identificado preliminarmente como un posible diplomático de una embajada extranjera, falleció este sábado tras un accidente acuático en el Centro Recreativo La Laguna, en Río Cuarto de Alajuela, según informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

El incidente ocurrió alrededor de las dos de la tarde, cuando las autoridades recibieron el reporte de una persona sumergida en la laguna del centro recreativo. Al llegar al lugar, los equipos de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense encontraron a un hombre de unos 50 años sin signos vitales, quien había sido extraído del agua cerca del muelle, de acuerdo con la información suministrada por el equipo de comunicación del Benemérito.

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La Cruz Roja detalló que “a las dos con veintitrés minutos de este sábado, la Cruz Roja Costarricense responde al sector de Río Cuarto de Alajuela, donde reportan un accidente acuático propiamente en una laguna”. Según declaraciones de Jeremy Poveda, vocero de la institución, tres ambulancias y un vehículo de primera intervención acudieron a la emergencia. El personal médico confirmó que el paciente se encontraba en paro cardiorrespiratorio.

Durante más de una hora, los equipos de emergencia realizaron maniobras avanzadas de reanimación, pero finalmente el hombre fue declarado sin signos vitales. La escena quedó a cargo de las autoridades policiales para los procedimientos correspondientes. Según estimaciones preliminares, la víctima habría permanecido bajo el agua cerca de 30 minutos antes de ser rescatada.

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Un hombre de aproximadamente 53 años murió en un accidente acuático en el Centro Recreativo La Laguna, en Río Cuarto de Alajuela.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos indicó que, al cierre de las operaciones, se mantenía la verificación para confirmar oficialmente la identidad del fallecido y si efectivamente se trataba de un funcionario diplomático.

La noticia fue difundida por varios medios locales, que subrayaron la respuesta coordinada entre los cuerpos de socorro y la gravedad del suceso en un centro recreativo frecuentado por familias y visitantes internacionales.

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