Nicaragua

De Matagalpa al ring: la historia de la enfermera que busca el primer título mundial femenino para Nicaragua

La boxeadora matagalpina combina su trabajo como enfermera, la maternidad y una carrera profesional invicta de 3-0, mientras persigue una meta histórica para su país y para su departamento natal

Carolina Zeledón combina su trabajo de enfermera en la Clínica Santa Fe de Matagalpa con entrenamientos de boxeo y la crianza de su hijo. (Foto: Redes Carolina "La Barbie" Zeledón)
Carolina Zeledón combina su trabajo de enfermera en la Clínica Santa Fe de Matagalpa con entrenamientos de boxeo y la crianza de su hijo. (Foto: Redes Carolina "La Barbie" Zeledón)
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La enfermera se ajustó los guantes mientras el reloj marcaba las 6:00 de la mañana. Afuera, Matagalpa despertaba. Carolina Zeledón, a sus 30 años, ya había recorrido los pasillos de la Clínica Santa Fe y dejado instrucciones para el turno siguiente. Antes de volver a casa con su hijo, quedaba una rutina más: los entrenamientos de boxeo que, desde hace más de una década, definían su vida.

En algún punto, el deporte dejó de ser solo pasión. “Mi objetivo es lograr un título mundial para Nicaragua y principalmente para mi bello departamento de Matagalpa”, diría Zeledón a Notimatv de Matagalpa, consciente de que la maternidad, el empleo y el ring podían convivir. Muchos le habían dicho que era tarde para intentarlo a esa edad, pero la púgil decidió ignorar los pronósticos.

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Un nocaut de 26 segundos cambió el rumbo de su carrera. El 29 de mayo, la cartelera Territorio de Combates la esperaba con la guatemalteca Diana Alvarado Rodríguez como rival. Bastó menos de medio minuto del primer asalto para que Zeledón celebrara un nocaut técnico y elevara su marca profesional a 2-0, ambos triunfos por la vía rápida. “Es una carrera que he venido haciendo desde hace muchos años atrás”, resumió la boxeadora.

Carolina Zeledón sostuvo su invicto en el boxeo profesional con una tercera victoria consecutiva ante la guatemalteca Dennis Rojas por decisión mayoritaria. (Foto: Redes Carolina "La Barbie" Zeledón)
Carolina Zeledón sostuvo su invicto en el boxeo profesional con una tercera victoria consecutiva ante la guatemalteca Dennis Rojas por decisión mayoritaria. (Foto: Redes Carolina "La Barbie" Zeledón)

El eco de esa victoria trascendió el ámbito local. Apenas dos meses después, el 24 de julio, la nicaragüense volvió a subir al cuadrilátero para enfrentar a la también guatemalteca Dennis Rojas. El resultado: tercera victoria consecutiva, esta vez por decisión mayoritaria en cuatro asaltos. Con ese triunfo, Zeledón sostuvo el invicto y sumó confianza para su meta mundialista.

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Los registros muestran que mantiene un récord de 3-0 como profesional, con dos de esos éxitos concretados antes del límite.

De los primeros títulos a la consolidación profesional

La historia de “La Barbie” comenzó mucho antes de su salto al profesionalismo. En 2013, un perfil de la entonces AIBA la reconocía como campeona nacional femenina de Nicaragua en la categoría de 48 kilogramos. Al año siguiente, ganó el torneo nacional de selección. El boxeo, para Zeledón, era disciplina desde la adolescencia.

En 2025, según ella misma relató, fue campeona nacional y llevó el primer campeonato femenino a su departamento natal. Esa secuencia de éxitos anticipaba el paso a la rentabilidad del boxeo, que llegó en febrero de 2026 en Matagalpa. En ese debut, se impuso por nocaut en el segundo asalto a la guatemalteca Yuleisi López —también identificada como Dorián González en otros registros— en una pelea pactada en 105 libras (47,6 kilogramos).

La boxeadora nicaragüense Carolina Zeledón afirmó que su objetivo es conquistar un título mundial para Nicaragua y para Matagalpa. (Foto: Redes Carolina "La Barbie" Zeledón)
La boxeadora nicaragüense Carolina Zeledón afirmó que su objetivo es conquistar un título mundial para Nicaragua y para Matagalpa. (Foto: Redes Carolina "La Barbie" Zeledón)

Una vida entre la salud, el deporte y la docencia

Si algo distingue a Zeledón es la combinación de escenarios. Fuera del ring, la nicaragüense se graduó como licenciada en Enfermería Materno Infantil en 2020 por la UNAN-Managua. Su desempeño profesional se plasma en el trabajo diario en la Clínica Santa Fe y en la coautoría de una investigación universitaria sobre hipertensión arterial en Matagalpa.

En el hogar, la maternidad ocupa un espacio fundamental. Zeledón alterna turnos en salud, los entrenamientos y la crianza, armando una rutina que desafía horarios y prejuicios. Según 100% Noticias, ese equilibrio singular fue el eje de su charla durante una visita reciente al Colegio Integral Emanuel de Matagalpa.

Allí, la boxeadora no solo compartió anécdotas; invitó a los estudiantes a no abandonar sus metas, sin importar lo que digan los demás sobre la edad o los obstáculos. Los jóvenes que asistieron pudieron fotografiarse con ella, escuchando el mensaje de quien alguna vez escuchó que ya era tarde y decidió subir igual al ring.

Graduada en Enfermería Materno Infantil por la UNAN-Managua, Carolina Zeledón también participó en una investigación sobre hipertensión arterial y dio una charla en el Colegio Integral Emanuel. (Foto: Redes Carolina "La Barbie" Zeledón)
Graduada en Enfermería Materno Infantil por la UNAN-Managua, Carolina Zeledón también participó en una investigación sobre hipertensión arterial y dio una charla en el Colegio Integral Emanuel. (Foto: Redes Carolina "La Barbie" Zeledón)

Mientras sus días combinan la ciencia y el deporte, Zeledón se mantiene invicta en el boxeo profesional y mira hacia la posibilidad de un título mundial. El dato no es menor: nunca antes una mujer de Matagalpa había alcanzado ese nivel en el boxeo femenino. Su historia, resumida en jornadas fragmentadas entre guantes, estetoscopio y cuadernos escolares, desafía las líneas habituales del deporte nicaragüense y propone un modelo de perseverancia real.

El relato de Zeledón demuestra que las barreras, muchas veces, son solo una invitación para intentarlo de nuevo.

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