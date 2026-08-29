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“Qué orgullo”, “son enormes” y “te amo, Argentina”: los famosos celebraron el triunfo de Las Leonas en el Mundial

Personalidades como Griselda Siciliani, Dalma Maradona, Solita Silveyra y Ángel de Brito, entre otros, volcaron su euforia en Instagram tras la tercera estrella para el seleccionado femenino de hockey

Reacción de los famosos por el logro de las Leonas
Los famosos celebraron el triunfo de Las Leonas en Países Bajos
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Las redes sociales de los famosos argentinos estallaron este sábado con mensajes de euforia y orgullo tras la consagración de Las Leonas como campeonas del mundo por tercera vez en la historia. El equipo femenino de hockey sobre césped de Argentina derrotó a Países Bajos en los penales australianos —3-1, tras el empate 1-1 en tiempo reglamentario— en el estadio Wagener de Amstelveen, en suelo neerlandés, para coronarse en el Mundial de Hockey FIH 2026.

La gesta fue seguida desde los celulares y televisores de figuras del espectáculo, el periodismo y la cultura popular, que no tardaron en volcarse a Instagram para compartir su emoción. Dalma Maradona reposteó imágenes de la celebración del equipo y escribió: “Qué felicidad! Qué orgullo este equipo! CAMPEONAS”. Su hermana, Gianinna Maradona, también se sumó con una story en la que se veía a una jugadora recibir el trofeo: “¡QUE ORGULLO! Campeonas del mundo.

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Solita Silveyra saludó a Las Leonas
Solita Silveyra saludó a Las Leonas
Ángel de Brito celebró las tres estrellas
Ángel de Brito celebró las tres estrellas

Belu Lucius siguió el partido desde su teléfono y lo mostró en sus historias: filmó la pantalla con el marcador final y escribió: “SON ENORMES. Gracias Leonas. Gracias. CAMPEONAS DEL MUNDO”. En la misma línea, Sofía Martínez reaccionó con una story frente a su televisor encendido y el texto: “TE AMO ARGENTINAAAAAAAAAA. LAS LEONAS POR TERCERA VEZ CAMPEONAS DEL MUNDO. Cuánto corazón, hermano”.

Las mayúsculas fueron una constante en las publicaciones, una manera de enfatizar la alegría y la emoción por una nueva gesta en el deporte nacional. En ese panorama, la actriz Delfina Chaves también se sumó a los festejos con un dato de color: fue la encargada de interpretar a la argentina Máxima Zorreguieta, la reina de Holanda, en la serie sobre su vida.

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Gianina Maradona mostró el momento de levantar la copa
Gianina Maradona mostró el momento de levantar la copa
Dalma Maradona presente en los festejos virtuales
Dalma Maradona presente en los festejos virtuales

El periodista Ángel de Brito sintetizó el logro con tres estrellas y la frase “LAS LEONAS CAMPEONAS DEL MUNDO”, mientras que la actriz Griselda Siciliani compartió la transmisión de ESPN —que mostró el momento decisivo con la tanda de penales australianos— con el mensaje idéntico: “¡¡LAS LEONAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO!!”.

Ova Sabatini publicó una foto grupal del seleccionado y escribió: “Campeonas del mundo!!! Qué orgullo chicas!!! Gracias!!!”. Por su parte, Soledad Silveyra compartió el afiche oficial de la Federación Internacional de Hockey con el mensaje: “Felicitaciones chicas, con todo mi corazón”, musicalizado con “La cumbia de los trapos” de Yerba Brava, un clásico en este tipo de festejos.

Griselda Siciliani compartió los momentos finales del partido
Griselda Siciliani compartió los momentos finales del partido
Ova Sabatini mostró la foto de Las Leonas
Ova Sabatini mostró la foto de Las Leonas

Las repercusiones también llegaron desde la política. Javier Milei fue uno de los primeros en reaccionar al título de Las Leonas y celebró la consagración con un breve mensaje en X: “¡Vamos Leonas carajo...!”. Después se sumaron Patricia Bullrich, Daniel Scioli, María Eugenia Vidal, Fernando Iglesias y Maxi Ferraro, que también felicitaron al seleccionado argentino por una nueva conquista. En sus publicaciones, los dirigentes destacaron el orgullo que representa el equipo y el valor de este logro para el deporte nacional. Así, la consagración de Las Leonas no solo generó festejos en el espectáculo y el deporte, sino también en la política argentina.

El triunfo se dio en una final pareja, con dominio argentino que debió sobreponerse a un gol en contra sobre el cierre del segundo cuarto. María José Granatto igualó el marcador a falta de seis minutos para el final, al aprovechar un rebote en un córner corto. En la tanda definitoria, la arquera Cristina Cosentino fue figura con tres atajadas clave, y Sofía Cairó cerró la serie con la ejecución final. Argentina ganó así su tercera estrella mundial, y se ubica segunda en el medallero histórico con 3 títulos, detrás de Países Bajos, que acumula 9.

Belu Lucius lo vio desde su celular
Belu Lucius lo vio desde su celular
Sofi Martínez también se prendió al festejo
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