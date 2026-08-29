Tuli Acosta compartió el detrás de escena de su sesión de fotos y un detalle llamó la atención de sus fans: “En su ego caí”

El video de Tuli Acosta que llamó la atención de sus seguidores

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Tras su reciente gesto con La Joaqui, y en medio de su polémico vínculo con Luck Ra, Tuli Acosta sorprendió a sus fans con una impactante sesión de fotos. Sin embargo, más allá de los elogios, y algunas críticas, la cantante llamó la atención de sus fans por un particular detalle en uno de sus posteos.

Todo surgió cuando Acosta se mostró ante sus casi tres millones de seguidores con un sensual carrete de fotos. En la primera imagen, la cantante aparecía frente a un espejo circular, sosteniendo su celular con una funda de diseño de flores blancas y negras. La joven llevaba el pelo recogido y usaba un top sin mangas de color negro con escote en V, que dejaba ver algunos tatuajes en los hombros y el pecho. Sobre el top, lucía una campera de cuero marrón abierta y de textura brillante. El pantalón era de jean oscuro y de corte holgado.

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En otra de las imágenes, la expareja de Lit Killah también aparecía en el interior de un ascensor con paredes metálicas y espejadas. Llevaba puesta su campera de cuero marrón de corte amplio y cuello alto, combinada con un pantalón ancho de jean. Además, la artista completaba el look con lentes de sol pequeños y rectangulares de color negro y un bolso negro colgado al hombro.

Sin embargo, las reacciones comenzaron cuando Tuli compartió el detrás de escena en su cuenta de TikTok. En su perfil, la joven se mostró bailando, luciendo el mismo look de su carrete. En ese posteo, Acosta acompañó su clip con la canción “Encantadora” de Yandel. Siguiendo la letra, ella decía: “Yo que no creo en el amor, en su ego redondito caí, y me enamoré”.

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La Joaqui cambió de look tras su separación de Luck Ra y mostró su transformación en un video publicado por su estilista en Instagram (Instagram)

Los rumores sobre una relación entre Tuli Acosta y Luck Ra impulsaron comentarios críticos de usuarios en redes sociales (Instagram)

El detrás de escena que Tuli Acosta compartió en TikTok mostró el mismo look del carrete y sumó la canción "Encantadora" de Yandel (Instagram)

A partir de entonces, algunos usuarios criticaron a la joven por los rumores de su relación con Luck Ra: “Me voy a poner de novio para tener chances con ella”, “Es tan Tatiana que la amo”, “Es una gata que esta siempre en celo”.

Días atrás, Tuli Acosta reaccionó al cambio de look de La Joaqui. La cantante de RKT, que atravesó días intensos y apariciones públicas cargadas de emoción, decidió renovar su imagen y regresar al color de pelo que la había identificado en otras etapas de su carrera. La transformación fue mostrada por su estilista en un video publicado en su cuenta profesional de Instagram, donde rápidamente se multiplicaron los comentarios.

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Pero la modificación estética no llegó en cualquier contexto. El cambio apareció en un momento sensible de su vida personal, después de su separación de Luck Ra, y fue leído por muchos como una señal de etapa nueva. En ese marco, el peluquero —que ya había quedado envuelto en la conversación mediática por su cercanía con ambas partes— fue quien expuso el resultado final ante sus seguidores.

La publicación de Tuli Acosta en Instagram reunió elogios y críticas entre sus casi tres millones de seguidores (Instagram)

Tuli Acosta sorprendió en redes con una sesión de fotos en medio de la polémica por su vínculo con Luck Ra y su gesto con La Joaqui (Instagram)

Sin embargo, lo que más repercusión generó no fue el nuevo color de pelo, sino la reacción de Tuli Acosta. Señalada por parte del público como una supuesta “tercera en discordia” en la historia entre La Joaqui y Luck Ra, la influencer sorprendió al ponerle “me gusta” al video del cambio de look. Un gesto mínimo, pero suficiente para convertirse en el centro del debate digital.

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Para muchos usuarios, ese “like” podía interpretarse de distintas maneras: como una señal de buena onda, una muestra de madurez o incluso un intento de dejar atrás tensiones. Otros, en cambio, lo leyeron como una provocación o una acción calculada. La ausencia de una explicación pública solo alimentó las teorías y amplificó la conversación.

Hasta ahora, ni La Joaqui ni Tuli Acosta hicieron declaraciones sobre la repercusión que provocó ese gesto. El silencio de ambas no hizo más que alimentar las especulaciones y dejar sin respuesta a quienes esperan una versión oficial. La única mención pública había llegado de parte de La Joaqui, que en su última aparición pidió dar por terminado el tema y aseguró que quiere enfocarse en sí misma, aunque por ahora eso parece difícil.

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