Las mejores fotos de Diego Torres y su novia en una playa paradisíaca: buceo con tiburones, besos y todo el sol

Diego Torres y su novia Martina Díaz Radonic disfrutaron de un paraíso caribeño. Los mejores momentos en video: playa, buceo y mucho amor y humor

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Diego Torres y su novia, Martina Díaz Radonic, agente inmobiliaria, escaparon al Caribe y compartieron en sus redes sociales una serie de imágenes y videos de sus vacaciones en una playa de arena blanca y aguas turquesas, rodeada de formaciones rocosas calcáreas de tonos crema que delimitan el litoral.

Las postales recorren distintos momentos del viaje: caminatas solitarias por la orilla, sesiones de buceo y snorkel, travesías en lancha y retratos de pareja al atardecer. Torres aparece en varias tomas sin remera, con el tatuaje de trazos negros que le cubre el brazo derecho y parte del pecho visible en prácticamente todas las imágenes, junto a una pulsera negra en la muñeca izquierda. En una selfie tomada desde el agua, el cantante aparece en primer plano con el cabello mojado y un pendiente plateado en forma de estrella en la oreja, mientras al fondo se distingue la silueta de una persona recostada sobre un flotador en el mar iluminado por una luz rasante.

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Diego Torres y Martina Díaz Radonic, a bordo de una lancha durante sus vacaciones en el Caribe. Él la rodea con el brazo mientras el cielo vira a tonos anaranjados sobre el mar

Diego Torres y Martina Díaz Radonic, en un retrato de pareja con el mar caribeño de fondo y expresión distendida

Torres y Díaz Radonic, con el cabello mojado y abrazados frente a cámara, en las aguas cristalinas del Caribe

En dos fotos distintas, Torres posa sentado sobre rocas costeras sin remera y con una malla negra corta: en una de ellas, las formaciones grises lo enmarcan frente al mar abierto; en la otra, se ubica sobre rocas calcáreas amarillentas a la orilla del agua, con la costa y los acantilados blancos extendiéndose hacia el fondo bajo un cielo con nubes dispersas.

La pareja también se fotografió a bordo de una lancha de tapizado marrón claro. Torres, con una malla verde, rodea con el brazo los hombros de Díaz Radonic, quien lleva un bikini blanco de triángulo, un short de jean celeste y anteojos de sol de montura negra redonda, y sonríe hacia la cámara mientras el cielo vira a tonos anaranjados sobre el mar. En otras dos tomas en playa abierta, se los ve abrazados sobre la arena blanca, con el agua turquesa y un cielo azul intenso como fondo, y las huellas de sus pasos marcadas en la orilla. Una de ellas, capturada al caer el sol, muestra sus siluetas recortadas contra el horizonte iluminado en amarillo y naranja, con un velero en la distancia.

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Diego Torres y Martina Díaz Radonic, recostados sobre colchonetas inflables en aguas cristalinas del Caribe. En el fondo arenoso, una inscripción formada con piedras que reza "I Love you"

Un collage de la experiencia submarina de la pareja: aletas, aguas transparentes, un banco de peces plateados, una tortuga marina y un tiburón de aleta blanca sobre el fondo coralino

Las siluetas de Torres y Díaz Radonic, abrazados frente al mar en calma, con el horizonte iluminado en amarillo y naranja y un velero en la distancia

Una de las imágenes más llamativas del álbum muestra a Díaz Radonic en equilibrio de manos sobre la arena húmeda de la orilla, con las piernas abiertas en el aire y un bikini amarillo mostaza, con las formaciones rocosas calcáreas y el agua turquesa extendiéndose detrás de ella bajo un cielo con nubes de gran volumen. En los retratos de pareja en tierra, ambos aparecen con el cabello mojado y abrazados: en uno, ella lleva un bikini naranja; en otro, un bikini blanco, mientras él viste una remera negra, y los dos miran a cámara con expresión relajada frente a un espejo de agua y vegetación densa.

Los videos registran a la pareja en momentos de intimidad a orillas del mar, sobre la playa de arena blanquísima, donde se los ve en mimos y caricias con el sonido del agua de fondo. En uno de esos registros, Torres le pregunta a su novia: “¿Estás contenta, amor, de convivir conmigo?”. Ella responde que no, entre risas. “¡Ah, mirá cómo te agarré!”, reacciona él. El intercambio termina con Díaz Radonic haciéndole un “fuck you” en tono completamente jocoso, mientras ambos ríen.

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Martina Díaz Radonic, parada de manos sobre la arena húmeda de la orilla, con las piernas abiertas en el aire y un bikini amarillo mostaza. Las formaciones rocosas y el agua turquesa se extienden detrás de ella

Diego Torres, de espaldas y sin remera, recorre la orilla de una playa de arena blanca. Su tatuaje de trazos negros, que le cubre el brazo derecho, es visible en el perfil

La pareja, abrazada y con el cabello mojado, posa frente a cámara con el mar y la vegetación densa de fondo

La otra secuencia los muestra durante una excursión de snorkel desde una lancha, en aguas cristalinas donde compartieron el espacio con tortugas marinas, tiburones y rayas. Las tomas subacuáticas capturan también bancos de peces plateados, una tortuga de caparazón marrón y naranja en primer plano, un pez de gran tamaño de color verde azulado con la boca abierta y un tiburón de aleta blanca que se desplaza sobre el fondo coralino. En las imágenes de buceo, ella lleva aletas rosas y traje de baño negro, mientras él usa aletas negras y malla oscura. Un buzo con traje amarillo y tanque de aire aparece también en escena, con una cámara en mano, frente al banco de peces.

Una secuencia tomada con GoPro muestra a los dos flotando sobre colchonetas inflables en aguas de fondo arenoso: Torres sobre una de rayas verdes y blancas con los ojos cerrados, y Díaz Radonic sobre una de rayas azules y blancas, con una sonrisa amplia y la cámara en la mano. Una imagen intercalada, también subacuática, los muestra abrazados en la superficie, con un texto formado por piedras en el fondo marino que no resulta completamente legible en las fotos publicadas.

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Diego Torres y Martina Díaz Radonic, en un retrato de pareja con el mar caribeño de fondo y expresión distendida

El cantautor, en un momento descontracturado, con una mueca para la cámara durante las vacaciones

Torres, sin remera y con una malla negra corta, sentado sobre rocas en la orilla, con la vista fija en el horizonte y el mar abierto como único fondo

El cantante argentino, conocido por temas como Color Esperanza, lleva varios años en pareja con Martina Díaz Radonic. Ambos suelen compartir momentos de su vida cotidiana en redes sociales, aunque en esta ocasión el viaje al Caribe generó una respuesta especialmente entusiasta entre sus seguidores.