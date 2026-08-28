Moria Casán celebró el éxito de su serie y evitó hablar de la demanda de la familia de Luis Vadalá: "Exonerada, envaselinada y elevada"

La One regresó de sus vacaciones en el Caribe, volvió al teatro y se mostró feliz por el alcance de su biopic (Video: Primicias YA-América TV)

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La serie biográfica Moria, estrenada el 14 de agosto en Netflix y producida por About Entertainment, se convirtió en un fenómeno de audiencia en Argentina y varios países de Latinoamérica a días de su lanzamiento. La producción, dirigida por Javier Van de Couter, recorre la vida de Moria Casán y generó tanto elogios como una creciente polémica: la familia de Luis Vadalá, empresario y expareja de la artista, fallecido en 2023,, anunció acciones legales contra la plataforma y la productora por considerar que el retrato del hombre es distorsionado y difamatorio.

Moria reapareció en el teatro después de sus vacaciones y habló del impacto que tuvo el estreno de su serie biográfica, que según remarcó se ubicó entre lo más visto en Argentina, Uruguay y otros países de Latinoamérica. En medio de la repercusión por la producción, también evitó referirse al conflicto judicial que impulsa la familia de Luis Vadalá por cómo fue retratado en pantalla.

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Ante el ciclo de Primicias Ya (América TV), la diva explicó por qué decidió viajar en medio del lanzamiento. “Y bueno, me fui de vacaciones porque me lo merezco. Con el cumpleaños, siempre de cumpleaños trato de volar, cruzar océanos y pasarla bien. Y estoy feliz”, expresó al retomar la actividad.

En ese tramo de la charla, Casán también celebró el alcance de la serie y detalló el rendimiento que tuvo en la plataforma. “Imaginate, primera en Argentina, Uruguay, qué sé yo, cantidad de países. Me excede un poco tanta globalización, pero feliz”, afirmó.

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Moria en las grabaciones de la serie que hizo acerca de su vida (Netflix)

Cuando el cronista le mencionó el enojo de la familia de Vadalá por la imagen que se muestra del ex de la vedette, la artista optó por no profundizar. “No voy a hablar de eso. Chicos, estoy tres e: exonerada, envaselinada y elevada”, respondió.

Lejos de dar precisiones sobre la controversia, insistió con esa idea y vinculó su postura al marco de producción de la serie. “Te imaginás que si hago una serie de este corte con la plataforma más importante del mundo y una productora como About, tengo exoneración. Busquen lo que significa. Libre de todo, mis amigos”, señaló.

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Sobre el final del intercambio, el notero le comentó que Sofía Gala Castiglione, su hija y protagonista de la serie, había dicho que lo que se mostró de su expareja había sido “muy light”. Moria cerró sin agregar detalles: “Lo que diga Sofía está bueno”.

La actriz, que hace de su propia madre en la serie, habló de la denuncia que iniciará la familia Vadalá tras la biopic (Video: Puro Show- El Trece)

Sofía habló en Puro Show (El Trece) y expresó su satisfacción por el recibimiento del público. “Estoy muy contenta, muy agradecida por el amor, principalmente, que está recibiendo la serie”, dijo. Luego explicó que las devoluciones positivas tienen mucho más peso que cualquier señalamiento adverso. “Lo bueno es cuando la gente te da cariño te llega más, ¿viste? Porque la gente se te acerca, te habla. Lo malo no me llega porque no estoy pendiente de eso”, sostuvo al ser consultada por las críticas en redes.

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La actriz también se refirió al enojo de la familia de Luis Vadalá y la posible demanda que entablaría por la manera en que fue retratado el vínculo con Moria Casán en la serie. Lejos de esquivar el tema, Sofía marcó que, según su mirada, la ficción incluso suavizó varios aspectos. “Sí, pienso que la serie dejó muchas cosas afuera de ese personaje, que siento que fueron muy amables con él en la serie, que deberían estar contentos”, afirmó. Cuando desde el ciclo le plantearon que la historia podría haber sido todavía más dura, respondió sin rodeos: “Total”.

Sobre cómo se tomó esa decisión narrativa, Sofía planteó que la relación entre Moria y Vadalá ocupaba solo una parte dentro de una historia mucho más amplia. “Siento que si se empezaba a contar todo lo que pasó, hay que hacer una serie aparte”, manifestó.

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