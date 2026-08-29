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Independiente anunció la salida de su goleador: el particular acuerdo y el club al que se irá a jugar

El club de Avellaneda se despidió de Gabriel Ávalos, quien se convirtió en nuevo refuerzo de Olimpia de Paraguay

Gabriel Ávalos dejó Independiente y se sumó a Olimpia
Gabriel Ávalos regresa a la competencia en Paraguay tras 13 años en el exterior
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Gabriel Ávalos se convirtió este viernes en el nuevo refuerzo de Olimpia de Paraguay y su llegada implica el cierre de una etapa con Independiente y la apertura de un nuevo capítulo en la carrera del delantero paraguayo. El club oficializó su llegada con una publicación en redes sociales y expresó: “Mundialista, jerarquía absoluta para nuestro ataque. ¡Bienvenido al Rey de Copas!“, de esa manera selló el regreso del atacante a su país tras más de una década en el extranjero.

El acuerdo entre ambas instituciones no solo incluyó el traspaso del futbolista por una cifra superior a los USD 1.000.000, sino que también resolvió cuentas pendientes relacionadas con transferencias previas. Según el comunicado emitido por Independiente, “el delantero seguirá su camino en Paraguay, luego de que ambas instituciones alcanzaran un entendimiento total para concretar la operación”. La negociación contempló la rescisión anticipada del contrato de Ávalos y una reducción de las deudas que el club argentino mantenía con Olimpia, originadas en la adquisición de Facundo Zabala.

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Olimpia anunció la incorporación de Gabriel Ávalos (@elClubOlimpia)
Olimpia anunció la incorporación de Gabriel Ávalos (@elClubOlimpia)

La operación financiera alcanzó, en términos globales, USD 950.000, cifra que engloba la cancelación de la tercera cuota y parte de la cuarta cuota por la transferencia de Zabala, además de compromisos futuros con el propio Ávalos. El Rojo de Avellaneda despidió públicamente al delantero: “Desde el Club Atlético Independiente queremos agradecerle a Gaby por el respeto, el profesionalismo y la entrega que demostró durante su paso por nuestra Institución y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”.

La salida de Ávalos representa un desafío inmediato para el técnico Jadson Viera, quien pierde a su principal referencia ofensiva. El delantero paraguayo había llegado a Independiente en 2024, procedente de Argentinos Juniors, a cambio de cerca de dos millones de dólares. En Avellaneda, disputó 109 partidos, convirtió 33 goles y aportó 11 asistencias, consolidándose como un elemento clave en el ataque.

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La partida del goleador deja un vacío en la estructura del equipo. Actualmente, el único atacante con condiciones similares es Felipe Tempone, un juvenil de 20 años que apenas suma ocho partidos en el primer equipo, con un gol y una asistencia. Otra alternativa es Ezequiel Chimy Ávila, quien acaba de incorporarse al plantel, aunque su perfil es diferente y arrastra una prolongada inactividad. Esta situación obliga al cuerpo técnico a replantear la estrategia ofensiva del equipo de cara al próximo partido este domingo ante Gimnasia de Mendoza.

Gabriel Ávalos dejó Independiente y se sumó a Olimpia
Independiente despidió al goleador paraguayo y explicó detalles de la negociación (@Independiente)

El vínculo de Ávalos con Independiente finalizaba en diciembre y no existía una propuesta de renovación. Ante esa situación, la opción más viable era su traspaso inminente a Olimpia, donde firmó contrato hasta 2028. En paralelo, el desembarco en Paraguay significa para el delantero la posibilidad de continuar su carrera en su tierra natal, defendiendo los colores de uno de los clubes más emblemáticos del país.

Antes de desembarcar en Independiente, Ávalos había brillado en Argentinos Juniors, donde anotó 21 goles en 45 partidos durante 2023. Su paso por el fútbol argentino incluye ciclos en Crucero del Norte, Nueva Chicago, Godoy Cruz y Patronato, pero fue en el Bicho de La Paternal donde alcanzó su mejor versión: sumó 47 tantos en 122 encuentros y repartió 14 asistencias. Ese rendimiento lo catapultó a Avellaneda y, tras una etapa exitosa, retornará al fútbol paraguayo tras 13 años de carrera internacional.

En el comunicado oficial de Independiente:

Gabriel Ávalos continuará su carrera en Olimpia. El delantero seguirá su camino en Paraguay, luego de que ambas instituciones alcanzaran un entendimiento total para concretar la operación.

El acuerdo contempla la rescisión anticipada del vínculo que el delantero paraguayo mantenía con el Club Atlético Independiente y establece, además, una reducción de las deudas que nuestra institución mantenía con Olimpia por la adquisición del futbolista Facundo Zabala.

En ese marco, se incluye la cancelación total de la tercera cuota y de un porcentaje de la cuarta y última cuota correspondiente a la transferencia de Zabala, así como también compromisos futuros que el Club mantenía con el propio Ávalos, alcanzando una suma total de USD 950.000 por todo concepto.

Desde el Club Atlético Independiente queremos agradecerle a Gaby por el respeto, el profesionalismo y la entrega que demostró durante su paso por nuestra Institución y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa.

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