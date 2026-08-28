El llamativo gesto de Lali Espósito al firmar un disco de Esperanza Mia con la cara de Mariano Martínez

Lali firmó disco de Esperanza Mía y realizó un llamativo dibujo sobre la cara de Maríano Martínez

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Después de sus llamativas declaraciones sobre Mariano Martínez, Lali Espósito volvió a quedar en el centro de la escena mediática en medio de su despedida de soltera en Brasil. La intérprete de “Fanático” protagonizó un gesto hacia su expareja que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó todo tipo de reacciones.

Durante unos días de descanso en Río de Janeiro junto a sus amigas, la cantante se encontró con varios fanáticos que le acercaron distintos objetos para firmar. Entre ellos apareció un CD de Esperanza Mía y, al reconocer la portada, Lali decidió intervenirla con humor: le dibujó lentes y bigotes al rostro de Mariano Martínez.

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Lejos de esquivar la situación, la artista redobló la apuesta y también se sumó al dibujo. “Me hago a mí también por las dudas, para que no digan nada”, comentó entre risas. La escena fue registrada en video y no tardó en circular en redes, donde despertó opiniones divididas entre quienes celebraron la humorada y quienes la consideraron una indirecta innecesaria.

El episodio se produjo pocos días después de que Lali hablara del actor en una entrevista con Martín Cirio. Consultada sobre la posibilidad de volver a trabajar con alguna de sus exparejas, fue tajante al referirse a Martínez: “Con Mariano no, con Mariano no. Sinceramente, qué paja. Con todos los demás que la gente conoce, sí. Me llevo bárbaro con todos”.

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Lali Espósito fue abordada por un grupo de fans que le pidieron su autógrafo en diferentes CD's

Lali y Mariano mantuvieron una relación dentro y fuera de la pantalla mientras protagonizaban Esperanza Mía. Aunque el romance terminó hace años, la cantante admitió en distintas oportunidades que la ruptura no se dio en los mejores términos. Por eso, su reciente gesto volvió a reactivar especulaciones sobre un vínculo que, al parecer, nunca terminó de cerrarse del todo.

Tras la viralización de las imágenes, las reacciones en redes no tardaron en aparecer. Algunos usuarios apoyaron a la cantante con mensajes como “Ahora le van a decir resentida. Vamos, enana”, mientras que otros la cuestionaron: “En vez de ser directa, tira indirectas cual adolescente de 15 años” y “Le succionó hasta el alma y se hace la otra”.

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Pero la polémica no quedó ahí. En las últimas horas también habló María José Riera, la madre de la artista, quien recordó el breve romance de su hija con Mariano Martínez y dejó entrever que nunca logró construir un vínculo cercano con él.

La cantante intervino con humor un CD de Esperanza Mía y le dibujó lentes y bigotes al rostro de Mariano Martínez

Durante una entrevista con Ángel de Brito en Ángel responde (Bondi Live), Riera fue consultada por el actor y respondió con frialdad: “No tengo opinión de Mariano, no lo conocí”. Luego amplió: “La verdad es que no puedo decirte nada de Mariano porque lo traté muy poco”.

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Cuando el conductor insinuó que el actor “le hizo cosas feas” a Lali, ella evitó profundizar, aunque su gesto corporal no pasó inadvertido. “No tuve vínculo con Mariano más que un par de veces y nada más. Ahora, me preguntás de todos los demás... divinos”, remarcó.

Finalmente, explicó que la escasa relación también tuvo que ver con la brevedad del noviazgo. “Fue una relación bastante corta. Lali era muy noviera, venía de relaciones largas, de Peter y de Benja, personas con las que sí tuve mucho vínculo. Ella estuvo años de novia y con él no llegué”, sentenció.

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Martínez y Espósito se conocieron en 2012, cuando compartieron elenco con Federico Amador en La pelea de mi vida, la película dirigida por Jorge Nisco. Sin embargo, fue en 2015, durante las grabaciones de Esperanza mía, cuando volvieron a encontrarse y la relación entre ambos dio un giro inesperado.

Mientras en la ficción interpretaban al cura Tomás y a la novicia Esperanza, la química entre los dos trascendió la pantalla y se convirtió en romance.

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