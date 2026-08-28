Boca Juniors buscará ingresar a zona de playoffs en su duelo ante Lanús: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver Boca Juniors-Lanús:
Horarios del partido: 21:30 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 20:30 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19:30 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 18:30 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 02:30 del 29 de agosto (España).
Televisación: TNT Sports
¿Cómo llega Boca Juniors?
El Xeneize, aunque logró avanzar de ronda en la Copa Sudamericana, no encuentra la regularidad en el Torneo Clausura. Tras igualar 1-1 contra Racing, los del Vasco Arruabarrena están fuera de la zona de playoffs
Probables formaciones:
Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes o Camilo Rey Domenech; Leonel Flores, Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino; y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
El Xeneize y el Granate se verán las caras este viernes 28 de agosto, desde las 21.30, en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera). El árbitro principal será Pablo Dóvalo, mientras que sus asistentes serán Cristian Navarro y Hugo Páez. El encargado del VAR será Germán Delfino y el del AVAR será Javier Uziga.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca Juniors y Lanús, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura.