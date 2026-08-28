Deportes

Boca Juniors buscará ingresar a zona de playoffs en su duelo ante Lanús: hora, TV y formaciones

El Xeneize intentará volver a la victoria en su choque ante el Granate. Desde las 21.30, por TNT Sports

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Horario y dónde ver Boca Juniors-Lanús:

Horarios del partido: 21:30 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 20:30 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19:30 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 18:30 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 02:30 del 29 de agosto (España).

Televisación: TNT Sports

11:30 hsHoy

¿Cómo llega Boca Juniors?

El Xeneize, aunque logró avanzar de ronda en la Copa Sudamericana, no encuentra la regularidad en el Torneo Clausura. Tras igualar 1-1 contra Racing, los del Vasco Arruabarrena están fuera de la zona de playoffs

11:06 hsHoy

Probables formaciones:

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes o Camilo Rey Domenech; Leonel Flores, Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino; y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

11:01 hsHoy

El Xeneize y el Granate se verán las caras este viernes 28 de agosto, desde las 21.30, en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera). El árbitro principal será Pablo Dóvalo, mientras que sus asistentes serán Cristian Navarro y Hugo Páez. El encargado del VAR será Germán Delfino y el del AVAR será Javier Uziga.

10:51 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca Juniors y Lanús, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura.

Imagen dividida en dos con futbolistas de Boca Juniors festejando a la izquierda y futbolistas de Lanús celebrando a la derecha
Boca Juniors recibirá a Lanús en La Bombonera

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