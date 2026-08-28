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Zaira Nara recordó una foto de su infancia con Wanda y Andrés Nara: "Ahora entiendo"

La modelo abrió el arcón de los recuerdos y compartió con sus seguidores una postal vintage junto a su hermana mayor y su padre

Hombre apoyado en un auto azul clásico junto a dos niñas con vestidos a cuadros sobre una calle arbolada
Zaira Nara abrió el arcón de los recuerdos y compartió una foto de su infancia junto a Wanda y Andrés Nara (Instagram)
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Zaira Nara y Wanda Nara construyeron a lo largo de los años una de las hermandades más visibles del espectáculo argentino. Separadas por apenas 20 meses de diferencia, las dos crecieron juntas en una familia donde los autos, la música y los fines de semana en el Delta marcaron su infancia. A pesar de los vaivenes mediáticos que rodearon al clan, en especial del lado de la mayor, mantuvieron siempre una relación estrecha y pública: se acompañaron en momentos personales, viajaron juntas y se dedicaron mensajes de afecto en sus redes.

Fue en ese marco que la modelo abrió el álbum familiar y compartió una fotografía inédita de su infancia junto a su hermana y a su padre, Andrés Nara, una publicación que generó reacciones dentro del clan.

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A través de sus historias de Instagram, la menor de las hermanas compartió la postal retro en la que ambas posan con vestidos idénticos a cuadros y remeras negras junto a su padre, apoyado sobre un automóvil azul de colección —aparentemente un Mercedes-Benz de los años 80—. “Ahora entiendo mi obsesión con los autos vintage”, escribió junto a la imagen, mientras preguntaba con tono humorístico: “¿La pose de papá?”. La conexión con los vehículos clásicos no fue casual: el empresario tuvo durante años una agencia de autos y náutica, y ese entorno familiar dejó huella en sus hijas.

Un hombre recostado sobre un automóvil azul junto a dos niñas pequeñas con vestidos a cuadros azules en una historia de red social
La reacción de Nora a la foto que compartió Zaira en sus historias

La publicación también incluyó un reclamo afectuoso dirigido a sus padres: “Quiero tener ese auto ahora, Andrés Nara. Y ese vestido, Nora Colosimo”, acompañado de íconos retro. En la foto, las niñas lucen atuendos idénticos que su madre eligió para ellas, un detalle que sus seguidores no pasaron por alto. Fue precisamente Nora Colosimo quien reaccionó a la historia de su hija menor. Wanda Nara, conductora de MasterChef Celebrity, en cambio, no respondió públicamente a esa publicación.

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El padre de las hermanas tomó el posteo como punto de partida y compartió, a su vez, una segunda fotografía: una imagen más reciente en la que aparece junto a sus dos hijas ya adultas. La publicación despertó además un debate entre los usuarios de las redes sobre el parecido físico de la empresaria con sus propias hijas, Francesca e Isabella, fruto de su relación con Mauro Icardi.

La foto retro se viralizó en un momento de exposición sostenida para la familia. Semanas atrás, la conductora había celebrado su cumpleaños número 38 en una embarcación en la zona del Delta, una afición que comparte con su padre, quien le enseña a manejar el yate.

Un hombre con bufanda azul y dos mujeres sonrientes con bolsos al hombro posan de pie en un espacio con paredes blancas
Andrés aprovechó la oportunidad para compartir una foto junto a sus dos hijas

Semanas atrás, la familia volvió a mostrarse reunida en otra escena vinculada al agua y a las salidas compartidas. La empresaria eligió el río para disfrutar de su yate, bautizado “Bandido”, en una tarde que reunió a sus hijos, a su hermana, a sus sobrinos, a sus padres y a su pareja, Martín Migueles, en la nueva propiedad que adquirió tiempo atrás en un exclusivo barrio de Nordelta. La postal volvió a exponer una dinámica familiar atravesada por la música, la navegación, los planes improvisados y la diversión a pleno.

Durante esa salida, la conductora cantó a cappella “Tú sin mí”, de Dread Mar-I, mientras su hermana ocupaba el timón y se sumaba a la canción. En otro tramo del encuentro, el padre de las hermanas consultó qué harían el resto de la jornada y Nora Colosimo propuso un posible destino: “A Carmelo vamos a ir. Ya dijimos, vamos a ir a Carmelo”. La conversación siguió entre la posibilidad de pasar la noche a bordo o buscar alojamiento en tierra, en un intercambio distendido que volvió a dejar a la vista las complicidades del grupo.

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