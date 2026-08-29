Historias

De jugar la final del Mundial 2014 a vender más de 100.000 libros como escritor: la vida de Christoph Kramer

El mediocampista jugó media hora del partido y tuvo que ser reemplazado por un fuerte choque. A 12 años del torneo, asegura que no se acuerda nada de aquella jornada

La final de Christoph Kramer Brasil 2014
Christoph Kramer fue titular con Alemania en la final del Mundial 2014 ante la Argentina tras la lesión de Sami Khedira en el calentamiento (Grosby)
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Christoph Kramer suele pasar inadvertido al mencionar a los campeones del mundo con Alemania en Brasil 2014, cuando la nación europea frustró el sueño de la Selección Argentina en el Maracaná. Mediocampista de perfil bajo, fue titular en ese partido decisivo tras la lesión de Sami Khedira durante el calentamiento, y saltó al campo en el duelo que sellaría el destino de Lionel Messi y de todo el fútbol argentino en esa Copa del Mundo.

Su participación en la final, sin embargo, se vio abruptamente interrumpida. Un violento choque con Ezequiel Garay le provocó una conmoción cerebral que lo obligó a abandonar el partido a la media hora del pitazo inicial.

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La consecuencia fue tan severa que el jugador no recuerda ni un solo instante de ese encuentro: ni la entrada al campo, ni las acciones del partido, ni el momento en el que levantó el trofeo. Aunque atesora la medalla de campeón mundial, admite que no tiene ninguna memoria personal sobre la final que lo consagró.

La final de Christoph Kramer Brasil 2014
Christoph Kramer afirmó que no recuerda nada de la final del Mundial 2014, ni la entrada a la cancha ni el momento en que Alemania levantó el trofeo (Grosby)

Tras una carrera marcada por ese episodio único, la vida de Kramer dio un giro radical luego de su retiro del fútbol profesional. Hoy su figura se asocia menos a las canchas y mucho más a su nueva faceta como escritor, comentarista y analista en medios alemanes. Su presente lo muestra lejos del protagonismo deportivo, dedicado a la literatura y a la reflexión pública, en una etapa que lo distanció casi por completo del fútbol como jugador.

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Cristoph Kramer: de ser titular en la final a no recordar nada

El 13 de julio de 2014, Christoph Kramer fue titular en la final del Mundial de Brasil, un dato que suele sorprender incluso a quienes siguen el fútbol internacional. El mediocampista, por entonces en el Borussia Mönchengladbach, fue una de las grandes sorpresas al figurar en el once inicial tras la lesión de Sami Khedira en la previa.

Sin embargo, su paso por el partido estuvo marcado por un incidente que lo convirtió en protagonista involuntario: un fuerte choque con Ezequiel Garay lo dejó aturdido y completamente desorientado en el campo. Apenas unos minutos después, debió ser reemplazado por André Schürrle.

La final de Christoph Kramer Brasil 2014
El árbitro Nicola Rizzoli contó que Christoph Kramer le preguntó en pleno partido si realmente estaba jugando la final del Mundial (Grosby)

Kramer nunca pudo reconstruir lo que vivió esa tarde. “No tengo recuerdos de la final, ni siquiera del momento en que entré a la cancha”, reconoció en entrevistas posteriores, según Bavarian Football.

Incluso llegó a preguntar al árbitro Nicola Rizzoli si realmente estaba jugando la final, a lo que el italiano respondió con sorpresa: “Me preguntó: ‘¿Juez, esta es la final?’ y cuando le dije que sí, me agradeció y me dijo que era importante saberlo”, relató Rizzoli tiempo después en una entrevista a Gazzetta dello Sport.

Los médicos le confirmaron que esos recuerdos nunca regresarían. “Los recuerdos de la final de la Copa del Mundo no volverán”, admitió Kramer, quien solo conserva la medalla y la certeza de haber sido campeón mundial, pero sin ninguna imagen mental de ese logro.

Un choque de Christoph Kramer con Ezequiel Garay en la final del Mundial de Brasil 2014 le provocó una conmoción cerebral y obligó a su reemplazo (AP Foto/Francois Xavier Marit, Pool)
Un choque de Christoph Kramer con Ezequiel Garay en la final del Mundial de Brasil 2014 le provocó una conmoción cerebral y obligó a su reemplazo (AP Foto/Francois Xavier Marit, Pool)

A lo largo de su carrera, Christoph Kramer se consolidó como un mediocampista defensivo destacado en el fútbol alemán. En 2013, tras varios traspasos, se convirtió en una pieza clave para el Borussia Mönchengladbach, donde finalmente completó más de 280 partidos oficiales a lo largo de 11 años. En total, sumó más de una década ligado al Gladbach, donde fue referente y se ganó el reconocimiento de los hinchas y colegas.

Kramer también defendió la camiseta del Bayer Leverkusen en la Bundesliga y jugó cedido en el VfL Bochum. A nivel de selección, disputó 12 partidos con Alemania entre 2014 y 2016. El punto culminante de su trayectoria internacional fue el Mundial. El mediocampista anunció su retiro en 2024, poniendo fin a una prolongada etapa.

Desde entonces, se ha convertido en un analista habitual en la televisión alemana y ha encontrado reconocimiento en el ámbito literario, alejándose del fútbol profesional para abrirse camino en nuevos proyectos personales.

Christoph Kramer disputó más de 280 partidos con Borussia Mönchengladbach y jugó 12 veces con la selección de Alemania (REUTERS/Annegret Hilse)
Christoph Kramer disputó más de 280 partidos con Borussia Mönchengladbach y jugó 12 veces con la selección de Alemania (REUTERS/Annegret Hilse)

De las canchas a los libros: la nueva vida de Kramer

Tras su retiro del fútbol profesional, Christoph Kramer construyó una carrera inesperada lejos de los reflectores deportivos. Alejado de la rutina de los entrenamientos y la competencia, encontró en la literatura y los medios de comunicación un nuevo espacio de pertenencia y realización personal.

El exmediocampista explicó que su incursión como escritor surgió de la necesidad de no quedarse anclado en la identidad del exfutbolista, un temor frecuente entre quienes dejan la alta competencia. “No quería caer en ese tristemente célebre pozo tras mi carrera”, reconoció en una entrevista citada por Athletes in Business World.

Kramer debutó como autor en 2025 con la novela “Das Leben fing im Sommer an (“La vida empezó en verano”), una obra de iniciación inspirada en sus recuerdos del Mundial 2006 en Alemania. El libro explora emociones, inseguridades y aprendizajes de la adolescencia, con una mirada honesta y alejada de la típica autobiografía deportiva.

Christoph Kramer debutó como escritor en 2025 y en 2026 publicó «Donde se encuentran las nubes», una novela que vendió más de 170.000 ejemplares en Alemania (Instagram / @chrikra23)
Christoph Kramer debutó como escritor en 2025 y en 2026 publicó «Donde se encuentran las nubes», una novela que vendió más de 170.000 ejemplares en Alemania (Instagram / @chrikra23)

El éxito fue inmediato: la novela se ubicó en la cima de la lista de bestsellers y recibió numerosos mensajes de lectores agradeciendo el aporte en momentos difíciles.

En 2026, Kramer publicó “Donde se encuentran las nubes”, una novela que aborda la búsqueda de identidad y la pertenencia a través de la historia de dos personas muy diferentes. La obra vendió más de 170.000 ejemplares en Alemania y pronto tendrá traducción al inglés. La narrativa se caracteriza por la reflexión, la honestidad y la sensibilidad hacia temas como la amistad, las transiciones vitales y la construcción de sentido fuera del éxito deportivo.

Además de escribir, el exdeportista trabaja como analista en la televisión alemana, conduce podcasts y mantiene una presencia activa en debates sobre fútbol y sociedad. Su paso por la literatura y los medios marcó una transformación profunda, convirtiéndolo en una voz respetada fuera del campo de juego y demostrando que la vida después del fútbol puede abrir caminos insospechados.

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