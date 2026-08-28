Martín Cirio le reveló a Virginia Lago cómo descubrió que era gay: “Tenía ocho años”

La revelación de Martín Cirio a Virginia Lago: "Me chapé a la primera mujer de mi vida, ahí descubrí que era gay"

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Lejos de sus interacciones con las participantes en Popstars (Telefe), sus charlas con celebridades o sus shows, este viernes, Martín Cirio sorprendió a sus seguidores con una charla junto a Virginia Lago. En la misma, el influencer reveló que se besó por primera vez con una mujer cuando tenía entre ocho y nueve años y que en ese momento advirtió que era gay, en un intercambio que luego se replicó en redes y volvió a poner el foco sobre sus declaraciones públicas.

Durante el diálogo, Cirio relató que en su infancia asistía a bailes y reuniones donde tuvo ese primer acercamiento afectivo con una chica. “Yo iba a fiestas, a asaltos. Ahí me chapé a la primera mujer en mi vida”, dijo el creador de contenido ante Lago, quien le preguntó por la edad que tenía en ese momento.

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Ante esa consulta, Cirio respondió que tenía “ocho años, nueve años”. La reacción de Virginia Lago fue inmediata. “Mi amor”, expresó la actriz y conductora, antes de escuchar la definición que el influencer hizo sobre esa experiencia.

“Ahí descubrí que soy gay”, afirmó Martín Cirio en la conversación. Lago contestó: “Bueno, está bien. Tan chiquito”, en una intervención breve que enmarcó el tono íntimo del intercambio.

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El fragmento cerró con otra frase del conductor digital, que apeló a su estilo habitual de humor y provocación. “Tan chiquito y tan pu...”, lanzó, dejando la idea inconclusa en el recorte difundido.

Virginia Lago le mostró una de sus famosas frases a Martín Cirio y juntos recrearon una escena

Otro tramo de la conversación giró sobre las traiciones, el impacto de la cancelación pública y el presente laboral del influencer, en un intercambio donde también apareció una referencia al ciclo Popstars. Todo comenzó cuando Lago lanzó una reflexión sobre la deslealtad. “Los traidores. Hay que tener mucho cuidado con los traidores”, dijo. Luego agregó que muchas veces esas personas parecen cercanas y confiables, aunque esa percepción puede cambiar de forma abrupta.

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A partir de ese comentario, Cirio vinculó el tema con su propia experiencia. “No me lo digas a mí con todo lo que me pasó”, respondió, antes de aludir de manera general a episodios de exposición pública y conflicto personal. En ese marco, evitó extenderse sobre el tema, aunque dejó una definición directa: “A mí me han clavado el puñal por la espalda muchas veces”.

La frase abrió una breve repregunta de Virginia Lago, que quiso saber si ese proceso le había generado sufrimiento. “¿En serio?”, consultó primero. Más tarde, tras la comparación que hizo Cirio con la telenovela Avenida Brasil, insistió sobre el plano emocional de ese recuerdo.

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“Muchísimo”, contestó Martín Cirio, quien de todos modos desplazó el tono de la charla hacia un registro más amable y destacó su presente en ese encuentro con la conductora. “Pero estoy acá con vos, así que estoy contento”, añadió.

En la parte final del intercambio, la conversación se movió hacia Popstars, proyecto que Cirio mencionó de forma entusiasta. Allí aseguró que empezó a cumplir una función de acompañamiento con las participantes. “Yo empecé a ser como coach espiritual de las chicas”, afirmó.

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El influencer Martín Cirio le reveló una intimidad de su vida a Virginia Lago

Lago respondió que vería el programa y recordó que ya había colaborado con su difusión. “Sí, claro que la voy a ver. Bueno, si estuve haciendo publicidad para ustedes”, señaló. Cirio celebró esa respuesta y el diálogo cerró con un deseo de la actriz sobre el futuro del ciclo: “Les va a ir bárbaro”.

Semanas atrás, Virginia Lago protagonizó otro momento de fuerte carga emotiva al aire, cuando interrumpió la dinámica habitual de su programa para leer un mensaje que acababa de recibir. Frente a cámara, la actriz mostró una carta y anunció con visible emoción que había sido enviada por María Becerra.

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“Quiero leerles algo que ha mandado alguien realmente muy particular y muy hermoso que se llama María Becerra. Gracias, María. Muchísimas gracias”, expresó Lago, con la voz entrecortada, antes de avanzar con la lectura.

Martín Cirio muestra toda su carisma en Popstars junto a las participantes

Luego contó que el mensaje la había conmovido profundamente y decidió compartirlo con el público. A continuación, leyó el texto que la cantante le dedicó, en el que recordó el vínculo afectivo que construyó con ella a través de la televisión.

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“Me voy a poner la tele cada vez que pueda a la hora que estás vos, dice, reina hermosa. Qué nostalgia. Esta preciosa mujer nos ha acompañado tanto, tanto a todos los argentinos y argentinas. Recuerdo que allá por el 2012, 13, 14, me sentaba siempre con mi abuelita y mi mamá a tomar la merienda con esa voz dulce”, leyó la conductora.

El mensaje de María Becerra también evocó una postal asociada al estilo que hizo reconocible a Lago en la pantalla. En ese tramo, la artista mencionó las meriendas televisivas, las picadas, las masitas y el recordado vino que formaban parte de esa puesta en escena.

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Al finalizar la lectura, Virginia Lago agradeció el gesto con palabras de afecto. “Gracias. Muchas gracias, María. Hermosa esta cartita. Es una cartita preciosa. Te abrazo fuerte, fuerte. Te quiero”, dijo.