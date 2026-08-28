Ocho de cada diez cubanos se salta comidas diarias por la crisis

La gente hace fila para comprar pan en La Habana, mientras los cubanos de todos los estratos sociales se preparan para sobrevivir en medio de prolongados apagones y precios desorbitados de alimentos, combustible y transporte, al tiempo que Estados Unidos aumenta la presión sobre la nación comunista, en Cuba, 30 de enero de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

Guardar

La situación económica en Cuba atraviesa una de sus etapas más graves: ocho de cada diez personas han debido omitir alguna comida diaria por falta de dinero o alimentos, según el último informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

El deterioro de la economía familiar encuentra una de sus principales causas en el desplome del peso cubano (CUP) frente al dólar estadounidense. Desde diciembre de 2025, la moneda nacional continuó depreciándose en el mercado no estatal, referencia habitual para la población. Según los datos recopilados por el Observatorio, la línea de pobreza extrema, calculada en 1.90 dólares diarios por persona según el Banco Mundial, equivale a aproximadamente 87,210 CUP mensuales por hogar de tres integrantes (130.16 USD). Sin embargo, el 68% de los hogares declara ingresos mensuales inferiores a 20,001 CUP (29.85 USD), muy por debajo del umbral de subsistencia fijado por el Banco Mundial.

PUBLICIDAD

El estudio, basado en una muestra representativa de más de 1,300 entrevistas realizadas en 79 municipios, señala que el 63% de los hogares enfrenta dificultades incluso para adquirir los bienes esenciales. Solo el 6% de la población puede realizar compras más allá de lo básico, mientras que 30% apenas logra cubrir sus necesidades primarias. Esta precariedad afecta con especial fuerza a los adultos mayores, quienes constituyen el 38% de quienes no pueden acceder ni siquiera a lo esencial.

Una infografía de Infobae señala que el 94 % de la población en Cuba vive en extrema pobreza y enfrenta dificultades para acceder a alimentos en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación diaria se ha convertido en un desafío para la mayoría. Ocho de cada diez cubanos han dejado de desayunar, almorzar o cenar durante los últimos seis meses debido al encarecimiento de los productos básicos y la escasez. El informe del OCDH detalla que el fenómeno se agrava en la población mayor de 61 años, donde nueve de cada diez han debido saltarse comidas. Solo 19% afirma no haber omitido ninguna comida en el periodo evaluado.

PUBLICIDAD

Ingresos, remesas y poder adquisitivo

El informe subraya que ocho de cada diez hogares no cuentan con los recursos suficientes para sobrevivir. Solo 4% reporta ingresos que permiten algunas compras extra, y apenas 2% puede adquirir la mayoría de los bienes que desea.

Mayra Madariaga, de 72 años, y Renato Lombard, de 74, una pareja de jubilados cuyos tres hijos viven en Estados Unidos, cenan en su casa a la luz de linternas durante un apagón en La Habana, Cuba, el 2 de septiembre de 2025. Cuba ha solicitado apoyo al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para garantizar el suministro de alimentos a los grupos vulnerables. REUTERS/Norlys Pérez.

El impacto de las remesas familiares, aunque positivo para quienes las reciben, resulta limitado ante la inflación y la escasez de servicios y productos de primera necesidad. La reducción del poder adquisitivo ha reducido el efecto de los productos subsidiados, tradicionalmente considerados un paliativo en el contexto cubano.

Entre los adultos mayores de 60 años, la vulnerabilidad aumenta. El 47% de este grupo reporta ingresos inferiores a la pensión mínima oficial de 3,056 CUP mensuales (4.56 USD), y casi la totalidad de ellos atribuye la omisión de comidas a la falta de recursos o alimentos. El fenómeno afecta tanto a quienes dependen exclusivamente de pensiones estatales como a familias con ingresos mixtos, evidenciando el alcance de la emergencia alimentaria y económica.

PUBLICIDAD

Una infografía de Infobae detalla que el 68% de los hogares en Cuba ingresa menos de 20.001 pesos cubanos al mes, según criterios del Banco Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canasta básica y el costo de alimentarse

La canasta básica alimentaria para dos personas en La Habana, calculada en agosto de 2025 por el Food Monitor Program, sin descriptor de autoridad identificado en el texto, se situó en 41,735 CUP (62.29 USD). Esta cifra contrasta con los ingresos reales de la mayoría de las familias, que deben destinar la totalidad de sus recursos a la compra de alimentos y aun así no logran cubrir las tres comidas diarias.

El OCDH destaca que la crisis alimentaria figura entre los tres principales problemas a resolver en los próximos meses, junto con los apagones eléctricos y el incremento del coste de vida.

PUBLICIDAD

El contexto de crisis se ve agravado por la desconfianza hacia las medidas económicas recientes. El 84% de la población no espera mejoras derivadas de las reformas anunciadas, mientras que solo 6% mantiene alguna expectativa favorable. La percepción de colapso y precariedad se ha convertido en la norma, con un impacto directo sobre la salud, el bienestar y las perspectivas de futuro de los hogares cubanos.

Tableware is placed on a table by Mayra Madariaga, 72, during a blackout in Havana, Cuba, September 2, 2025. Cuba has appealed to the United Nations World Food Programme for support to maintain meals for vulnerable groups. "This is a very high-risk population right now." REUTERS/Norlys Perez SEARCH "NORLYS CUBA ELDERLY" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.

El rechazo a las reformas y el reclamo de cambios

Frente a este panorama, la demanda de cambios en la economía y la política del país es mayoritaria en Cuba. El 77% de la población expresa su preferencia por transformaciones en el ámbito político y económico tanto en el ámbito político como económico, reflejando la urgencia de respuestas que permitan revertir la crisis y garantizar los derechos sociales fundamentales.

PUBLICIDAD