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Mario Pergolini habló del paso de Valentina, su hija, por Popstars: "Jamás llamé a nadie"

El conductor opinió acerca del paso que hizo la menor de sus hijos en el reality de canto de Telefe y aseguró que ella hizo su camino sola, lejos de su sombra

El conductor se mostró orgulloso de la carrera que está iniciado su hija (Video: Desayuno Americano-América TV)
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El regreso de Popstars a la pantalla de Telefe abrió un capítulo inesperado en la historia de la familia Pergolini. Valentina Pergolini, hija de Mario Pergolini, pasó las primeras etapas del casting pero luego decidió dejar el reality, después de que su participación quedara expuesta al aire y su padre reaccionara con sorpresa en televisión.

La reaparición del ciclo el 25 de agosto reactivó un formato que había marcado a la televisión argentina en 2001, cuando dio origen a Bandana. En esa nueva edición, Valentina se presentó con el número 2274 colgado del cuello y eligió “...Baby One More Time” como canción para la audición. Su interpretación le permitió avanzar a la siguiente instancia del programa de Telefe.

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La participación de la joven derivó en un intercambio con Mario en el programa que conduce en El Trece, donde el conductor dejó entrever que no estaba al tanto de la decisión de su hija. “Con lo que papá cuidó todo esto, ¿no te pareció que me lo deberías haber contado?”, dijo entre risas, en una frase que ordenó el tono de la conversación.

Poco después, Valentina resolvió dar un paso al costado, pese a haber llegado a una tercera etapa del proceso. “Soy actriz, cantante y me considero artista. A veces los proyectos llegan en los momentos justos y hoy tengo otro con el que decido avanzar, así que tengo que decirle adiós a Popstars”, expresó al comunicar su salida.

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La participante de 20 años se presentó en el Estadio Mary Terán de Weiss con una prueba a capella de 30 segundos. Cómo le fue en el casting (Video: Popstars/ Telefe)

Luego de esto, el cronista de Desayuno Americano, el ciclo de Pamela David en América TV, fue a buscar al conductor de Otro día perdido y aceptó hablar, una situación poco frecuente para alguien que suele evitar ese tipo de móviles. Durante la charla, el conductor tomó distancia del recorrido profesional de su hija y fijó una posición sobre el tema. “No voy a hablar de mi hija porque esta es la carrera de ella, es la vida de ella. Yo no tengo por qué opinar nada de eso”, respondió ante la consulta sobre su paso por el reality.

Cuando le plantearon si le daba orgullo verla en televisión, Pergolini hizo una distinción entre la exposición mediática y el vínculo personal. “Me enorgullece, es mi hija. No porque esté en la tele; lo de la tele es totalmente secundario”, afirmó. Ante otra pregunta sobre si le generaba nervios escucharla cantar en vivo, respondió: “No, no, para nada. No, está bien, está bien”.

Más adelante, el conductor habló del recorrido artístico de Valentina y remarcó que se trata de un camino construido sin intervención suya. “La verdad que es una chica que se ha preparado, se sigue preparando. Y es más, yo creo, pueden creerlo o no, pero la verdad que toda la carrera se la arma ella. Yo jamás llamé a nadie para hacer algo”, sostuvo. Luego agregó: “Entró a Despertar de primavera, antes hizo producción, estudia, está preparada y su carrera la va llevando ella”.

Imagen dividida de Mario Pergolini a la izquierda frente a un micrófono y Valentina Pergolini a la derecha con un collar de cruz
Valentina Pergolini, hija del conductor Mario Pergolini, se presenta en una audición para el programa de televisión Popstars.
Valentina Pergolini en Despertar de Primavera
Valentina en el musical que dirigió Fer Dente en el teatro Ópera

Cuando el cronista deslizó la idea de un posible acomodo, Pergolini lo negó de forma tajante. “No, no, la verdad que no. Y el que diga lo contrario miente”, aseguró. A continuación, amplió: “La verdad que Valentina se ha convertido en una mujer que lleva adelante sus cosas con temperamento, seriamente. No tengo... la verdad que hablar más de eso me parece que es opinar de más”.

El conductor también respondió a la pregunta sobre una eventual visita al programa para acompañarla. Allí volvió a apelar al tono que lo caracteriza y descartó esa posibilidad sin rodeos: “Ni en pedo”. Cuando el cronista insistió con la idea de que no pisaría el estudio, Pergolini ratificó su postura: “Claro”. Después contó que, cuando en su entorno supieron que Valentina se había presentado al casting de Telefe, la situación derivó en una broma vinculada a la competencia entre canales. “¿Vos entendés que estás en otro canal?”, recordó que le dijo. Luego cerró esa anécdota con otra frase breve: “Pero no, nos reíamos. Todo bien”.

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