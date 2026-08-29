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Marina Calabró reveló el íntimo motivo que la hizo llorar al aire en su programa

La periodista se volvió viral en los últimos días por sus lágrimas al aire del ciclo que conduce junto a Luis Ventura. La explicación que dio

La periodista aseguró que lloró por su padre, Juan Carlos Calabró, y no por la situación que estaba contando al aire (Video: Calabró1079-El Observador)
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El miércoles por la tarde, Marina Calabró se volvió viral luego de llorar al aire de su programa en América TV, luego de la repercusión que el corte tuvo en redes sociales decidió no quedarse callada. Luego de que un clip de Primicias Ya (América TV) la mostrara llorando en el piso mientras el programa debatía la interna familiar de los Stoessel, las redes sociales se llenaron de burlas con una lectura que, según la periodista, fue completamente distorsionada y alejada de la realidad. Su respuesta llegó en el programa que tiene en El Observador, donde reconstruyó la secuencia minuto a minuto.

El malentendido, explicó Calabró, nació de un corte editado que omitió el verdadero disparador de su emoción. Todo ocurrió cuando el panel analizaba el conflicto entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, y ella defendía la postura de la cantante. “(Luis) Ventura tenía la posición más a favor de Alejandro y yo a favor de Tini”, recordó.

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En ese contexto, sus palabras al aire se volvieron personales. “Ponen un corte de Tini que estaba hablando de que ponía las manos en el fuego por su padre. Y yo decía: qué difícil debe ser para una hija, y más una hija que siente lo que siente por su padre”, relató. La reflexión fue subiendo de tono: “Qué difícil debe ser atravesar lo que está atravesando Tini y denunciar a su propio padre”, agregó.

Fue entonces cuando Ventura pronunció la frase que lo cambió todo. La periodista la reprodujo con precisión: “Y dije: ‘Yo sé lo que es el vínculo de una hija con un padre’. Y Ventura dice: ‘Sí, pero te cuidó y cruzó el cuerpo por vos hasta el último día de su vida’”. El impacto fue inmediato. “Eso me movilizó. Eso es lo que me movilizó y está claro en el corte”, subrayó.

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Mientras hablaba del conflicto entre Tini Stoessel y Alejandro, su papá, la conductora no pudo contener las lágrimas (Video: Primicas Ya-América TV)

Lo que siguió en redes, dijo, fue una tergiversación. “Me cortan como que lloro por Tini y el padre. Igual no se me cae ningún anillo por llorar por Tini y el padre. Tampoco es grave, tampoco estoy matando a nadie”, ironizó. Pero el punto que le molestó no fue el llanto en sí, sino la edición malintencionada del video.

Si me van a hacer bullying, al menos háganme bullying con algo que refleje lo que pasó en el programa. Si la idea es reírse de que lloré, ríanse todo lo que quieran, pero al menos que quede claro que lo que a mí me moviliza en la vida se llama Juan Carlos Calabró, no el conflicto de los Stoessel”, lanzó la periodista sin rodeos.

Al cierre de su descargo, Calabró fue por más y apuntó directamente a las cuentas que suelen compartir sus apariciones con ese tratamiento. “Me gustaría que algún día se contacten conmigo por WhatsApp y me expliquen por qué cada vez que suben algo mío lo suben con tanta malicia”, disparó. Y remató: “Si quieren decir que lloro por Tini, digan que lloro por Tini, me importa un pito. Pero le quiero aclarar a esta comunidad cómo fue la secuencia, porque la van a ver cortada, editada en redes sociales”. de su programa de televisión y, tras las repercusiones que tuvo en redes sociales, decidió no quedarse callada.

Con esa aclaración, la periodista intentó frenar la lectura que se instaló en redes sociales a partir del clip editado y explicó que el momento que la quebró al aire tuvo un origen personal y marcado por el recuerdo de su padre, quien falleció en el 2013 y al que en cada ocasión puede lo recuerda con el cariño que caracterizó a la relación.

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