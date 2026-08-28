Cuba

El amor de madre todo lo inventa: transformar pan en un postre, la alegría de una casa cubana

En un video de TikTok, la madre del creador Diego Bloguer mostró cómo fríe y azucara una rosquilla hecha con bollos, mientras el racionamiento ya no cubre la dieta básica

Acuarela de una mujer sentada a la mesa que da de comer con una cuchara a un niño pequeño cerca de una puerta abierta hacia una calle.
Una madre alimenta a su hijo en una vivienda de Cuba mientras se observa una calle con arquitectura tradicional a través de la puerta abierta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En Cuba, la escasez de alimentos y el deterioro del sistema de racionamiento empujan a muchas familias a improvisar incluso un dulce casero con pan, en un contexto en el que la libreta de abastecimiento ya no cubre las necesidades nutritivas básicas y hasta el pan diario ha dejado de llegar con regularidad.

El cuadro va más allá de un antojo ocasional. Un video sitúa la crisis en los mercados de la isla, donde los alimentos básicos no aparecen o se venden a precios fuera del alcance del bolsillo medio, mientras la libreta ofrece cada vez menos productos a valores subvencionados.

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En ese escenario, la madre del creador de contenido Diego Bloguer, conocido en TikTok como @DieegoBlogger, mostró en un video cómo transforma pan en una rosquilla frita (tipo dona). “Antes nos daban un pan diario por la panadería y ya son casi dos semanas que ni eso se ve”, dijo.

La madre enseñó también la libreta con la que se lleva el control del racionamiento y afirmó que hacía días que no se utilizaba. Su testimonio retrata una rutina marcada por la falta de suministros y por la necesidad de reemplazar con ingenio lo que ya no llega por los canales habituales.

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El pan se convierte en postre en medio de la escasez

Para preparar el dulce, explicó que compró una bolsa con ocho panes en una panadería. Cada unidad costó 60 pesos y el total ascendió a 480 pesos, equivalentes a USD 20.

Diego Bloguer difundió en TikTok el testimonio de su madre sobre la falta de suministros y el uso del pan para hacer una rosquilla frita. (Video retomado de @DieegoBlogger)

Según relató, ese pan tenía mejor calidad que el que se entrega por la panadería estatal. El procedimiento consistió en quitar la corteza, mezclar agua con azúcar, mojar el pan hasta ablandarlo y moldearlo con las manos hasta darle forma redonda.

Después hizo un hueco en el centro con una tapa y lo frio. “Voy a aprovechar que tengo corriente para freírlo en el fogón infrarrojo”, señaló, en alusión a una hornilla que funciona con energía eléctrica y que, según explicó, se usa poco por la crisis energética que atraviesa el país.

Al final del proceso, agregó azúcar como terminación. “Miren lo doradita y rica que se ve. La verdad es que quedó superbueno”, afirmó la madre de Diego Bloguer al mostrar el resultado.

El episodio condensa una situación más amplia: en Cuba, encontrar un postre o una golosina resulta muy difícil para la mayoría de la población. Un niño puede quedarse únicamente con el deseo de probar algo dulce.

La madre de Diego Bloguer mostró que la libreta de racionamiento llevaba días sin usarse por la ausencia de productos.(Cortesía: Tik Tok de @DieegoBlogger)
La madre de Diego Bloguer mostró que la libreta de racionamiento llevaba días sin usarse por la ausencia de productos.(Cortesía: Tik Tok de @DieegoBlogger)

El PMA advirtió que la dieta promedio no aporta la energía necesaria

La fragilidad del acceso a la comida en la isla aparece también en evaluaciones internacionales. En su Plan Estratégico para Cuba 2026-2030, el Programa Mundial de Alimentos advirtió que la dieta del hogar promedio en el país aporta menos energía de la necesaria y no ofrece suficiente variedad ni calidad nutricional.

Esa evaluación coincide con la imagen descrita en un reportaje por BBC: una alimentación limitada, condicionada por la escasez y por un sistema de distribución que raciona la comida con listas de control. Entre esas restricciones, se menciona incluso la asignación de un pan por persona.

La dependencia alimentaria de Cuba, además, no responde a una sola causa. BBC en un reportaje indica que sus orígenes se remontan mucho tiempo atrás, a una etapa en la que gran parte de la economía nacional giraba en torno a un solo producto.

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