Cuba

El ingenio de una cubana para comer con menos de USD 2 en medio de una crisis alimentaria

Lucía Milagros compró pollo, sumó plátanos de su patio y retrató la presión diaria sobre los hogares de Cuba, donde la mayoría enfrenta carencias severas para acceder a comida

El video de Lucía Milagros refleja la creatividad ante la fuerte escasez que vive Cuba. (Cortesía: Infobae Cuba/Redes sociales)
El video de Lucía Milagros refleja la creatividad ante la fuerte escasez que vive Cuba. (Cortesía: Infobae Cuba/Redes sociales)
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Lucía Milagros, una cubana, publicó un video para TikTok en el que documentó su rutina para resolver el almuerzo con menos de USD 2, una postal que refleja el ingenio cotidiano con el que millones de habitantes de la isla enfrentan la escasez más severa en décadas.

“¿Qué pude conseguir para comer en Cuba con solo un dólar sesenta centavos?”, preguntó, mientras mostraba su compra del día: una libra y media de pollo adquirida por 1,050 CUP. Con el tipo de cambio vigente, esa cantidad equivale a aproximadamente USD 1.60.

Para el acompañamiento, Milagros no tuvo que desembolsar un peso más. Salió al patio de su casa, cortó plátanos de su propio cultivo y preparó fufú, un plato tradicional de la cocina afrocubana elaborado con plátano hervido y machacado.

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Una cubana mostró en TikTok cómo resolvió un almuerzo en Cuba con USD 1.60 en medio de la crisis alimentaria. (Infobae Cuba/Redes sociales)

Esto es una comida sencilla hecha con lo que tenemos en casa. A Dios le agradezco por el plato de cada día”, dijo la mujer. La publicación generó una ola de respuestas de cubanos en la diáspora y de usuarios de otros países latinoamericanos que reconocieron el fufú bajo distintos nombres, según la tradición culinaria de cada región.

El desafío diario para conseguir alimentos en Cuba

El video de Milagros circula en redes sociales en un momento en que la crisis alimentaria en Cuba alcanza proporciones que los propios registros oficiales ya no pueden ocultar.

Según el IX Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, publicado en agosto de 2026 por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) a partir de 1,318 entrevistas realizadas en las 15 provincias del país, el 94% de los cubanos vive en situación de pobreza extrema, un umbral definido por el Banco Mundial como un ingreso diario inferior a USD 1.90 por persona. La cifra representa un aumento de cinco puntos porcentuales respecto al 89% registrado en septiembre de 2025.

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El dato más grave del informe del OCDH está ligado directamente a la alimentación: ocho de cada diez cubanos dejaron de desayunar, almorzar o cenar al menos una vez en los últimos seis meses por falta de dinero o imposibilidad de conseguir alimentos. Entre los mayores de 61 años, la proporción escala a nueve de cada diez. El 63% de los hogares tiene dificultades para adquirir bienes básicos, y apenas el 6% de la población declaró contar con capacidad económica para comprar productos más allá de los indispensables.

Un día en La Habana, Cuba, ante la constante crisis social que atraviesa
El estudio sobre Cuba señaló que ocho de cada diez personas dejaron de hacer alguna comida por falta de dinero o de alimentos. (YAMIL LAGE / AFP)

El colapso del abastecimiento tiene raíces estructurales. Cuba importa alrededor del 80% de los alimentos que consume y destina unos 2.400 millones de dólares anuales a esas compras, según datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.

La producción nacional, en tanto, se ha desplomado de forma sostenida: entre 2018 y 2023, la isla produjo un 95% menos de carne de cerdo, un 87% menos de arroz, un 70% menos de frijoles y un 58% menos de leche, de acuerdo con estadísticas oficiales recopiladas por el organismo de Naciones Unidas. En su Plan Estratégico para Cuba 2026-2030, el PMA advierte que la dieta promedio del hogar cubano aporta menos energía de la necesaria y carece de variedad y calidad nutricional suficiente.

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