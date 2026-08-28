La China Suárez probó maquillajes virales, hizo un tutorial fallido y le llovieron las críticas

La actriz hizo su gran regreso a su cuenta luego de semanas ausente y sus seguidores no la perdonaron (Video: Instagram)

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Desde su regreso a Argentina, Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi habían mantenido una marcada ausencia en redes sociales, en contraste con la actividad constante que ambos sostenían durante su etapa en Turquía. Las únicas excepciones habían sido de parte de Icardi, quien emitió una serie de comunicados públicos contra la justicia argentina, contra Wanda Nara, contra Benjamín Vicuña y contra los dichos que se dijeron en su contra. Suárez, en cambio, tan solo compartió algunas fotos junto a amigos e hijos en sus historias.

El formato elegido fue descontracturado y de tono autoirónico: la actriz apareció frente a cámara probando distintos productos de la marca que se encarga de traer productos importados desde Estados Unidos con comentarios espontáneos sobre cada uno. La base fue el primer producto que generó dudas. “Esta es una base que se la vi a un maquillador viral. No sé si me gusta tanto, es un poco anaranjada, quizás no le pegué en el tono”, señaló.

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Con la tinta labial llegó uno de los momentos más resonantes del tutorial. “Esta es una tinta, si querés que te digan que tenés la boca pinchada como me lo dicen a mí todos los días de mi vida, te tenés que delinear y perfilar por fuera. Me lo esfumé un poquito”, dijo con el mismo registro desenfadado.

Mauro no le dio me gusta a la publicación de su pareja, cosa que suele hacer siempre

El producto que más reacciones generó dentro del propio video fue un tatuaje de pecas. “Puede salir muy bien o puede salir muy mal. Te ponés agua, supuestamente quedan supernaturales y el resultado es... Ah, no. Parece como si hubiese cagado una paloma”, describió entre risas. Un iluminador lila, en cambio, sí obtuvo su aprobación: “Ya lo probé, me encanta”, afirmó. Cerró el recorrido con un gloss con sabor a pera al que calificó de hidratante y no pegajoso, aunque la autoevaluación final fue lapidaria: “Bueno y este es el resultado. ¿Qué les parece? A mí una mierda”.

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A diferencia de otras publicaciones donde la actriz suele restringir los comentarios, esta vez la sección quedó abierta. Las respuestas no tardaron en llegar y el tono predominante fue el ataque. Varios usuarios aprovecharon para la crítica. Muchos, incluso, le recordar a los productos que promociona Wanda en sus propias redes sociales.

Otros apuntaron a las intervenciones estéticas que Suárez niega haberse realizado: “Mi amiga la que niega las cirugías”; “Ella jura que creemos no haberse puesto ácido en la boca”, fueron algunos de los comentarios. También hubo comparaciones con figuras del mundo influencer como Franchu, Nerea y Martín Cirio.

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Mauro, Eugenia y la mamá de la actriz en un partido de hockey de Rufina, la hija mayor de Suárez (Instagram)

Pese al predominio de los cuestionamientos, la publicación también reunió mensajes de apoyo. Entre los comentarios positivos que quedaron visibles aparecieron elogios como “Linda”, “Bella”, “Hermosa”, “Perfecta”, “Te extrañábamos”, “Preciosa”, “La reina” y “Amo”, además de otras expresiones de respaldo de seguidores que celebraron su regreso a las redes luego de algunos días alejada para disfrutar de sus días en el país junto a sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio.

Aunque ambos permanecen juntos la mayor parte del tiempo, lo que resultó llamativo fue la actitud de Icardi en el reel, debido a que no realizó comentarios ni tampoco indicó “me gusta” en la publicación, algo habitual cuando su pareja comparte contenido en su perfil. Este detalle podría estar vinculado a la decisión del Galatasaray de no renovar el contrato que lo vinculaba al delantero, quien enfrenta una situación complicada en su carrera y, por primera vez desde el inicio de su trayectoria profesional, está sin club. Por ahora no se sabe cuál fue su decisión acerca de su futuro, a qué equipo podría incorporarse o si, con 33 años, decidió poner fin oficialmente a su carrera.

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