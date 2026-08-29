Guatemala

El gobierno de Guatemala lanza su red nacional de planificadores ante el cambio demográfico

El primer encuentro reunió durante dos días a funcionarios de múltiples instituciones con el objetivo de coordinar una articulación permanente, ante el envejecimiento demográfico que ya presiona la demanda de educación, salud y jubilaciones

Un hombre habla en un podio junto a la bandera de Guatemala ante una pantalla con un mapa del continente americano sobre migración
Guatemala puso en marcha una Red Nacional de Planificadores para ajustar las políticas públicas al descenso de nacimientos y al envejecimiento de la población. (Segeplan Guatemala)
Guardar

Guatemala puso en marcha una red nacional de planificadores para que el Estado ajuste sus políticas al descenso de nacimientos y al envejecimiento de la población, dos cambios que, según advirtió la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, ya alteran la demanda sobre educación, salud y pensiones.

El primer encuentro nacional de planificadores del gobierno reunió durante dos días a funcionarios de múltiples instituciones estatales bajo la convocatoria de SEGEPLAN. La meta fue fortalecer las capacidades del sector público para anticipar retos demográficos y sociales y construir una articulación permanente entre dependencias.

El diagnóstico presentado por la secretaría incluyó una revisión interna de las capacidades de sus 26 delegados departamentales. Los resultados mostraron niveles medios en capacidades técnicas, con una calificación promedio cercana a tres sobre cinco en disponibilidad de datos actualizados, mejores resultados en capacidades operativas y el punto más débil en prospectiva.

PUBLICIDAD

El secretario Carlos Mendoza Alvarado sostuvo en la apertura que la caída en la tasa de nacimientos ya obliga a revisar prioridades en tres áreas estatales. “Salud, educación y pensiones van a ser tremendamente afectados por esta caída en el número de nacimientos”, dijo ante representantes del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud y del Instituto de Clases Pasivas del Estado.

Hombres y mujeres sentados en filas de sillas miran hacia un costado en una sala con un proyector sobre una mesa
Guatemala puso en marcha una Red Nacional de Planificadores para ajustar las políticas públicas al descenso de nacimientos y al envejecimiento de la población. (Segeplan Guatemala)

La caída de nacimientos ya cambia la planificación educativa, sanitaria y previsional

Mendoza Alvarado explicó que el envejecimiento de la población en Guatemala avanza con rapidez y fuerza un replanteamiento de los servicios públicos. En el caso de las pensiones, señaló, el esquema actual depende de la población en edad productiva para sostener económicamente a los adultos mayores, y esa estructura demográfica está cambiando.

PUBLICIDAD

El sistema de salud, añadió, también deberá prepararse para atender a una población cada vez más envejecida. En educación, la modificación ya se refleja en las prioridades: antes el énfasis estaba en ampliar la cobertura preprimaria y ahora la tendencia demográfica empuja a fortalecer la educación secundaria y diversificada.

El funcionario resumió ese cambio con una advertencia sobre el enfoque del Estado: la planificación pública ya no puede seguir basada solo en el pasado. “Planificar va más allá de tener un documento bien elaborado”, afirmó. “Esos lineamientos, objetivos y metas no se convierten en acción de manera automática”.

Para responder a ese escenario, el encuentro se organizó en torno a las capacidades TOPP: técnicas, operativas, políticas y prospectivas. Ese marco fue desarrollado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y por su Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, y fue adoptado por SEGEPLAN a partir de la participación del país en el Consejo Regional de Planificación.

Mendoza Alvarado detalló que las capacidades técnicas permiten definir qué hacer y con qué evidencia; las operativas, convertir un diseño en ejecución; las políticas, construir consensos y legitimidad; y las prospectivas, anticipar escenarios futuros en vez de reaccionar cuando los problemas ya están instalados.

Un grupo de personas sentadas en filas dentro de un salón de actos observa una presentación junto a un proyector
Guatemala puso en marcha una Red Nacional de Planificadores para ajustar las políticas públicas al descenso de nacimientos y al envejecimiento de la población (Segeplan Guatemala)

El gobierno admite límites institucionales y falta de datos actualizados

El secretario también reconoció un problema de diseño institucional en el Estado guatemalteco. Dijo que los gobiernos duran cuatro años, un plazo que considera insuficiente para consolidar transformaciones estructurales, y que una de las discusiones recurrentes en el gabinete es cómo hacer que los cambios sobrevivan a una administración y se conviertan en políticas de Estado.

A esa limitación se suma, según expuso, el riesgo de planificar con información desactualizada. Citó como ejemplo los mapas de pobreza extrema elaborados por SEGEPLAN, cuya publicación reciente abrió un conflicto político con alcaldes y diputados distritales porque los datos, al no haberse renovado durante años, alteraron la distribución del IVA Paz a los consejos de desarrollo.

“Necesitamos esos datos para vigilar las tendencias y construir escenarios”, dijo el secretario. También indicó que el próximo censo de población no podría realizarse antes de 2029.

Durante las dos jornadas, los participantes asistieron a charlas magistrales, ejercicios didácticos, plenarias y ponencias. El programa incluyó además la presentación de una herramienta de inteligencia artificial pensada para funcionar desde las computadoras de cada institución, sin suscripciones externas, como apoyo para el trabajo con documentos institucionales y lineamientos de planificación.

La secretaría anunció además comunidades de práctica activas en prospectiva e inteligencia artificial, abiertas a planificadores de todas las instituciones y con sesiones bimestrales en modalidad alternada. El encuentro marcó el inicio formal de la Red Nacional de Planificadores, inspirada en el modelo de la red SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, que ya opera a escala regional.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloSEGEPLAN Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El presidente Bernardo Arévalo sanciona el decreto que exime de impuestos a las viviendas de uso residencial y mixto

La norma, publicada este viernes en el Diario de Centro América, establece que el beneficio aplicará a inmuebles residenciales y mixtos, y comenzará a regir tras un plazo de 90 días

El presidente Bernardo Arévalo sanciona el decreto que exime de impuestos a las viviendas de uso residencial y mixto

El gremio de transportistas exige al gobierno de Guatemala medidas de seguridad tras el asesinato de un conductor de bus

La organización responsabilizó a las autoridades por la falta de protección ante extorsiones y ataques al transporte extraurbano, luego de un tiroteo en la Calzada San Juan que dejó a un conductor fallecido

El gremio de transportistas exige al gobierno de Guatemala medidas de seguridad tras el asesinato de un conductor de bus

Diputados de Guatemala buscan contener el impacto alimentario de la sequía con transferencias temporales a pequeños agricultores

Los promotores de la propuesta vinculan el deterioro de las cosechas con ingresos familiares en riesgo y con más de 13,900 casos de desnutrición aguda, mientras varias regiones reportan daños por canícula, frío y granizo

Diputados de Guatemala buscan contener el impacto alimentario de la sequía con transferencias temporales a pequeños agricultores

Detectaron un faltante de armas decomisadas en la armería del Organismo Judicial en Guatemala

El hallazgo surgió tras una auditoría interna y fue denunciado ante el Ministerio Público, que recibió documentación para determinar responsabilidades

Detectaron un faltante de armas decomisadas en la armería del Organismo Judicial en Guatemala

Condenaron a 110 años de prisión a una pareja por el asesinato de una nena de 2 años en Guatemala

El Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango sentenció a Jonathan Alexis Joachín Méndez y Débora Aracely Mejía Díaz por la muerte de Miriam Sofía Odeth Osorio García

Condenaron a 110 años de prisión a una pareja por el asesinato de una nena de 2 años en Guatemala

TECNO

Cómo acceder desde el celular al Mercado de Acciones y fondos cotizados en Estados Unidos

Cómo acceder desde el celular al Mercado de Acciones y fondos cotizados en Estados Unidos

Etiquetas en estados de WhatsApp: cómo mencionar amigos de manera privada

Anthropic podría superar a SpaceX para la mayor salida a bolsa de 2026

Dobles digitales y actores que nunca existieron: cómo la IA está transformando la industria para adultos

OpenAI prepara una IA capaz de trabajar durante horas o días sin supervisión humana

ENTRETENIMIENTO

“Por Asgard”: el día que Tom Hiddleston apareció con cabello rubio y martillo en mano para convertirse en Thor

“Por Asgard”: el día que Tom Hiddleston apareció con cabello rubio y martillo en mano para convertirse en Thor

¿Una película de Hooters? La famosa cadena de restaurantes llevará su insólita historia al cine

Kylie Jenner explica por qué se considera una millonaria “hecha a sí misma”: “Ningún dinero que he ganado ha sido heredado”

De “apretabotones” a experto en artes marciales: cómo fue la preparación de Andrew Koji para Street Fighter

El aeropuerto de Nashville podría llevar el nombre de Dolly Parton por iniciativa del gobernador de Tennessee

MUNDO

Las enfermedades de las mascotas domésticas están matando a los felinos silvestres de América Latina, alertan científicos

Las enfermedades de las mascotas domésticas están matando a los felinos silvestres de América Latina, alertan científicos

El Nasdaq lidera las bajas mientras el mercado asimila un posible aumento de tasas

El secretario general de la ONU pidió a Estados Unidos e Irán que retomen las negociaciones para poner fin a la guerra

El derrumbe de un glaciar en el Himalaya ya dejó 584 muertos: se duplicaron los desaparecidos en Nepal

Cuatro jóvenes se declararon culpables por el incendio de ambulancias de una organización judía en Londres