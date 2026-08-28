Sarmiento buscará trepar a la punta de su zona ante Unión en el inicio de la fecha 7 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Unión de Santa Fe y Sarmiento de Junín abrirán la fecha 7 del Torneo Clausura 2026

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Sarmiento de Junín, líder de la Zona B del Torneo Clausura con 12 puntos, visitará este viernes el estadio 15 de Abril de Santa Fe para enfrentar a un necesitado Unión en el inicio de la fecha 7. El encuentro comenzará a las 19.00, con arbitraje de Pablo Echavarría y televisación de ESPN Premium.

El Verde de Junín llega al encuentro en su mejor momento del torneo. Bajo la conducción de Facundo Sava, el equipo bonaerense acumula cuatro triunfos y dos derrotas, con una diferencia de gol de +4. En la última fecha, Sarmiento le ganó 2-0 a Estudiantes de La Plata con goles de Mauricio Martínez y Gastón González, resultado que lo catapultó al segundo puesto de la Zona B que lidera Argentinos Juniors, con 13 unidades.

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Antes de quedar a un paso de la cima, Sarmiento había vencido 2-0 a Huracán como local. Con 12 puntos acumulados en el segundo semestre de 2026, el Verde también mejora su situación en la tabla de promedios, donde alcanzó a Banfield en el puesto 27°.

Sarmiento de Junín viene de vencer 2-0 a Estudiantes de La Plata (X: @CASarmientoOf)

Unión, en cambio, atraviesa un momento más irregular. El equipo de Leonardo Madelón suma 7 puntos tras seis fechas (dos triunfos, un empate y tres derrotas) y ocupa el décimo lugar de su zona. El Tatengue llegó a este partido con la moral en alza luego de vencer 3-1 a Aldosivi en Mar del Plata, con goles de Cristian Tarragona —quien anotó dos— y otro de Lucas Menossi, aunque el conjunto santafesino venía de caer en sus tres presentaciones anteriores ante Central Córdoba, San Lorenzo y en su visita a Tucumán ante Atlético.

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El antecedente más reciente entre ambos equipos data del Torneo Apertura 2026, también por la fecha 7, cuando Unión se impuso 3-1 como visitante en el Estadio Eva Perón de Junín, con goles de Julián Palacios, Brahian Cuello y Cristian Tarragona. Para este partido, Madelón no contaría con algunos titulares habituales.

Cristian Tarragona viene de marcar dos goles en la victoria de Unión ante Aldosivi (X: @clubaunion)

Sava, por su parte, repetiría el esquema que le dio resultados en el tramo final del torneo.

El árbitro designado para el encuentro es Pablo Echavarría, con Ernesto Callegari y Matías Balmaceda como asistentes. Facundo Rojo Casal será el cuarto árbitro, mientras que Hernán Mastrángelo ocupará el puesto de VAR y Lucas Pardo el de AVAR.

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Probables formaciones:

Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pitton; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

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Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Estadio: 15 de Abril (Santa Fe)

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Hernán Mastrángelo

Hora: 19:00

TV: ESPN Premium

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA