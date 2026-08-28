Sarmiento buscará trepar a la punta de su zona ante Unión en el inicio de la fecha 7 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Sarmiento de Junín, líder de la Zona B del Torneo Clausura con 12 puntos, visitará este viernes el estadio 15 de Abril de Santa Fe para enfrentar a un necesitado Unión en el inicio de la fecha 7. El encuentro comenzará a las 19.00, con arbitraje de Pablo Echavarría y televisación de ESPN Premium.
El Verde de Junín llega al encuentro en su mejor momento del torneo. Bajo la conducción de Facundo Sava, el equipo bonaerense acumula cuatro triunfos y dos derrotas, con una diferencia de gol de +4. En la última fecha, Sarmiento le ganó 2-0 a Estudiantes de La Plata con goles de Mauricio Martínez y Gastón González, resultado que lo catapultó al segundo puesto de la Zona B que lidera Argentinos Juniors, con 13 unidades.
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Antes de quedar a un paso de la cima, Sarmiento había vencido 2-0 a Huracán como local. Con 12 puntos acumulados en el segundo semestre de 2026, el Verde también mejora su situación en la tabla de promedios, donde alcanzó a Banfield en el puesto 27°.
Unión, en cambio, atraviesa un momento más irregular. El equipo de Leonardo Madelón suma 7 puntos tras seis fechas (dos triunfos, un empate y tres derrotas) y ocupa el décimo lugar de su zona. El Tatengue llegó a este partido con la moral en alza luego de vencer 3-1 a Aldosivi en Mar del Plata, con goles de Cristian Tarragona —quien anotó dos— y otro de Lucas Menossi, aunque el conjunto santafesino venía de caer en sus tres presentaciones anteriores ante Central Córdoba, San Lorenzo y en su visita a Tucumán ante Atlético.
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El antecedente más reciente entre ambos equipos data del Torneo Apertura 2026, también por la fecha 7, cuando Unión se impuso 3-1 como visitante en el Estadio Eva Perón de Junín, con goles de Julián Palacios, Brahian Cuello y Cristian Tarragona. Para este partido, Madelón no contaría con algunos titulares habituales.
Sava, por su parte, repetiría el esquema que le dio resultados en el tramo final del torneo.
El árbitro designado para el encuentro es Pablo Echavarría, con Ernesto Callegari y Matías Balmaceda como asistentes. Facundo Rojo Casal será el cuarto árbitro, mientras que Hernán Mastrángelo ocupará el puesto de VAR y Lucas Pardo el de AVAR.
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Probables formaciones:
Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pitton; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
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Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Estadio: 15 de Abril (Santa Fe)
Árbitro: Pablo Echavarría
VAR: Hernán Mastrángelo
Hora: 19:00
TV: ESPN Premium
TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA
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